«Я такого вообще не ожидала»: как простушка из трущоб Настя Федько пробилась к звездам Голливуда

Жестокая шутка в классе, где царило равнодушие, и блестящая голливудская озвучка в Тбилиси. Год стресса, чтобы с нуля выучить английский и покорить Нью-Йорк. И вот она — мечта, которая для Анастасии Федько очень быстро стала реальностью. В свои 25 лет она блистает на красных дорожках известных кинофестивалей и кокетничает с Леонардо Ди Каприо. Но за этой глянцевой картинкой кроется история маленькой девочки, которая прошла путь из «наркоманской» девятиэтажки в Тольятти к одной из самых престижных актерских школ мира.

Этот путь следом за Настей прошли наши коллеги из издания TOLYATTY.RU и узнали, как безобидные пародии в Сети и поиск себя привели к переезду в Америку и что значит выживать в ней, будучи «живучим тараканом».

«Самый „наркоманский“ дом»

Анастасия родилась 1 декабря 2000 года в Тольятти и детство провела в многодетной семье, проживающей в многоэтажке Автозаводского района с дурной репутацией.

— Дом, в котором я росла, называли самым «наркоманским» в городе, кругом лишь панельные девятиэтажки, царил антураж девяностых. У меня было самое обычное детство и самая обычная среднестатистическая семья. Помню, как ходила кататься на санках, гуляла с друзьями во дворе, и единственное, что меня отличало, это то, что я была очень творческая с самого раннего возраста, — рассказывала Настя.

Но добавила, что атмосфера в семье царила дружная.

— В праздники бабушка делала манты, 75 салатов, дедушка пел в караоке «Милая моя, солнышко лесное», — делилась девушка, которая сегодня стала топ-блогером.

Есть моменты, которых девушка стыдится. Став известной, Настя откровенно рассказала, как в подростковом возрасте вместе с подружками устраивала своим товарищам по классу жестокие розыгрыши.

— Мальчика, которого считали «маменькиным сынком», мы, например, привязывали к стулу, используя для этого елочный дождик и хомут. Мы считали это смешным. А сейчас задаю себе вопрос: зачем я это делала? Наверное, искала внимания у сверстников. Но атмосфера в классе была равнодушная, это страшно, — рассказывала Настя проекту «Буллингу-НЕТ!».

«Это был переломный момент»

Дома, когда не нужно было ни у кого завоевывать авторитет, Настя становилась самой собой и погружалась в миры диснеевских фильмов и сериалов. Девушка не просто на них засматривалась — мечтала стать героиней. Так появились первые скетчи и пародии.

Тем не менее после школы девушка в кинематограф не пошла — поехала в Питер учиться на журналиста. И через полгода бросила учебу.

— Спустя полгода я поняла, что это не мое. А потом я пыталась найти себя и свое место в этом мире, было сложно. Я подумала, что мне очень интересно кино, и я поступила на продюсера в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, — рассказала Настя.

В 2022 году с новой учебой тоже было покончено — девушка вместе со своим парнем переехала жить в Тбилиси и занялась озвучкой голливудского кино. Сейчас ее голосом говорят персонажи «Барби» (18+) и «Оппенгеймера» (18+).

— В новую профессию я попала абсолютно случайно. Тбилиси не хватало русскоязычных актеров, друг позвал меня на пробу, а я согласилась, — говорила Настя.

Вскоре блогер решила перебраться за океан. Выбор, по ее словам, был непростым.

— Идея зародилась спонтанно, когда я жила в Грузии и немножко потеряла смысл жизни… Я блогер, а на тот момент многие социальные сети перестали работать. Это был переломный момент. Потом я поговорила с подругой, которая уже училась на актерском в США. Тогда и осознала, что это возможно! Я поняла, что это знак. Пазл сложился. Оставалось выучить английский, — говорила Федько.

«Сейчас была плохая актерская игра»

Весь процесс подготовки занял год и был очень напряженным. Главным вызовом стал английский язык, которым Настя раньше серьезно не занималась.

— Для поступления нужен был уровень B2. Ежедневная рутина включала три часа занятий: видеоуроки, разговорная практика с друзьями за границей, работа с репетиторами по грамматике и произношению, а также актерские занятия на английском с педагогом из Лос-Анджелеса. Этот интенсив помог сдать IELTS* — важный экзамен — на 6,5 балла (между B2 и C1), — говорила девушка.

*IELTS (International English Language Testing System) — международный экзамен, который оценивает уровень владения английским языком у людей, для которых он не является родным.

Новым испытанием стало прослушивание — оно проходило онлайн. Для него Настя подготовила два монолога: драматический и комедийный.

— В итоге рассказала только один. Директриса школы пошутила, попросив рассказать его снова с другими интонациями, и отметила: «Сейчас была плохая актерская игра». Потом я поняла, что это была проверка, — рассказывала Анастасия.

Зато с рекомендательными письмами проблем не возникло — выручило портфолио из Петербурга с ролью в спектакле «У каждых своих недостатки» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Н. П. Акимова и в сериале «Новенькие» (18+).

«Я прихожу домой жутко уставшая»

Настя захотела учиться в Neighborhood Playhouse School of the Theatre в Нью-Йорке, которую еще называют профессиональной консерваторией для актеров. Выбрала по двум причинам: сравнительно доступная стоимость (образование в США очень дорогое) и сильная актерская традиция. Важным и личным стал тот факт, что в этой школе преподавал Сэнфорд Майзнер, основатель знаменитой техники Майзнера*.

* Техника направлена на то, чтобы добиться от актеров правды в придуманных обстоятельствах. «Основа актерской игры — реальность поступка», — считал мастер.

— Учеба очень интенсивная. Дни начинаются в 08:30 и включают 4–5 пар: актерское мастерство, сценическая речь, борьба, вокал, танцы. Ежедневно проходят бесконечные активности, я прихожу домой жутко уставшая и эмоционально вымотанная, — делилась Анастасия.

В мае прошлого года обучение Анастасии закончилось: дипломом стала премьерная постановка пьесы «Дракула» Кейт Гамиль, в которой она исполнила роль Ренфилд.

«Жизнь иногда преподносит сложности»

О дальнейших планах девушка не распространяется, называя себя «живучим тараканом», который адаптируется благодаря коммуникабельности.

— Планирую развиваться в актерской сфере: брать мастер-классы, ходить на кастинги «для души» и опыта, а также продолжать вести блог. Сцена и съемочная площадка приносят мне огромное количество эндорфинов и эмоций. Жизнь на другом континенте иногда преподносит сложности в общении из-за культурных различий, — признаётся девушка.

«Может быть, меня правда кто-то заметит»

Но кажется, что культурный барьер Анастасия уже преодолела. На днях она оказалась на одной вечеринке с Леонардо Ди Каприо. Это был рабочий выезд, который случился благодаря контракту с рекламным агентством. Девушка получила доступ на закрытые мероприятия вроде Tea Party и «Золотой глобус». Но одного приглашения оказалось мало — нужно было еще и одеться соответствующе.

— Как оказалось, нельзя просто взять и прийти в прикольном образе на ивенты такого масштаба, что для меня удивительно! Я-то думала, что буду самой не такой как все, и приду такая дерзкая — в конверсах и платье. А в итоге, чтобы тебя заметили фотографы, пресса, чтобы соблюсти дресс-код и не выделяться в плохом смысле, нужно прийти в крутом платье какого-то большого бренда, — рассказала Анастасия.

Но платья больших брендов стоят больших денег. В поисках подходящего наряда девушка прошерстила все известные ей секонд-хенды, где искала туфли, платья и вообще что угодно, но попытки оказались тщетны.

— И благо главная девочка из агентства, Полина, согласилась дать мне свое дорогущее платье на мероприятие. А еще моя подружка дала мне свое колье «Тиффани». Как говорится, собирали всем селом, — призналась Настя. — А вот туфли мне пришлось купить самой. Первые в моей жизни.

В результате образ девушка собрала эффектный и с элементом дерзости.

— Мама Майли Сайрус сказала, что у меня очень красивое платье. Я жала руку Дженнифер Лоуренс, обнялась с Селеной Гомес, сказала Чарли XCX, что я ее фанатка. А в конце я всё-таки увидела Тимоти Шаламе! Вчера для меня это звучало бы как полный бред, a сегодня это моя жизнь. Скоро расскажу всё-всё, пока что в шоке, — написала Настя.

На звездной вечеринке приключения Насти не закончилась. Ее подписчики (их у девушки в «ТикТоке» четыре миллиона) стали писать под фотографиями с ней в соцсетях «Золотого глобуса», что знают эту девушку, и тогда в агентстве Федько рассказали, как она может продвинуться дальше.