«Реальность оказалась совсем другой»: туристка съездила в Японию за 200 тысяч рублей и честно рассказала о впечатлениях

Второй год подряд туристические операторы говорят, что всё больше путешественников из России едут в Японию и влюбляются в эту страну. Сибирячка Любовь Карпюк — не исключение. Она рассказала NGS24.RU, как готовилась к поездке, какие впечатления остались у нее от страны, как японцы относятся к русским и чем они отличаются от нас.

За девять месяцев 2025 года Японию посетили почти 130 тысяч российских туристов — при том, что прямого авиасообщения со страной нет, обращает внимание Ассоциация туроператоров России. Не отпугивает путешественников и то, что для въезда нужно оформлять визу, хотя и выдают ее довольно быстро.

«Реальность оказалась совсем другой»

— Итак, почему именно Япония?

— Я бегун, и однажды по дороге на пробежку мне пришло сообщение: «Есть одна авантюра» — и скриншот авиабилетов Красноярск — Токио. Вот так буквально на ходу родилась эта поездка.

Нас было шесть человек из разных городов. Все хотели уехать, сменить картинку, выдохнуть — но никто не знал, куда. И когда подруга просто бросила фразу: «А давайте в Японию», это вдруг показалось единственным правильным решением. Без долгих раздумий. Иногда лучшие путешествия начинаются именно так.

— А почему сразу в Токио? Понятно, что столица, но другие города, судя по тому, что попадается в соцсетях, ничем не хуже.

— Япония всегда была мечтой — красивой, далекой и будто бы не совсем реальной. Поэтому, когда мечта вдруг начала сбываться, ограничивать себя одним городом просто не хотелось.

Мы решили прожить Японию максимально полно и в итоге побывали в Токио, Никко, Нагое, Осаке, Киото и Наре. Конечно, хотелось еще больше, но даже так поездка получилась очень насыщенной — из тех, после которых кажется, что прожил маленькую отдельную жизнь.

— Компания собралась у вас немаленькая. Как вы готовились к поездке?

— Так как компания у нас была большая и из разных городов, мы сразу создали общий чат и распределили обязанности. Подруга, которая предложила поездку, отвечала за маршрут и логистику. Кто-то изучал чаты с полезной информацией о стране, а я собирала документы для визы и подбирала места для еды.

Виза в Японию для граждан РФ бесплатная, но подача возможна только в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому мы воспользовались услугами агентства в Москве — это стоило около четырех тысяч рублей с человека плюс пересылка документов.

На сбор документов со всех шести человек, логистику и получение виз у нас ушло примерно три недели. Каких-то серьезных проблем не возникло.

Мы летали в октябре, поездка длилась 10 дней. Добирались из Красноярска с пересадкой в Пекине. Маршрут достаточно простой, прохождение границы — без сложностей.

Площадь у вокзала в Токио Источник: Любовь Карпюк Где-то в метро Источник: Любовь Карпюк

— Нескромный вопрос: сколько?

— Я всегда думала, что Япония — это что-то недосягаемо дорогое. Именно поэтому она годами оставалась мечтой, а не планом.

Но реальность оказалась совсем другой. Вся поездка — с перелетами, проживанием, транспортом, едой и развлечениями — обошлась примерно в 185–200 тысяч рублей на человека. Мы ни в чем себе не отказывали. По факту — как обычный пакетный тур в Турцию или Таиланд. И это стало для меня одним из самых приятных открытий.

Япония не такая дорогая, как кажется. Судя по многочисленным русскоязычным чатам, те, кто приезжает на месяц и дольше, часто снимают квартиры — это выходит дешевле, чем жить в отелях, и совсем не стоит космических денег.

«Очередь — это почти восьмое чудо света»

— И как тебе Япония?

— Япония очень музыкальная, но при этом удивительно тихая. Вокруг много разных звуков — от метро до мелодий пешеходных переходов — но они не раздражают. Кажется, что каждый уголок сделан с любовью.

Газоны чистые и ухоженные, много велосипедов — даже несмотря на почти полное отсутствие велосипедной инфраструктуры. Тихие маленькие автомобили. Очень стильные и красивые люди. Даже стройки устроены так, что нет ощущения хаоса: с датчиками шума и заботой о комфорте окружающих.

Цветы у входа в магазин Источник: Любовь Карпюк Улица в Нагое Источник: Любовь Карпюк

Улица в Нагое Источник: Любовь Карпюк Люди в Киото Источник: Любовь Карпюк

В стране невероятно безопасно и спокойно. Это ощущение сложно передать словами — появляется полное доверие к людям и к миру.

Цены на базовые продукты и сувениры почти не отличаются в туристических и нетуристических местах. Еда везде свежая и вкусная — можно спокойно есть и на вокзале, и в самом сомнительном на вид кафе. А гастрономический опыт Японии — это просто вау: каждое блюдо интереснее предыдущего.

— Что ты успела попробовать?

— Из очевидного: великолепные суши, сашими и рамен. Ели натто — это ферментированные склизкие бобы, которые японцы едят на завтрак. Очень вкусно, хоть и противно на вид. Разные продукты в мисо: от тофу до репы. Тонкацу — зажаренная во фритюре свинина. Газировки в вендинговых автоматах. Великолепный кофе!

Мисо — традиционная японская паста из ферментированных соевых бобов. Сашими — традиционное японское блюдо из тонко нарезанных кусочков свежей рыбы или морепродуктов без термической обработки.

Всем порциям порция рамена! Источник: Любовь Карпюк

Уличная еда: такояки (шарики с осьминогом) — горячие и вкусные, топ с пивом. Онигири — треугольники с рисом и нори и различной начинкой (рыба, креветки). Таяки — бисквитная рыбка со сладкой начинкой из фруктов, сливок и заварного крема. Окономияки — лепешки из капусты с морепродуктами.

Такояки в районе Дотонбори в Осаке Источник: Любовь Карпюк Окономияки в Осаке Источник: Любовь Карпюк

Великолепная клубника, что было удивительно. Моти с разными видами начинок. Бесконечное количество лакомств из супермаркетов: от жвачки до чипсов.

В поезда мы с собой брали еду в коробочках на вокзале. Это очень вкусно и удобно.

Деликатесы: вагю — национальная мраморная говядина, которая просто тает во рту. Свежайшие устрицы, гребешки и прочие морепродукты — вкуснее я еще не пробовала. Матча — настоящий японский чай, который ни с чем не сравнить.

В рёкане нас ждал настоящий гастрономический триумф — ужин кайсэки из множества блюд.

Рёкан — тип гостиниц в традиционном японском стиле. Цель рёкана — не просто предоставить комнату, а обеспечить расслабление, умиротворение и погружение в японскую эстетику. Кайсэки (кайсэки-рёри) — традиционный японский обед из нескольких блюд.

— Кажется, это идеальная страна! Но, может быть, было что-то, что тебя не устроило в ней?

— Не хватало пешеходных улиц — во многих местах приходилось идти прямо по автомобильной дороге. Еще бросался в глаза визуальный шум: огромное количество объявлений и предупреждающих надписей с дизайном будто из 2000-х.

— Что-что, а последнего у нас не отнять! А что есть еще в Японии, что ты, например, хотела бы внедрить в России?

— Ощущение безопасности, скоростные поезда — синкансэны, любовь к природе и чистоте, любовь к себе, а значит, и к общественному пространству.

Синкансэн («новая магистраль») — высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны.

Метро — даже тут идеально чисто Источник: Любовь Карпюк

А еще отношение к очередям. В Японии очередь — это почти восьмое чудо света: японцы стоят в них везде, но очереди двигаются быстро и организованно. У нас же очередь иногда ощущается как целая жизнь.

Ну и, конечно, Uniqlo.

Uniqlo («Юникло») — японская розничная сеть повседневной одежды, которая в августе 2023 года полностью прекратила бизнес в России.

— Любовь к природе и чистоте — как у них проявляется?

— Каждый пятачок земли в многомиллионном Токио ухожен. Там высажены цветочки, всё чистое и аккуратное. Очень гармонично с тем, что расположено вокруг. Различные рыбки в аквариумах у магазинов. В общем, японцы делают всё для себя и с любовью, и поэтому это получается классно, и ощущается любовь в каждом клочке земли.

Парковка возле отеля в Киото Источник: Любовь Карпюк Придомовое пространство в Нагое Источник: Любовь Карпюк

— Что ты еще успела увидеть за эти 10 дней?

— Мы старались уместить в поездку всё: от исторических мест, таких как храмовый комплекс в Никко, до популярных туристических районов Токио, например Акихабары. Были в музее Toyota и музее науки, гуляли по улице еды в Осаке, видели замок и парк Universal Studios. Посетили святилище Фусими Инари, парк обезьян, район Гион — место обучения гейш и многое другое.

Обычная улица по пути в музей Toyota в Нагое Источник: Любовь Карпюк

— О, а ты видела самурая?

— Самураев и гейш я не видела, но мы были в местах, исторически связанных с этими явлениями.

Куда сходить и что посмотреть: путеводитель на 10 дней

— Могу рассказать, что именно мы делали в каждом городе.

Токио. День 1. Район Нихомбаси, где история чувствуется в каждом камне: банк Японии 1896 года и Токийская фондовая биржа. Универмаг Мицукоси — старейший в Японии. Был основан в 1673 году как магазин кимоно. Даже если ничего не покупать, стоит зайти и посмотреть на красивые витрины и их оформление.

Позже поехали в район Асакуса: сердце старого Токио. Здесь расположены старейший буддийский храм Сэнсо-дзи (645 года) и торговая аллея, основанная в XVIII веке, — улица Накамисэ-дори. Здесь очень много сувениров и различных лавок со сладостями.

Токио. День 2. Утро на Одайбе. Поехали на искусственный остров, который построили на переработанном мусоре. Ехали по надземной ветке Юрикамоме — виды на залив и небоскребы просто фантастические. Сделали кадр у местной Статуи Свободы и отправились дальше. Рынок Тоёсу — морепродуктовый рай. В традиционной сушильне съели божественные суши с такими морскими гадами, что половину названий я даже не знала и не запомнила.

Рынок Тоёсу Источник: Любовь Карпюк Обед на рынке Тоёсу Источник: Любовь Карпюк

Гинза — шопинг и сад на крыше. Акихабара — рай для гиков. Побывали на той самой станции с миллионом выходов. Там мы заблудились и нашли выход с помощью сотрудников метро — это победа.

Гик — человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, фанат. Часто к сфере интересов гика относятся высокие технологии, комиксы, игры.

Район Акихабара в Токио Источник: Любовь Карпюк

Поднялись на 45-й этаж мэрии Токио на бесплатную смотровую площадку — вид просто космический. Увидели 3D-кота Котзиллу на табло в Синдзюку. Финал дня — в кабинке с раменом. После мы пошли в бар с негрони и местным виски, где хозяин подарил нам диск своей группы!

День 3. Никко. Этот город у подножия гор известен своими древними храмами, водопадом Кегон и озером Тюдзэндзи. Именно здесь находится знаменитый храмовый комплекс Тосё-гу, внесенный в список ЮНЕСКО.

Тосё-гу, Никко Источник: Любовь Карпюк Храмовый комплекс Тосё-гу в Никко Источник: Любовь Карпюк

Территория Тосё-гу в Никко Источник: Любовь Карпюк Кладбище в Никко Источник: Любовь Карпюк

День 4. Нагоя. Знакомство с городом, музеем науки и естествознания и посещение музея Toyota. Шопинг в районе секондов.

Искусство на одной из улиц Нагои Источник: Любовь Карпюк

День 5. Осака. Посетили Замок Осаки. Улица Дотонбори — главная гастрономическая улица города. Район Умеда — посетили крутую спешелти-кофейню, пивоварню, победившую во множестве конкурсов, съели яичный чизкейк из «Инстаграма» (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Замок Осаки Источник: Любовь Карпюк

Улица Дотонбори в Осаке Источник: Любовь Карпюк Дотонбори, Осака Источник: Любовь Карпюк

День 6. Парк Юниверсал — рай для миллениалов. Катались на аттракционах и плакали от счастья в зоне Гарри Поттера.

Замок Хогвартс, парк Юниверсал Источник: Любовь Карпюк

День 7. Нара и Киото. Парк Нара — огромная зеленая территория с прудами, храмами и оленями, разгуливающими и лежащими на каждом шагу. Здесь находится храм Тодай-дзи — одно из самых впечатляющих деревянных сооружений в мире. Внутри него находится 15-метровая бронзовая статуя Будды, которая поражает своим масштабом.

Олени в Нара Источник: Любовь Карпюк Напомним, это октябрь Источник: Любовь Карпюк

После Нары мы вернулись в Киото и поехали в район Гион — это исторический район, известный своими традиционными чайными домиками и гейшами. Здесь находится храм Ясака с красивыми пагодами и знаменитая улица Ханнами-кодзи, где можно встретить гейш, спешащих на встречи. Фотографировать их строго запрещено, нужно уважать их работу и приватность.

Храмовый комплекс Ясака в Киото Источник: Любовь Карпюк Ткани для кимоно на столбах в Киото Источник: Любовь Карпюк

День 8. Киото. Посетили святилище Фусими Инари — знаменитое синтоистское святилище, возведенное в честь богини риса Инари. Лисы здесь считаются посланниками богов, вы увидите их каменные изваяния по всему маршруту. Главная достопримечательность — тысячи ярко-красных ворот-торий, создающих гипнотизирующий туннель, ведущий на священную гору.

Рыбы в святилище Фусими Инари Источник: Любовь Карпюк Святилище Фусими Инари Источник: Любовь Карпюк

Дорога в Никко у озера Тюдзендзи Источник: Любовь Карпюк

Арасияма — живописный район на окраине Киото, известный своим бамбуковым лесом, рекой Кацура и парком обезьян. Здесь же находится знаменитый мост Тогэцу-кё, с которого открываются прекрасные виды на окружающие горы.

Хурма в парке Арасияма Источник: Любовь Карпюк Парк обезьян Арасияма Иватаяма Источник: Любовь Карпюк

«Три обезьяны» в Тосё-гу, символизирующие принцип «Не видеть, не слышать, не говорить зла» (Мидзару, Кикадзару, Ивадзару) Источник: Любовь Карпюк

Нагулявшись в парке, мы поспешили на станцию, чтобы успеть на автобус до рёкана. Рёкан — традиционная японская гостиница, где можно полностью погрузиться в местную культуру. Здесь вас ждут татами-комнаты, юкаты (халаты) и традиционная кухня.

День 9. Утро в рёкане и дорога до Токио. В Токио исследовали район Сибуя и занялись шопингом.

День 10. Сбор вещей, небольшая прогулка и дорога в аэропорт.

— А что не успела?

— Мне очень хотелось попасть на Окинаву — это остров и «пляжная» Япония. В Хиросиму — посмотреть, как отстроили город с нуля после сброса атомной бомбы. И съездить на север Японии — там снег и обезьянки купаются в горячих источниках.

Вообще Японию хотелось бы проехать вдоль и поперек и узнать разную ее в разную погоду и увидеть всё: от мегаполисов до деревень.

Эта страна настолько меня покорила, что я точно знаю: это не последняя поездка. Поэтому все свои «хотелки» я оставила на следующий раз. Всё равно в любом путешествии невозможно объять необъятное.

«Для японцев нет отличия — русский ты или немец»

— Японцы — какие они?

— Перед поездкой, как и многие, мы были полны стереотипов, поэтому много читали и изучали, как вести себя в стране.

Японцы — поразительный народ. Они делают всё как будто для себя, и поэтому есть ощущение, что всё сделано качественно и с душой.

Проблем в общении не было. Когда мы обращались за помощью, нам всегда вежливо и искренне помогали. Японцы действительно очень вежливые — иногда даже чрезмерно. Мы брали с собой небольшие сувениры из России и старались дарить их тем, кто нам помогал. Многие радовались этим подаркам как дети.

— О каких стереотипах ты говоришь?

— Стереотип: Япония — страна идеального порядка. Реальность: порядок действительно впечатляет, но он держится не на жестком контроле, а на привычке уважать пространство других. При этом Япония живая и местами хаотичная, особенно в больших городах и туристических районах.

Стереотип: японцы всегда вежливы, сдержанны и одинаковы в общении. Реальность: вежливость — часть культуры, но за ней стоят очень разные характеры. Сдержанность не означает холодность, а эмоции просто выражаются очень сдержанно.

Стереотип: это страна роботов и будущего. Реальность: высокие технологии соседствуют с удивительно консервативными вещами: факсами, бумажными анкетами и наличными деньгами.

Стереотип: все работают без выходных и умирают от переутомления. Реальность: графики работы ТЦ, музеев и культурных мест очень специфичные.

Стереотип: всё очень дорого. Реальность: дорогое соседствует с доступным — качественная еда, транспорт и сервис часто стоят разумных денег.

— А русских там много?

— Русских туристов достаточно много — Япония сейчас популярное направление. Но всё равно их меньше, чем, например, в Таиланде. Япония — страна специфическая, очень самобытная и экзотическая.

В одном из храмовых комплексов Источник: Любовь Карпюк Лист красного клена — главный символ сезона Момидзи Источник: Любовь Карпюк

— У нас было интервью с красноярской группой «Твое далеко». Ребята рассказали, что были самыми громкими в метро, и японцы постоянно шикали им.

— Мы знали, что в метро нужно вести себя тихо, и старались соблюдать правила. Японцы действительно очень спокойные и молчаливые, особенно в общественном транспорте.

— Как японцы вообще реагируют на русских? И как вы общались с ними?

— Как мне показалось, для японцев нет отличия — русский ты или немец, или чех. Когда мы были в Наре — город знаменит своими оленями, мы долго не могли найти печенье для оленей. В итоге подходили ко всем, кто был с печеньками. Нам помогали все: и французы, и немцы, и так далее. Все без проблем указывали нам нужную локацию.

Многие японцы знают английский, но из-за сильного акцента иногда бывает сложно понять друг друга. В целом это не проблема — в каждом телефоне есть переводчик.

Но есть заведения, где обслуживают только на японском языке, и с английским туда могут просто не пустить.

— Правда ли, что все японцы работают в офисах от звонка до звонка и умеют уложиться в тайм-менеджмент?

— Офисных работников в Японии действительно очень много. Белые выглаженные рубашки, строгий дресс-код, дипломаты в руках — на улице этот класс людей сильно заметен. В России офисные сотрудники так не выделяются, возможно, из-за менее строгих правил в одежде.

Про рабочие графики мне сложно судить — я видела Японию глазами туриста. Но могу сказать, что график работы заведений показался странным: всё открывается довольно поздно и закрывается рано. Например, Никко практически вымирал уже к пяти вечера, а после шести мы с трудом находили места, где можно поесть. Даже в Токио после восьми-девяти вечера часто работали только супермаркеты.

— А как они воспитывают детей?

— Про воспитание детей я могу судить лишь поверхностно. Мы видели нескольких малышей в токийском метро — у них были яркие и удобные рюкзаки, которые, насколько я знаю, дарит детям государство.

Мне кажется, в России родители вряд ли отпустили бы первоклассника одного кататься на метро в таком огромном и густонаселенном городе, как Токио.

— Колись, наверняка в поездке произошло что-то, что ты еще долго будешь вспоминать!

— Таких историй было много, но, наверное, самая запоминающаяся — это ночевка в традиционном рёкане с онсеном и ужином кайсэки. Ради этого мы уехали в небольшую деревушку у реки, в окружении гор, недалеко от Киото.

Онсэн — название горячих источников в Японии.

Хозяйка рёкана — пожилая женщина, невероятно теплая, улыбчивая, настоящая «японская бабушка». У нее было так уютно, что хотелось говорить шепотом: мягкие футоны, красивые юкаты, ужин с вагю и сашими, домашнее сливовое вино.

Футон — традиционный японский матрас для сна прямо на полу или на специальном каркасе.

Ужин кайсэки с вагю Источник: Любовь Карпюк

Уровень гостеприимства — максимальный. Она даже разрешила нам посетить онсен, хотя в Японии людям с татуировками это часто запрещено. А у нас в компании только двое из шести были без них. Горячая вода, горы вокруг, тишина и ощущение полного покоя… Это был момент абсолютной перезагрузки. Тот редкий случай, когда ты не просто смотришь на страну, а чувствуешь ее.

Хозяйка рёкана нарядила гостей в юкаты Источник: Любовь Карпюк Футоны в рёкане Источник: Любовь Карпюк

— Странный вопрос на фоне всего того, что ты рассказала, но всё же: вернешься ли ты в Японию вновь?