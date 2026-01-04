Протесты по всему миру и землетрясение в Мексике: что произошло на этой неделе

Флаги США сжигают по всему миру после операции в Венесуэле Источник: X / Naila

Юг России завалило снегом

В новогоднюю ночь Краснодарский край и Адыгея пострадали от сильного снегопада. Непогода привела к железнодорожному коллапсу и проблемам с электричеством.

Так, в снежном плену застряли десятки поездов, а тысячи пассажиров остались без еды, воды и тепла. Несмотря на обещания накормить горячим питанием, почти никто его не получил.

Кроме того, отключили электричество у 43 тысяч человек. Это произошло из-за налипания снега на провода.

Путешественникам в Грузию тоже пришлось изменить планы на отдых из-за непогоды. На границе застряли сотни российских туристов.

Там тоже закрыли проезд из-за снежного коллапса. К сожалению, некоторые потеряли деньги, поскольку заранее бронировали гостиницы, но не смогли заехать в назначенный день.

Более 100 человек погибли в Таиланде в первые дни нового года

В ДТП в Таиланде в первые дни нового года погибло около 120 человек, в том числе один россиянин. Мужчина попал в аварию на мотоцикле 1 января. Его напарник получил легкие травмы и был госпитализирован.

Информацию об этом сообщает национальный центр безопасности дорожного движения. Там предупреждают, что основными причинами аварий за первые дни января стали вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Власти Таиланда проводят в эти дни кампанию «Семь опасных дней», чтобы снизить аварийность на дорогах. По статистике, наибольшему риску подвергаются мотоциклисты, а самым опасным временем суток является промежуток с 18:00 до 21:00.

Мощное землетрясение произошло в Мексике

Один человек погиб и 12 пострадали в результате землетрясения в Мексике. Его магнитуда составила 6,5. Эпицентр находился на юго-западе страны, передает Национальная сейсмологическая служба Мексики в соцсети X.

В результате разбушевавшейся природной стихии многие здания в Акапулько и близлежащих районах получили повреждения. На главном проспекте Мехико чуть не упал знаменитый монумент «Ангел независимости».

Люди в панике выбегали из многоэтажных зданий. В горных районах сошли оползни.

Также стихия прервала выступление президента страны. Во время встречи с журналистами Клаудия Шейнбаум с улыбкой сообщила, что почувствовала толчок, и призвала собравшихся сохранять спокойствие.

В Иране начались массовые протесты

Беспорядки обострились в Иране еще в конце декабря 2025 года. Всё произошло на главном базаре Тегерана. Тогда на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, чтобы выразить недовольство в связи с резким падением курса валюты и ростом цен.

Протесты быстро распространились по всей стране, а мирные митинги переросли в жестокие стычки с полицией уже в этом году. Во время беспорядков погибли по меньшей мере пять человек, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты отмечают, что протесты стали крупнейшими за последние три года. Активисты и правозащитники отметили жесткие действия со стороны полицейских.

«Здесь настоящее поле боя, и они безжалостно стреляют», — цитирует одного из очевидцев The Guardian.

Протестующие атаковали полицейские участки в Лурестане и Лордегане, забросали камнями административные здания и мечети. В Хамадане сожгли Коран и другие религиозные книги, передает Tasnim. Силовикам приходится применять слезоточивый газ, чтобы разогнать толпы митингующих, пишет Fars.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о «психологической войне», которую извне ведут враги Ирана. По мнению организации, они пытаются посеять раздор в обществе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание министру внутренних дел начать переговоры с участниками протестов. А президент США Дональд Трамп пообещал встать на защиту мирных протестующих и заявил, что Вашингтон находится в полной боевой готовности.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social

После этого Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

«Неуважаемому президенту США следует знать, что все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны», — заявил спикер парламента ИРИ Галибаф.

Захват президента Венесуэлы вызвал беспорядки по всему миру

В ночь на 3 января США с воздуха атаковали столицу Венесуэлы Каракас и захватили президента Николаса Мадуро. После этого политика вместе с его женой вывезли из страны.

Трамп обвинил Мадуро и его супругу в «наркотерроризме» против граждан США. Однако в Каракасе уверены, что истинная причина вторжения — установление контроля над крупнейшими в мире запасами нефти.

После захвата Мадуро Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента. Она заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии. Еще Родригес потребовала немедленно освободить Мадуро и его жену, а также подчеркнула, что готова защищать природные ресурсы республики.

Эта ситуация вызвала яркую реакцию во всём мире. Жители стран вышли на протесты в поддержку Венесуэлы.

На улицах Нью-Йорка собрались несколько сотен демонстрантов с флагами и плакатами «Руки прочь от Венесуэлы!», «Прекратите бомбить Венесуэлу!» Также протестующие вышли к Белому дому.

Сотни человек с флагами и транспарантами заполонили улицы Рима. А в Париже демонстранты сожгли флаг США на площади Республики.

Такую же акцию провели жители Афин в Греции, в Аргентине, Кубе и Канаде.

Однако беспорядки были не везде. Многие обрадовались захвату Мадуро Трампом и устроили празднования на улицах.

Например, такие акции прошли в США, Венесуэле, Перу, Чили, Испании и других государствах. Среди жителей Аргентины и Канады тоже нашлись те, кто был рад такому раскладу.

Сегодня Мадуро и его жену привезли в центр содержания под стражей в Нью-Йорке, пишет CNN. Там политик предстанет перед судом.

Подробнее о том, что происходило в Венесуэле после атаки США и как на операцию отреагировали в мире, рассказали здесь.

Изменились тарифы ЖКУ

С 1 января в России произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Стоимость во всех регионах страны выросла на 1,7%.

Индексация затронет всю сумму в квитанции целиком. Это связано с ростом НДС до 22%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Однако основное повышение потребители увидят лишь к четвертому кварталу 2026 года. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Выплаты пенсионерам стали больше

Изменения с начала года коснулись и пенсий. Страховые выплаты увеличили на 7,6%, что превышает ожидаемый уровень инфляции. Важно отметить, что уже второй год подряд эта мера касается и работающих пенсионеров.

Средний размер пенсии по старости вырастет почти на 2000 рублей и достигнет отметки в 27 100 рублей.

При этом никаких дополнительных действий от пенсионеров не нужно. Индексация прошла автоматически, без необходимости подавать заявления или посещать отделения Социального фонда.

А вот некоторые пенсионеры выплаты в январе не получат. Это касается тех, кому они обычно приходят на банковскую карту. Пенсии им перечислили заранее, в декабре, поэтому следующая сумма поступит только в феврале.

Ставки утильсбора выросли на 20%

Еще на 20% для всех категорий авто выросли ставки утильсбора. Повышение произвели с 1 января, и оно уже второе за месяц.

Платить по сниженной ставке в 2026 году смогут только физические лица, ввозящие автомобиль для личного пользования, при соблюдении ряда условий:

если мощность двигателя не более 160 л. с. (для электромобилей и гибридов свои нормативы);

если это одно ввезенное транспортное средство в течение календарного года;

если его не продают и не дарят в течение 12 месяцев. При нарушении потребуется доплата утильсбора до полной коммерческой ставки.

О том, какие еще изменения произошли в январе, мы рассказали в отдельном материале. А узнать о том, что изменится в жизни россиян в течение 2026 года, можно здесь.

Врач предупредила о главных опасностях для здоровья в новогодние праздники

Новогодние праздники увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Чрезмерное употребление алкоголя у людей с сердечными заболеваниями может вызвать аритмию, известную как «синдром праздничного сердца». Об этом предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

«Обильное употребление алкоголя у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы приводит к приступам аритмии. У врачей приемных отделений даже есть термин „синдром праздничного сердца“, который определяет это состояние. Кроме нарушений ритма, обильное употребление алкоголя может привести и к приступам стенокардии», — рассказала Сайно.

По словам врача, такое состояние может привести к стенокардии. В группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями и молодежь.

Также опасны резкие перепады температур, например при выходе на холод. С осторожностью призывают употреблять соленую пищу. А жирная еда с алкоголем, по словам врача, может обострить заболевания ЖКТ.

