Разгорается секс-скандал. Членов королевских семей Европы нашли в «файлах Эпштейна»

Принцесса Норвегии Метте-Марит Источник: Dusan Reljin / The Royal Court

В «файлах Эпштейна» нашли имена сразу нескольких особ из королевских домов Европы. В компрометирующих связях замечены принцессы Норвегии и Швеции, король Дании, а также бывший британский принц Эндрю. Собрали главное о разгорающемся скандале.

Напомним, на днях Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц документов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна. Его преследовали по обвинениям в сексуальной эксплуатации и создании сети проституции с участием несовершеннолетних девочек.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и принуждении молодых девушек к проституции. Его задерживали и судили несколько раз: в 2008 году за принуждение к проституции, в 2019 году — вновь по серьезным обвинениям. После последнего ареста его нашли мертвым в тюремной камере при подозрительном обстоятельстве, что вызвало много споров и слухов. Его дело привлекло внимание к проблемам сексуальной эксплуатации и связей элиты с преступными схемами.

Принцессы

В документах привлекли внимание имена кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, короля Дании Фредерика и принцессы Швеции Софии.

Норвежская телекомпания NRK подчеркнула, что имя Метте-Марит фигурирует в файлах сотни раз. Сама принцесса сказала журналистам: «Я беру на себя ответственность за то, что не изучила прошлое Эпштейна лучше и не поняла, каким человеком он был, достаточно быстро. Я хотела бы заявить, что сожалею о том, что каким-либо образом общалась с Эпштейном. Это просто позор».

Ранее принцесса заявляла, что прекратила общение с ним еще в 2013 году. Однако затем выяснилось, что в 2014 году Метте-Марит и Эпштейн виделись во Флориде. Принцесса провела у него четыре дня, также с Эпштейном однажды виделся ее сын, Мариус Хёйбю.

К слову, сейчас сына Метте-Марит судят за 32 преступления (включая изнасилования). Хёйбю грозит до 10 лет тюрьмы.

Хёйбю, сын кронпринцессы Норвегии Источник: Lise Åserud/AP

Также в файлах утверждалось, что король Дании Фредерик (тогда еще — принц) встречался с бизнесменом, связанным с деловыми операциями Эпштейна. Он снова упоминается в переписке от 2012 года в связи с частным ужином, на котором присутствовало 22 человека.

«Королевская семья заявила в пресс-релизе, что король Фредерик никогда не встречался с Эпштейном. В документах также упоминалось имя шведской принцессы Софии.

В 2012 году принцесса София посетила показ фильма в Нью-Йорке в качестве почетной гостьи Эпштейна. Ранее шведский королевский дворец заявлял, что принцесса София несколько раз встречалась с Эпштейном в 2005 году, но не поддерживала с ним контактов в течение последних 20 лет», — пишет издание En Haberle.

Принц Эндрю

Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, ранее известный как принц Эндрю, попал на фотографии в файлах Эпштейна — либо это был некто, удивительно похожий на него.

Ролик о связях Эндрю и Эпштейна Источник: Городские медиа

На фото, предположительно, Эндрю стоит на полу, на четвереньках. Под ним на полу лежит неизвестная девушка, полностью одетая. На двух фотографиях он прикасается к ее животу, а на другом снимке смотрит прямо в камеру. Информация о том, когда и где были сделаны эти фотографии, не предоставлена.

«Согласно документу от 27 сентября 2010 года, Эпштейн связался с Маунтбаттен-Виндзором, находясь в Лондоне, и упомянул о возможности „провести время наедине“», — пишет Anadolu Agency.

BBC News сообщила, что обратилась к Маунтбаттен-Виндзору за комментариями. Он неоднократно отрицал какие-либо преступления в связи с Эпштейном. Тем не менее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Эндрю обязан дать показания по делу Эпштейна.

Ранее Эндрю из-за связей с ним лишили королевских титулов. Подробнее об этом скандале мы рассказывали отдельно.

Уголовное дело Эпштейна

Секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался еще в 2005 году. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. Финансиста арестовали в 2006 году на 13 месяцев. Уже к тому моменту правоохранители установили, что от его рук пострадали 36 несовершеннолетних девочек.

В октябре 2017 года в СМИ возобновили изучение дела Эпштейна. Это привело к новому расследованию и аресту его особняка на Манхэттене. Там правоохранители также обнаружили тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.

Финансиста вновь арестовали в июле 2019 года, а в августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме.

В январе 2026-го Министерство юстиции США опубликовало новые данные по этому громкому делу. В документах упоминаются президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, американский предприниматель Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск и другие влиятельные фигуры.

При этом Трамп продолжает опровергать информацию о любых контактах, связанных с Эпштейном. Он отмечает, что у них были плохие отношения и, более того, он никогда не был на известном острове, связанном с этим финансистом.