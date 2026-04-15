Ваш телефон проверят даже без разрешения: Генпрокуратура хочет дать силовикам новые права

Инициатива с доступом к мобильным устройствам не должна нарушать права граждан Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Доступ полиции к телефонам граждан без решения суда поможет быстрее ловить преступников и помогать их поиску. Об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации. Речь идет о центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования — это государственная информационная система, предназначенная для учета и привязки IMEI-номеров мобильных устройств (смартфонов, планшетов, IoT-устройств) к SIM-картам их владельца.

«В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступления», — сказал Гуцан.

Генпрокурор подчеркнул, что данная мера может помочь в розыске лиц, скрывшихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавших. При этом он подчеркнул, что «достижение целей оперативно-разыскной деятельности не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан». Поэтому такие инициативы, по его словам, нуждаются в тщательной проверке, проработке и анализе, заключил генеральный прокурор России.