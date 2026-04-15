Ваш телефон проверят даже без разрешения: Генпрокуратура хочет дать силовикам новые права

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Это поможет ловить преступников

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Инициатива с доступом к мобильным устройствам не должна нарушать права граждан | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИнициатива с доступом к мобильным устройствам не должна нарушать права граждан | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Инициатива с доступом к мобильным устройствам не должна нарушать права граждан

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Доступ полиции к телефонам граждан без решения суда поможет быстрее ловить преступников и помогать их поиску. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации. Речь идет о центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования — это государственная информационная система, предназначенная для учета и привязки IMEI-номеров мобильных устройств (смартфонов, планшетов, IoT-устройств) к SIM-картам их владельца.

«В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступления», — сказал Гуцан.

Генпрокурор подчеркнул, что данная мера может помочь в розыске лиц, скрывшихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавших. При этом он подчеркнул, что «достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан». Поэтому такие инициативы, по его словам, нуждаются в тщательной проверке, проработке и анализе, заключил генеральный прокурор России.

Во время выступления он также заявил, что уровень зафиксированной преступности в РФ в прошлом году стал рекордно низким за всю историю современной России и составил чуть больше 1200 преступлений на 100 тысяч населения. Всего зарегистрировано 1 миллион 771 тысяча преступлений.

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Комментарии
32
Гость
15 апреля, 23:19
Думаю, что было бы правильно, в ответ на скрытность преступников, обязать граждан носить нашивки с именем, годом рождения, адресом проживания. Как удобно! Только хулиганы напали, а уже все про них известно. Большинство граждан отнесется пониманием к этой инициативе.
Гость
15 апреля, 17:53
Если того требует оперативная обстановка, силовики входят в частный дом, обыскивают задержанных, осматривают салон и багажник автомобиля и т. п. Точно также они получат разрешение на контроль каналов связи задержанного, подозрительного лица. Обстановка требует! И это правильно! У нас катастрофическая криминализация общества. Уголовников и диверсантов тьма! Одобряем и поддерживаем данную меру.
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