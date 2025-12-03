«Я ни туда, ни сюда — между небом и землей»: последнее интервью 116-летней россиянки

Клавдия Гадючкина последние годы жизни провела с внучкой Ольгой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

29 ноября 2025 года ушла из жизни старейшая россиянка. Клавдия Михайловна Гадючкина из Ярославля была одной из пяти долгожителей планеты. Старейшая бабушка России, которую многие называли живой историей, нередко становилась героем наших материалов. Наша последняя встреча состоялась в декабре 2024 года, когда ей исполнилось 115 лет. В память о Клавдии Михайловне публикуем ее последнее интервью. Когда родилась Клавдия Гадючкина Ярославская долгожительница застала времена правления Николая II, крушение «Титаника», гражданскую войну в России, две мировые войны, развал Советского Союза и многие другие события, менявшие ход истории.

Возраст ярославны является предметом уточнений: сама бабушка утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года и уже отпраздновала 116-летие. Но согласно метрическим книгам, ее реальная дата рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю.

Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Михайловна всегда называла свою большую семью. У долгожительницы трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

История старейшей жительницы России Клавдии Гадючкиной Источник: Городские порталы / Елена Вахрушева

О жизни долгожительницы К нашей встрече Клавдия Гадючкина готовилась заранее. Внучку Ольгу, у которой она живет, просила купить сладостей к столу. А сама настраивалась на разговор с журналистами. На поздравления с прошедшим днем рождения она, смущаясь, отвечала: — Ума нет, вот и живу. Я бы никому не желала столько лет. Я глуховата, слеповата. Жизни нет. Клавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе, за восемь лет до Октябрьской революции, в 1909 году. Уже в 15 лет она вышла работать на фабрику «Красный перевал».

Клавдия Михайловна считала, что те годы — самый трудный и изматывающий этап ее жизни. — Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье, — жаловалась ярославская долгожительница. Несмотря на непростые условия труда, Клавдия Михайловна отработала на фабрике 52 года. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха. Свою семью Клавдия создала в 19 лет. Ее муж — Сергей Петрович — был работящим человеком. Служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения. — Он меня был старше на семь лет. Привязался, не мог отлипнуть, — вспоминала долгожительница. — К отцу моему ходил, говорил: «Хочу жениться». Отец ему: «Да какая она невеста, она еще ребенок». А муж в ответ: «Ну, ничего. Через год будет матерью». 16 лет прожили вместе. Муж ярославны умер в 1956 году. Клавдия Михайловна коротко объяснила: случился несчастный случай на фабрике «Норская Слобода», где он работал. Больше ярославна замуж не выходила. «Надо вовремя уходить»

Летом в хорошую погоду бабушка выбиралась на улицу. К счастью, идти не долго — пенсионерка жила на первом этаже Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Клавдия Гадючкина жила у своей внучки Ольги. Ее обычный день начинался в 9–10 утра. После бабушка весь день либо лежала, либо смотрела телевизор. Летом удавалось выбираться на улицу. Правда, только в теплую погоду, чтобы не приходилось долго одеваться. Это занятие отбирало много сил. К 115 годам у бабушки накопился целый букет болячек. Из наиболее тревожащих ее — проблемы со зрением и слухом, а также повышенное давление и боли в суставах. — Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить.

Давление держится под 200. Организм отработал. Две войны, ведь это не шутка. И такая работа была. Клавдия Гадючкина ярославская долгожительница

Почти на постоянной основе бабушка принимала обезболивающие. Время от времени на дом приезжал терапевт. А чтобы попасть к узким специалистам, надо было ехать в поликлинику. Столько сил у Клавдии Гадючкиной уже не было. По этой причине она обращалась за консультациями врачей в дистанционном формате. — У бабушки суставы болят. Врачи назначают обезболивающие мази, но они не очень хорошо помогают, — рассказывала внучка долгожительницы Ольга. — Еще ноги болят, вены. У нее тонкая кожица, как пергамент. Мы моемся, кожа травмируется до крови. Я не знала, что с этим делать. Врача вызывала, он порекомендовал показать ее хирургу. Но специалист на дом не выезжает, а нам до больницы не доехать. Хорошо, врач оказался добродушным, он сфотографировал ноги и показал хирургу, тот дал свои рекомендации. Министерство здравоохранения Ярославской области после запроса 76.RU направляло к ярославской долгожительнице делегацию врачей из Центральной городской больницы. Бабушку осмотрели хирург, невролог, оториноларинголог и офтальмолог. Тогда ей дали рекомендации и взяли медобслуживание на контроль. Старейшая из ныне живущих россиян

Клавдии Гадючкиной исполнилось 115 лет Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Международная геронтологическая исследовательская группа внесла Клавдию Гадючкину в число старейших людей мира. Правда, в ходе подтверждения ее данных выявилась путаница в документах. — По паспорту бабушке 115 лет, а по церковным книгам — 114 лет. Сейчас не докопаешься, это когда было-то. Черт знает, в каком году, — объясняла внучка Ольга. — А вообще, бабушка как-то давно рассказывала, что сама попросила в паспорте написать на год больше, потому что работать надо было, чтобы взяли на фабрику. Получается, она год себе приписала. Только странно, что и дата рождения изменена.

Мы знаем только, что она когда-то в порыве гнева порвала все свои документы, в том числе свидетельство о рождении. Только паспорт уцелел. Ольга внучка долгожительницы

Поэтому в данных геронтологического исследовательского центра обозначен 1910 год рождения. «Спасибо, что не забываете про меня»

Клавдия Гадючкина могла хозяйничать на кухне Источник: Екатерина Мусинова / Vk.com

Большую часть времени в течение дня бабушка проводит одна, потому что внучка работает. — Я ей готовлю, она сама себе разогревает и накладывает, — рассказала внучка долгожительницы Ольга. — Я ей сказала, что отключила газ, потому что однажды пришла домой и увидела, что бабушка забыла отключить плиту. Купили печку, самую обычную, где нужно повернуть кнопку, и всё работает. Теперь она ей пользуется. Клавдия Гадючкина окружена любовью и вниманием своей семьи. Внуки и правнуки приезжают навещать бабушку. Но внутри у долгожительницы глубокая тоска. — Я сейчас одна, все ушли, а я осталась, — с горечью повторяла себе под нос бабушка. — Я ни туда, ни сюда — между небом и землей. Говорю всё: «Господи, скоро ли я протяну ноги? Да положи ты меня в ящик! Никому мешать не буду и сама не буду мучиться». На вопрос о секрете долголетия она каждый год отвечала в своей манере.