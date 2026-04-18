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Страна и мир Пятидневная рабочая неделя бессмысленна — эксперты объяснили почему

Пятидневная рабочая неделя бессмысленна — эксперты объяснили почему

Эксперимент привел к неожиданным результатам

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Переход на четырехдневную рабочую неделю не грозит компаниям потерей эффективности, посчитали исследователи | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПереход на четырехдневную рабочую неделю не грозит компаниям потерей эффективности, посчитали исследователи | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Переход на четырехдневную рабочую неделю не грозит компаниям потерей эффективности, посчитали исследователи

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Сокращение рабочей недели до четырех дней не снижает производительность труда, а часто даже повышает ее. К такому выводу пришли авторы крупнейшего в мире исследования.

В Великобритании прошел масштабный эксперимент: более 3000 сотрудников из 60 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю при сохранении полной зарплаты и той же нагрузки. Результаты удивили экспертов, пишет американский деловой журнал Fortune.

«Работники выполняли столько же задач, но за 33 часа в неделю вместо 38. Они отказались от ненужных встреч, длинных электронных переписок и „фиктивной занятости“. Люди стали работать сосредоточеннее, а не в режиме „постоянного ожидания звонка“», — пояснило издание.

Больничные сократились на 65%, вероятность увольнения — на 57%. Уровень выгорания упал, а удовлетворенность жизнью выросла. Выручка компаний в среднем увеличилась на 15%. И ни одна из организаций не захотела вернуться к пятидневке.

Кроме того, большинство сотрудников сообщили об улучшении самочувствия и оптимальном балансе между работой и личной жизнью.

Однако подходит четырехдневка не всем, уточнил Fortune. Для тех, кто работает неполный день, могут возникнуть вопросы с расчетом оплаты, корректировкой договорных отношений и расписанием.

А вы бы перешли на четырехдневную рабочую неделю?

Легко, всё успеть реально
Нет, спасибо, и так времени не хватает

А в России, чтобы преодолеть текущий экономический кризис, посоветовали перейти на шестидневную рабочую неделю. С такой инициативой выступил предприниматель Олег Дерипаска. Он предложил работать с 08:00 до 20:00, включая субботу. По мнению бизнесмена, такая мера поможет стране в трудные времена.

Позднее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин опроверг слухи о возможном введении шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня. Он напомнил, что в Государственной думе находится законопроект, позволяющий увеличить лимиты сверхурочной работы. Парламент может рассмотреть его уже осенью 2026 года.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Рабочий график Работник Эксперимент Великобритания
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Комментарии
23
Гость
18 апреля, 14:51
В ГД обсуждается вопрос об уголовной наказуемости тунеядства. Жившим в условиях социализма это памятно.
Гость
18 апреля, 14:49
Да конечно
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Гость
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