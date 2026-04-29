«Не будет электричества, а их затопили и поехали». Репортаж с умирающего кладбища паровозов

Слева — один из стареньких паровозов, который еще пока в доступе для туристов; справа — бывший сотрудник базы хранения Источник: Василина Любимова / 59.RU

Кладбище паровозов в Кишертском округе Пермского края уже много лет притягивает туристов, но за последние годы это место сильно изменилось. Наши коллеги из 59.RU побывали там, чтобы посмотреть, что происходит в этом месте сейчас, а также нашли бывших железнодорожников, которые работали в этом отстойнике поездов в 1970–90-е годы, чинили, ремонтировали современные составы и консервировали паровозы. Они согласились поделиться своими воспоминаниями.

Кладбищем паровозов в народе называют отстойник резервных тягачей и вагонов, причем действующий. Еще в 1960-е годы там хранилось около 200 паровозов, сейчас в общем доступе только четыре многотонных тягача — это паровозы-лебедянки, которые выпускали после Великой Отечественной войны, с 1945 года. Многие из тех, что тут были, увезли по городам, чтобы поставить на постаменты как памятники, некоторые еще остались под Кишертью, но уже сильно разрушены, остались только остовы. Доступ к ним закрыли, этот периметр под охраной.

Заброшенные паровозы перенесли

Доехать до кладбища паровозов из Перми можно за два часа. Ориентир — это село Спасо-Барда около Кишерти. Ржавые силуэты паровозов можно увидеть напротив села на другом берегу Сылвы. Они просто стоят в поле.

Паровозы можно увидеть с другого берега Сылвы Источник: Василина Любимова / 59.RU

На самом деле у отстойника паровозов есть вполне официальное название — база запаса станции Шумково. Здесь есть КПП, а на территории хранятся ремонтные и снегоочистительные поезда. Все они в хорошем состоянии и рабочие. Отсюда они выезжают на плановые работы, потом их пригоняют обратно.

Но туристов интересуют не они, а паровозы 1940–50-х годов. Еще пару лет назад они стояли за пределами базы хранения, в 500–600 метрах от нее. Сейчас их перетащили в общий отстойник поближе к охране. Доступ к ним не закрыли, паровозы стоят без ограждения, и охранники разрешают туристам погулять здесь и даже залезть на тягачи и в кабины машинистов .

До нашей цели мы с нашим гидом Николаем добирались на самом проверенном вездеходе — «буханке» УАЗ. Для такой поездки это идеальный вариант, потому что бездорожья здесь много. Немного не доезжая до автомобильного моста через Сылву перед Спасо-Бардой, мы свернули прямо на старую железнодорожную ветку. Ехать надо именно по рельсам .

Наша «буханка» крадется по старой железнодорожной ветке, которая ведет к отстойнику паровозов Источник: Василина Любимова / 59.RU По пути на кладбище паровозов открывается такой вид Источник: Василина Любимова / 59.RU

Сначала мы добрались до старого отстойника, где много лет хранились паровозы, то есть проехали мимо КПП действующей базы хранения. В народе именно это место и прозвали кладбищем поездов. Туда всё еще ведет железнодорожная ветка, а прямо в чистом поле встречают распахнутые ржавые ворота в никуда.

Но паровозов на этом участке больше нет, остались только пути, через которые уже дерзко пробиваются молодые елки, тут же красуется лосиный помет — дикие звери тут чувствуют себя как дома.

Если пройти еще 700 метров, то в поле железнодорожная ветка резко обрывается. Пути разобраны.

«Еще несколько лет назад паровозы здесь стояли на всех трех путях рядами друг за другом», — говорит Николай.

Мы возвращаемся к забору КПП базы, где сейчас хранятся поезда. Пост охраняется. Сотрудники говорят, что «всё ретро» стоит подальше, где нет забора.

Два года назад сохранившиеся паровозы перегнали поближе к работающей базе хранения Источник: Василина Любимова / 59.RU Паровозы стоят сразу после этого забора, который выглядит как в артхаусе Источник: Василина Любимова / 59.RU

Действительно, заветные паровозы военных лет стоят вдоль забора. Сюда их по рельсам перетащили со старого места два года назад. Для туристов оставили всего четыре паровоза. Они более-менее сохранились, и по ним довольно безопасно полазить. Далеко за белой ленточкой стоят несколько полуразрушенных паровозов, посещать их уже опасно.

В старом отстойнике можно было побродить между паровозами серий Л (их еще называют «лебедянка») и ФД. Сейчас для туристов оставили только четыре паровоза-"лебедянки " .

Паровозы серии Л массово выпускались в конце Великой Отечественной войны, с 1945 по 1955 годы. Это были магистральные грузовые поезда, разработали эту серию конструктор Лев Лебедянский и академик Сергей Сыромятников. «Лебедянки» хорошо справлялись со своей главной задачей — реэвакуацией страны, на них людей и предприятия, эвакуированные во время ВОВ, возвращали на прежние места. Всего выпустили более 4200 «лебедянок».

Паровоз ФД назвали в честь Феликса Дзержинского. Эти грузовые локомотивы выпускали еще до войны, с 1931 по 1942 год. Всего построили 3211 таких паровозов.

Механизмы ржавые, но мощные Источник: Василина Любимова / 59.RU На локомотивах еще можно прочитать серию и номер паровоза. На «лебедянках» как раз писали букву Л Источник: Василина Любимова / 59.RU

«Приходят медведи, рыси, лоси и мародеры»

На кладбище паровозов стоит абсолютная тишина. За полвека шумковские «лебедянки» полностью покрылись ржавчиной, звезды с локомотивов сняли. Но даже в таком виде они выглядят исполинами, и, несмотря на ржавчину, многотонные механизмы довольно крепки. Мы залезли в одну из «лебедянок». Внутри в кабине машиниста сохранились топочная камера, жаровые трубы, камера для угля и паровой котел.

Перед поездкой нам удалось пообщаться с бывшим сотрудником шумковского хранилища поездов. Собеседник анонимно поделился, что кладбище паровозов туристов буквально манит, с таким же успехом оно привлекает мародеров.

«Каждый год мародерничают, рельсы пилили, срезали запчасти с паровозов , — перечислил собеседник. — На территорию к старым паровозам из леса заходят медведи, рыси, лисы, лоси. Летом на горячем металле греются гадюки, поэтому бродить там стоит с осторожностью. Заезжают сюда и блогеры. Когда четыре „лебедянки“, сохранившиеся в более-менее нормальном виде, перегнали со старого отстойника, приехали три девицы и двое пацанов — все блогеры. Одна девица оделась в одежду 30-ых годов, типа сандалики такие и чемодан деревянный. Сначала они просто снимали на фото, а потом начали поджигать паровоз : всякую фигню под него давай подкладывать и поджигать, делали имитацию, что это пар».

По словам экс-сотрудника, приезжали сюда и туристы из африканской республики Чад, а еще один турист попросил разрешения выкрасить на «лебедянке» алую звезду — раньше такими украшали все эти локомотивы. Блогеру разрешили, ярко красная звезда на паровозе виднеется до сих пор и выглядит трогательно. Но есть тут следы и других: некоторые локомотивы исписаны граффити.

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«Много локомотивов, тех же „лебедянок“, увезли по музеям и на постаменты в качестве памятников: в Верхнюю Пышму, Кунгур, Подмосковье, — рассказал собеседник. — Раньше тут насчитывалось под 200 локомотивов, сейчас в открытом доступе только четыре паровоза. От кладбища паровозов скоро почти ничего не останется».

Кстати, Поезд Победы, который перед 9 мая ездит по стране, — это тоже легендарная «лебедянка».

О чем рассказал смотритель-старожил

На другом берегу Сылвы напротив кладбища паровозов как на ладони видно старинное село Спасо-Барда.

Вид на старинную Спасо-Барду Источник: Василина Любимова / 59.RU Очень красивые места Источник: Василина Любимова / 59.RU

Сами сельские жители почти не бывают на кладбище паровозов. Заведующая местным домом культуры Людмила Фефилова рассказала нам, что один раз как-то летом водила школьников познакомиться и посмотреть на старые агрегаты. А взрослые к соседству с достопримечательностью относятся равнодушно. В селе живет всего 300 человек.

«Школу у нас закрыли, а потом она сгорела. Дети учатся в Усть-Кишерти, — рассказывает о жизни односельчан собеседница. — У нас тут в основном пенсионеры живут, молодежи немного. Почти все работают на ферме».

Местные жители буквально привели нас к старожилу кладбища паровозов, точнее, бывшему сотруднику базы запаса, 69-летнему Алексею Ковину. На шумковском хранилище он работал с 1979 года. Пока идем к Алексею, по дороге бегают курицы, в воздухе разливается деревенская благодать. Невдалеке сельская церковь и довольно ухоженные улочки. Алексей работает в огороде и удивляется, что нам интересно узнать побольше про кладбище паровозов.

«Я там работал девять лет с 1979-го года, — вспоминает Алексей Ковин. — Потом был учителем труда, а в 2005-ом вернулся на базу паровозов и проработал там до самой пенсии еще 12 лет слесарем по ремонту поездов. В 80-е „лебедянки“ и „эфдешки“ мы перегоняли на обкатку в Кунгур. Они маневры делали там в депо и сюда приезжали. После обкатки мы их „тушили“. Ведь у такой махины разжигали топку углем, всё как положено, он был горячий, его запускали, конечно, приходилось после „тушить“. После обкатки и перегона паровозы шли в консервацию и везли их сюда на отстой. Здесь они уже стояли годами».

Алексей Ковин работал на базе хранения паровозов 20 лет Источник: Василина Любимова / 59.RU

Алексей вспоминает, что каждый год старые паровозы они целой бригадой мазутили, долгие годы эти поезда были в рабочем состоянии и на ходу.

«Мы сверху покрывали мазутом, чтобы они не ржавели. Снег и дождь смывал мазут, мы снова консервировали паровозы с помощью мазута, и они хранились дольше, — рассказывает собеседник. — А консервировали не просто так. Паровозы — это был ценный запас на случай войны. Не будет электричества, а паровозы затопили и поехали . То есть паровозы вообще бессмертные механизмы».

Алексей Ковин вспоминает, что один такой паровоз приходилось растапливать сутки, чтобы нагреть 40-тонный котел. Паровоз мог разгонять скорость до 80 километров в час. При нем машин на базе еще было 135, а потом их стали увозить…

«В Пермь возили, угоняли отапливать заводы. Паровоз подгоняют, он работает и отопляет все цеха», — говорит Алексей.

Дорога в прошлое Источник: Василина Любимова / 59.RU