«Была самой младшей в семье»: как ярославской учительнице удалось дожить до 102 лет

100-летний юбилей у Нины Абрамовой уже позади Источник: предоставлено дочерью героини

Жительница Переславля-Залесского Ярославской области Нина Абрамова 12 января 2026 года отпраздновала 101-й день рождения. Но это по документам. По словам самой долгожительницы, она еще старше. Настоящей датой своего рождения женщина называет 15 января 1924 года. То есть сейчас, по словам Нины Владимировны, ей на самом деле исполнилось не 101, а 102 года.

Самая младшая в семье священника

«Мой отец — священник. У нас в семье было четверо детей. Я была самой младшей. В сельсовете даты наших дней рождения записали только через некоторое время после моего рождения. Маме тогда самой идти было некогда — сельсовет находился в пяти–шести километрах от нашего дома. Она попросила соседку передать данные. А та по ошибке сказала не те цифры», — пояснила Нина Владимировна путаницу с возрастом.

Добиваться исправления даты она не пыталась. Говорит, что острой надобности в этом никогда не было. Но день рождения всегда справляет 15 января.

Семья долгожительницы сначала жила в селе Николо-Раменье Пошехонского района. Ранние детские годы Нина Владимировна до сих пор считает самыми счастливыми. Но около 1930 года в семью пришло горе — пошли гонения на церковь, и ее отца отправили в ссылку в Сибирь. Церковь, в которой он служил, разрушили.

Мать Нины Владимировны с детьми перебралась в деревню Артемьево Мышкинского района. Семья, оставшись без кормильца, бедствовала. Чтобы хоть как-то содержать детей, мама устроилась учительницей в школу.

В 1939 году отец вернулся из ссылки, но прожил после этого совсем недолго.

Какое время было самым трудным

Дочь пошла по стопам матери — тоже выучилась на педагога. Более 40 лет Нина Абрамова преподавала в школе в Мышкинском районе русский язык и литературу.

Самыми трудными, по ее мнению, были первые годы Великой Отечественной войны. Тогда она, как и многие другие женщины, работала в тылу — занималась сельхозработами, выращивала овощи для фронта.

«Бомбежки были и над Ярославской областью», — вспоминает долгожительница.

Нина Владимировна (справа) выучилась на учителя русского языка и литературы Источник: предоставлено дочерью героини

Трое внуков и десять правнуков

Уже после войны Нина Владимировна вышла замуж. У них с супругом Михаилом Николаевичем родились две дочери. Сейчас у долгожительницы трое внуков и десять правнуков.

Супруг Нины Владимировны скончался в 2004 году. Женщина до сих пор с теплотой вспоминает о нём.

«Муж работал в лесничестве. Хороший был, хозяйственный», — рассказала она.

Нина Абрамова с супругом Источник: предоставлено дочерью героини

Секрет долголетия и завет молодым

После ухода на пенсию Нина Владимировна еще долго вела активный образ жизни. Она до 93 лет жила в деревне, работала в огороде, сажала картошку. Но возраст всё-таки взял свое. В последние несколько лет силы стали покидать долгожительницу. Дочь Марина из Переславля-Залесского забрала ее к себе, чтобы обеспечить надлежащий уход.

Нина Абрамова считает, что прожить больше 100 лет она смогла благодаря хорошей генетике, здоровью, которое досталось ей от родителей (мама долгожительницы прожила 87 лет). Не исключено, что выпавшие на долю нашей собеседницы невзгоды в какой-то степени закалили ее.

«Было время, что я сидела полуголодная. Было много трудностей, которые приходилось преодолевать», — вспоминает Нина Абрамова.

Неизвестно, до скольки лет дожили бы братья и сестра нашей героини. Все они, к сожалению, умерли не своей смертью. Старший брат погиб на войне, второй замерз. Сестра скончалась от отравления.

Нине Абрамовой за долгие годы пришлось преодолеть немало невзгод Источник: предоставлено дочерью героини

Молодежи долгожительница дала свой завет: «Самое главное в жизни для человека — трудиться. Честно трудиться. Если каждый будет приносить пользу, то всем станет легче жить».