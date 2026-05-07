А так можно было? На ЕГЭ хотят разрешить пользоваться нейросетями. Новости 7 мая

Наличие нейросетей может быть полезным при сдаче ЕГЭ по информатике Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 мая.

Турецкие отели планируют снизить цены на лето

Отели Антальи планируют существенно снизить цены на лето 2026 года, если спрос со стороны туристов из России ослаблен на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Скидки могут достигать 20%, сообщил владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

В этом году турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявлял заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын

«Если мы увидим снижение интереса со стороны российского рынка, сектор будет вынужден реагировать, скидки могут достигать 15–20%, чтобы поддержать загрузку отелей», — отметил в разговоре с РИА Новости Бильгинер.

По его мнению, туристы из России традиционно остаются ключевым сегментом для Антальи, формируя значительную часть загрузки курортов в высокий сезон. Поэтому даже незначительное снижение потока отражается на уровне заполняемости, особенно в сегменте пакетных туров.

Неопределенная ситуация с геополитикой уже влияет на поведение туристов: увеличивается доля бронирований в последний момент, а сами путешественники становятся более чувствительными к цене. В этих условиях отели вынуждены корректировать тарифную политику, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Правила фотосессий с новорожденными хотят ужесточить

В России предложили ввести обязательную сертификацию фотографов, занимающихся съемкой новорожденных. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

С 2021 года в России действует национальный стандарт ГОСТ Р 59295-2021 «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Этот документ устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней.

«Здесь, конечно, важно сделать следующий шаг, чтобы такие фотосъемки новорожденных проводили сертифицированные фотографы. И, возможно, те условия, в которых они снимают, тоже должны сертифицироваться. ГОСТ носит рекомендательный характер, но в данном случае, когда мы говорим о работе с детьми в возрасте до одного месяца, важно, чтобы соблюдались все критерии безопасности», — отметила Буцкая в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий добавила, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок, то есть то, с чем контактирует тело ребенка, — индивидуальными или с одноразовым контактным слоем. А вспышки света не должны противоречить нормам СанПиН.

Пенсионерам выплатят до 70 тысяч в мае

Ветераны Великой Отечественной войны получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей перед 9 Мая ежегодно с 2019 года. Деньги перечисляет Социальный фонд России на основании указа президента № 186 от 24 апреля 2019 года.

Помимо федеральной выплаты, многие регионы выделяют ветеранам дополнительные средства из местных бюджетов. Например, в Москве суммы доходят до 70 тысяч рублей, а в Тверской области — до 55 тысяч.

Ко Дню победы выплаты получат:

ветераны, служившие в армии во время ВОВ;

люди, получившие инвалидность из‑за ранений в районах боевых действий;

участники боевых операций;

те, кто выполнял спецзадания в тылу врага и на территориях других стран.

выплата положена гражданам РФ, постоянно живущим в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Деньги уже начали поступать с 3 апреля. Все средства придут получателям до 9 мая. Заявлений для получения выплат писать не нужно. Все средства начисляются автоматически.

Региональные выплаты также приходят без обращения в соцзащиту. Средства поступят на банковский счет или почтой (в зависимости от графика получения пенсии).

Уточнить меры поддержки в своем регионе можно в местной администрации или региональном правительстве. Отдельно о размерах выплат в каждом регионе можно узнать здесь.

В клещах нашли еще четыре опасных вируса

Ученые из Санкт-Петербургского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера исследовали вирусы в иксодовых клещах на северо-западе России. Анализ 42 клещей, собранных в 2021–2023 годах в Архангельской, Ленинградской, Псковской областях, Карелии и Санкт-Петербурге, выявил следы 30 микроорганизмов. В образцах обнаружены ДНК вирусов из семи групп и четыре ранее неизвестных вируса. Отмечается, что обмен фрагментами генома между вирусами может привести к появлению новых, более заразных патогенов.

Наиболее опасны для человека вирус клещевого энцефалита (сибирский субтип), вирусы Мукава, Нуомин, бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. Многие другие инфекции требуют дополнительного изучения.

Биолог Дмитрий Сафонов отметил редкость сибирских штаммов в европейской части России и необходимость разработки новых тестов для их выявления. По его словам, профилактика остается основной защитой: важно избегать укусов и внимательно следить за своим состоянием после возможного контакта с клещами.

Врачи заразили ребенка ВИЧ на Камчатке

На Камчатке врачей краевой детской больницы обвинили в том, что они заразили младенца вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Родители узнали об этом только спустя годы. Об этом сообщает издание Telegram-канал Baza.

По данным издания, в июле 2020 года здорового ребенка положили в одну палату с новорожденным, у которого был подтвержден ВИЧ. После выписки в документах здорового младенца не было указано о наличии инфекции, хотя анализы уже показывали заражение. Диагноз был поставлен только через четыре года, когда ребенок сдавал анализы перед операцией.

Антиретровирусную терапию начали проводить с опозданием, когда болезнь была уже на предпоследней стадии. На тот момент обследование выявило тяжелые осложнения и поражение иммунной системы.

Проверка Роспотребнадзора обнаружила в больнице патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что сотрудники больницы использовали один шприц для промывания венозных катетеров у обоих детей.

Юрист Булат Мухамеджанов, представляющий интересы пострадавшей семьи, сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. В сжатые сроки были проведены необходимые экспертизы. Родители зараженного ребенка собираются требовать от больницы компенсации вреда и расходов на лечение.

Россия не стала отказываться от перемирия на День Победы

Перемирие на День Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным, будет действовать 8 и 9 мая. Эту информацию подтвердили в Кремле.

«Объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Песков журналистам.

По его словам, российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы, в том числе с учетом «достаточно сложной оперативной обстановки». Он добавил, что все меры принимаются в рамках закона и призваны обеспечить безопасность граждан, «что является абсолютным приоритетом».

Синоптики предупредили регионы об аномальной погоде в начале лета

В начале лета, несмотря на благоприятную погоду, возможны снегопады. Об этом сообщил Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», отметив, что такие погодные явления затронут семь регионов страны.

Шувалов подчеркнул, что побережье Северного Ледовитого океана неизбежно столкнется со снегом, тогда как южные районы, вероятно, смогут этого избежать.

По прогнозам Шувалова, в мае и начале лета снег может выпасть в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ненецком, Ямало-Ненецком, Таймырском (крае) и Чукотском автономных округах. Республика Саха (Якутия) также может столкнуться с такой погодой. Это связано с тем, что арктическая зона России простирается от Мурманской области до Чукотки и включает в себя побережье Северного Ледовитого океана.

Что запрещено делать на ЕГЭ

Всё меньше времени остается до сдачи единого государственного экзамена — ЕГЭ. Перед началом тестирования школьников Рособрнадзор определил список запретов на экзамене.

В первую очередь во время экзамена участникам ЕГЭ нельзя выполнять задания несамостоятельно, общаться с другими экзаменуемыми или перемещаться по аудитории без сопровождения организатора. Еще запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику (например, калькулятор), справочные материалы, письменные заметки и любые носители информации, за исключением тех, что официально разрешены для отдельных предметов.

Кроме того, из аудитории запрещается выносить черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы, а также фотографировать бланки или переписывать задания в черновики. Под запретом обмен любыми материалами и предметами между участниками экзамена.

В случае нарушений этих правил участника удалят из пункта проведения ЕГЭ. Школьник получит соответствующий акт, копия которого будет направлена в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

Соцсети школьников хотят начать контролировать

В России предложили усилить контроль за активностью школьников в соцсетях из-за распространения деструктивного контента и отсутствия у детей понимания ответственности за публикации. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

По его словам, проблема распространения деструктивного контента среди школьников действительно существует и требует системного подхода.

«Тут может помочь только комплекс мер. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент. Поскольку добровольно никто ничего не делает, должен быть усилен контроль за социальными сетями», — сказал Гаспарян в разговоре с РИА Новости.

Также он отметил, что важную роль должны играть школьные психологи, которые смогут объяснять детям границы допустимого поведения в интернете.

Вместе с этим в стране начнут мониторить интернет для выявления контента, который вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия. Доступ к сайтам с таким содержанием будет ограничиваться. Соответствующие планы обсуждает правительство.

За сам мониторинг будут отвечать Росмолодежь и Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды в регионах, передает ТАСС.

Выпускникам предлагают разрешить использовать нейросети на ЕГЭ

Чтобы обеспечить комфорт выпускникам на ЕГЭ, можно разрешить использование искусственного интеллекта (ИИ) на некоторых предметах. Об этом заявил член попечительского совета Национального родительского комитета Петр Попов.

Он считает, что наличие нейросетей может быть полезным при сдаче информатики. Умение быстро находить нужные данные и освежать информацию в памяти может помочь выпускникам в процессе сдачи экзамена.

«Если мы говорим об информатике или других информационных технологиях, без гаджетов достать данные априори невозможно. Более того, сейчас век ИИ, который может быть в перспективе очень востребован. Поэтому обладать знаниями и навыками пользования искусственным интеллектом, наверное, было бы очень полезно, в том числе ученикам, и использовать их при сдаче предметов», — подчеркнул Попов в разговоре с «Абзацем».

Он отметил, что важно, чтобы было умение: когда человек знает много, но у него нет доступа к библиотеке, он может не иметь возможности сдать экзамен правильно. А вот когда ученик понимает, где достать данные, в этом и заключаются знания.