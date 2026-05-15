Перелеты станут вдвое дешевле? Цены хотят снизить на 50%. Новости 15 мая

Скидку при покупке авиабилетов предлагают расширить Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 мая.

Львы напали на человека во Владимире

Во Владимире госпитализировали мужчину после того, как ему нанесли травмы дикие животные. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел у фургонов передвижного цирка. По информации свидетелей, они услышали рык животных и мужской крик. После этого сотрудники схватили палки и бросились ко львам. Остальные стали звонить медикам, которые вскоре прибыли на место.

«Врачи погрузили пострадавшего на носилки», — сообщается в публикации.

У мужчины было перевязано предплечье. По словам кассира, от агрессии животных пострадал дрессировщик.

Правила выдачи страховых пенсий хотят изменить

В Госдуме предложили изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров с длительным гражданским стажем. С такой инициативой выступил депутат от партии «Справедливая Россия» Александр Аксененко. Он считает, что таким пенсионерам нужно выплачивать фиксированную часть пенсии наравне с остальными гражданами.

Свое обращение он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором изложил свою идею. В письме он отметил, что необходимо внести изменения в статью 16 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». По его мнению, ограничение на получение фиксированной выплаты не должно распространяться на военных пенсионеров, имеющих длительный гражданский стаж, который не был учтен при назначении пенсии за выслугу лет или по инвалидности.

Аксененко отмечает, что многие военные пенсионеры после увольнения начинают работать в гражданской сфере и формируют свои пенсионные права заново. Они фактически участвуют в финансировании пенсионной системы наравне с другими гражданами. Поэтому он считает несправедливым, что при достижении пенсионного возраста такие пенсионеры получают страховую пенсию в меньшем размере.

По мнению депутата, реализация этой инициативы поможет устранить социальную несправедливость и стимулировать официальную занятость бывших военнослужащих. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объема их пенсионных прав, передает РИА Новости.

Кто имеет право на дополнительный выходной

В России дополнительные выходные предусмотрены для пяти категорий работников. Об этом напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, донорам крови предоставляется один день отдыха в день сдачи и дополнительный день после, а также возможность присоединения его к отпуску. Для прохождения диспансеризации работникам раз в три года (ежегодно для граждан старше 40 лет) предоставляется один оплачиваемый день.

Предпенсионеры и пенсионеры могут получить два оплачиваемых дня в год. Работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере или заменяется дополнительным днем отдыха. Родители детей-инвалидов имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, которые можно использовать совместно.

В районах Крайнего Севера и в сельской местности один из родителей ребенка до 16 лет может получить дополнительный выходной без оплаты, передает «Газета.Ru».

Стоимость ОСАГО резко выросла

В России продолжает расти стоимость ОСАГО. За год цены увеличились для новичков (на 17%, до 25,3 тысячи рублей) и частых участников ДТП (на 15%, до 32,4 тысячи рублей). Если же выбрать «открытый» полис с опцией «мультидрайв», цена поднимется до 45,9 тысячи рублей.

Основная причина повышения цен — изменения, которые внес Центробанк в конце прошлого года. Регулятор расширил диапазон цен, по которым страховые компании могут продавать полисы: расширение ценового диапазона на 15% в обе стороны. В настоящее время начальная ставка для физлиц может быть от 1399 до 8665 рублей, а итоговая цена зависит от разных факторов: региона, мощности двигателя, возраста и стажа водителя, числа тех, кто допущен к управлению, и истории аварийности.

В декабре 2025 года Центробанк повысил коэффициенты для регионов с высоким уровнем мошенничества — например, в Новосибирске и Ингушетии они выросли вдвое. Из‑за этого сильнее всего ОСАГО подорожало в Новосибирской области, Еврейской автономной области и Костромской области.

Кроме того, растет и перекрестное субсидирование. Речь о том, что аккуратные водители в какой‑то степени платили за более рискованных. Сейчас ситуация меняется, но полностью эта практика еще не исчезла. Например, автомобилисты из Москвы, Подмосковья и Санкт‑Петербурга фактически помогают компенсировать убытки от работы с водителями из регионов, где распространены злоупотребления и мошенничество.

К росту цен на полисы привели и еще несколько факторов. О них мы рассказали здесь.

Кто рискует получить красную квитанцию за ЖКУ и чем это грозит

Если в вашем почтовом ящике появилась красная платежка за коммунальные услуги, это означает, что у вас долг более трех месяцев. Управляющие компании используют яркий цвет для привлечения внимания.

В первую очередь нужно проверить правильность начислений и сумму с предыдущими квитанциями. Для проверки своих данных нужно воспользоваться системой ГИС ЖКХ или приложением «Госуслуги.Дом». Если долг подтвержден, то нужно обратиться в управляющую компанию за реструктуризацией долга.

«Можно попросить у организации акт сверки. Но если долг действительно есть и средств на оплату не хватает, разумно предложить соглашение о рассрочке», — советует деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Эксперт добавил, что чаще всего управляющие компании идут навстречу добросовестным плательщикам.

Хантавирус выявили в России

В России обнаружили различные штаммы хантавируса, которые циркулируют уже длительное время. Хотя на данный момент они не распространяются от человека к человеку с высокой скоростью, специалисты предупреждают о возможных рисках.

Среди нескольких типов хантавирусов «Пуумала», «Добрава» (с подвидами «Сочи» и «Куркино»), «Хантаан» и «Сеул». В отличие от недавно обнаруженного на круизном судне штамма «Андес», эти вирусы пока не передаются между людьми так же быстро. Однако у них есть и другие опасные свойства.

Хантавирусы, циркулирующие в России, относятся к вирусам Старого Света. Они преимущественно поражают не легкие, а сосуды и почки, вызывая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

Одна из главных особенностей хантавирусов — их высокая изменчивость. Они могут меняться двумя способами:

реассортация — когда один грызун заражается сразу несколькими штаммами, и они «обмениваются» частями генома. В результате могут появиться новые варианты вируса с другими свойствами;

рекомбинация — обмен отдельными участками генома.

Вместе с тем хантавирусы могут перемещаться по стране вместе с грызунами‑переносчиками. На их распространение влияют изменение климата, хозяйственная деятельность человека и трансформация экосистем.

Специалисты предупреждают, хоть вирусы, обнаруженные в России, не так опасны, но риски всё же есть.

«Риск мутации с последующей ограниченной передачей между людьми — например, при тесном контакте, как это произошло с серотипом „Андес“, — существует и не может быть полностью исключен. Он невелик, но его нельзя игнорировать: резервуар в виде грызунов более чем достаточен с эпидемиологической точки зрения», — сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации с хантавирусами.

Летом россияне увидят несколько астрособытий

Этим летом жители России смогут увидеть сразу несколько астрономических событий. Одно из них — мини-парад планет, который начнется 12 июня. В этот день на небе выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта.

«Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. А примерно начиная с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим», — сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.

6 июля Земля, двигаясь по своей орбите, окажется максимально далеко от Солнца. Об этом сообщила начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

«Как известно, Земля движется не по круговой орбите, а по эллипсу. Земля пройдет афелий — наиболее удаленную точку своей орбиты — в 21 час по московскому времени 6 июля. Расстояние до Солнца составит 152,1 миллиона километров. Сравните с январем — тогда Земля проходила перигелий — ближайшую к Солнцу точку свой орбиты. Это было 2 января в час ночи, расстояние до Солнца составляло 147,1 миллиона километров», — отметила эксперт.

Роменская добавила, что если бы у планеты не было наклона оси вращения, то и времен года бы не было, Земля освещалась бы равномерно в течение года.

В школах предлагают ввести новый предмет

Школьники могут начать изучать новый предмет, он будет связан с шахматами. По мнению заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, ученикам важно развивать логическое и стратегическое мышление.

«Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало», — сказал Гриб в разговоре с РИА Новости.

Эксперт привел в пример опыт других стран, где шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы.

«Логическое и стратегическое мышление, концентрация внимания, что очень важно в период увлечения гаджетами, память, планирование и даже развитие чувства времени — всё это формируют у ребенка шахматы», — заключил замсекретаря ОП РФ.​

Авиабилеты подешевеют для некоторых пассажиров

Скидку в 50% для несовершеннолетних при покупке авиабилетов предлагают ввести в России. С инициативой выступил депутат фракции КПРФ Артем Прокофьев.

«Внутренняя перевозка детей, являющихся гражданами РФ, в возрасте от двух до 12 лет осуществляется со скидкой в 50% <…>. Мы в КПРФ считаем, что целесообразно распространить это правило на подростков в возрасте до 18 лет», — сказал Прокофьев в разговоре с NEWS.ru.