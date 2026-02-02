Разгорается секс-скандал. Членов королевских семей Европы нашли в «файлах Эпштейна»

В «файлах Эпштейна» нашли имена сразу нескольких особ из королевских домов Европы. В компрометирующих связях замечены принцессы Норвегии и Швеции, король Дании, а также бывший британский принц Эндрю. Собрали главное о разгорающемся скандале.
Напомним, на днях Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц документов, связанных с расследованием дела финансиста Джеффри Эпштейна. Его преследовали по обвинениям в сексуальной эксплуатации и создании сети проституции с участием несовершеннолетних девочек.
Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации и принуждении молодых девушек к проституции. Его задерживали и судили несколько раз: в 2008 году за принуждение к проституции, в 2019 году — вновь по серьезным обвинениям. После последнего ареста его нашли мертвым в тюремной камере при подозрительном обстоятельстве, что вызвало много споров и слухов. Его дело привлекло внимание к проблемам сексуальной эксплуатации и связей элиты с преступными схемами.
Принцессы
В документах привлекли внимание имена кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, короля Дании Фредерика и принцессы Швеции Софии.
Норвежская телекомпания NRK подчеркнула, что имя Метте-Марит фигурирует в файлах сотни раз. Сама принцесса сказала журналистам: «Я беру на себя ответственность за то, что не изучила прошлое Эпштейна лучше и не поняла, каким человеком он был, достаточно быстро. Я хотела бы заявить, что сожалею о том, что каким-либо образом общалась с Эпштейном. Это просто позор».
Ранее принцесса заявляла, что прекратила общение с ним еще в 2013 году. Однако затем выяснилось, что в 2014 году Метте-Марит и Эпштейн виделись во Флориде. Принцесса провела у него четыре дня, также с Эпштейном однажды виделся ее сын, Мариус Хёйбю.
К слову, сейчас сына Метте-Марит судят за 32 преступления (включая изнасилования). Хёйбю грозит до 10 лет тюрьмы.
Также в файлах утверждалось, что король Дании Фредерик (тогда еще — принц) встречался с бизнесменом, связанным с деловыми операциями Эпштейна. Он снова упоминается в переписке от 2012 года в связи с частным ужином, на котором присутствовало 22 человека.
«Королевская семья заявила в пресс-релизе, что король Фредерик никогда не встречался с Эпштейном. В документах также упоминалось имя шведской принцессы Софии.
В 2012 году принцесса София посетила показ фильма в Нью-Йорке в качестве почетной гостьи Эпштейна. Ранее шведский королевский дворец заявлял, что принцесса София несколько раз встречалась с Эпштейном в 2005 году, но не поддерживала с ним контактов в течение последних 20 лет», — пишет издание En Haberle.
Принц Эндрю
Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, ранее известный как принц Эндрю, попал на фотографии в файлах Эпштейна — либо это был некто, удивительно похожий на него.
На фото, предположительно, Эндрю стоит на полу, на четвереньках. Под ним на полу лежит неизвестная девушка, полностью одетая. На двух фотографиях он прикасается к ее животу, а на другом снимке смотрит прямо в камеру. Информация о том, когда и где были сделаны эти фотографии, не предоставлена.
«Согласно документу от 27 сентября 2010 года, Эпштейн связался с Маунтбаттен-Виндзором, находясь в Лондоне, и упомянул о возможности „провести время наедине“», — пишет Anadolu Agency.
BBC News сообщила, что обратилась к Маунтбаттен-Виндзору за комментариями. Он неоднократно отрицал какие-либо преступления в связи с Эпштейном. Тем не менее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Эндрю обязан дать показания по делу Эпштейна.
Ранее Эндрю из-за связей с ним лишили королевских титулов. Подробнее об этом скандале мы рассказывали отдельно.
Уголовное дело Эпштейна
Секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался еще в 2005 году. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. Финансиста арестовали в 2006 году на 13 месяцев. Уже к тому моменту правоохранители установили, что от его рук пострадали 36 несовершеннолетних девочек.
В октябре 2017 года в СМИ возобновили изучение дела Эпштейна. Это привело к новому расследованию и аресту его особняка на Манхэттене. Там правоохранители также обнаружили тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.
Финансиста вновь арестовали в июле 2019 года, а в августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме.
В январе 2026-го Министерство юстиции США опубликовало новые данные по этому громкому делу. В документах упоминаются президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, американский предприниматель Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск и другие влиятельные фигуры.
При этом Трамп продолжает опровергать информацию о любых контактах, связанных с Эпштейном. Он отмечает, что у них были плохие отношения и, более того, он никогда не был на известном острове, связанном с этим финансистом.
