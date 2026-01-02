Каким был год Лошади в прошлом: эти события потрясли мир — к чему нам готовиться теперь

Надеемся, в 2026 году Лошадь нас пощадит Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Лошадь как символ года традиционно ассоциируется со свободой, силой и неутомимой энергией. Наверное, именно поэтому в годы, прошедшие под символом этого животного, произошло столько событий, многие из которых изменили мир. Какие-то к лучшему, а какие-то стали черными пятнами в истории. Наши коллеги из издания NGS55.RU рассказывают, что произошло в мире во время года Лошади в прошлом.

1906 год

В 1906 году в России впервые созвали Государственную думу. Петр Столыпин начал аграрные реформы, крестьян освободили от выкупа за землю.

1918 год

В феврале 1918 года началась эпидемия «испанки», которая унесла миллионы жизней.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге расстреляли императора Николая II и членов его семьи.

11 ноября завершилась Первая мировая война.

1930 год

Это время начала эпохи больших строек и космических открытий. 21 января в Уругвае стартовал первый чемпионат мира по футболу. 18 февраля американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон, завершив многолетний поиск «Планеты X».

В США и Европе бурно развивалось звуковое кино: Альфред Хичкок выпустил триллер «Убийство!» (16+), Луис Бунюэль — сюрреалистическую драму «Золотой век» (16+).

В СССР продолжалась форсированная индустриализация: строились Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат, Харьковский тракторный завод. Активно проводилась коллективизация: к концу года в колхозы объединили около 20% крестьянских хозяйств.

Сейчас Магнитогорский металлургический комбинат занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России

1942 год

Перелом во Второй Мировой войне начался в 1942 году. Нацистская Германия усилила геноцид евреев: в январе на Ванзейской конференции был оформлен план «Окончательного решения». В Коралловом море с 4 по 8 мая состоялось первое морское сражение, где корабли противников не видели друг друга, ведя бой авианосными самолетами. А с 4 по 7 июня грянула битва у атолла Мидуэй — решающая победа США над Японией, переломившая ход войны на Тихом океане.

Тем временем СССР потерпел катастрофическое поражение Крымского фронта. После прорыва немецкой 11‑й армии под командованием Манштейна советские войска оставили Керченский полуостров. В этом же году, 17 июля, началась Сталинградская битва, которая продлится до февраля 1943 года и станет одним из самых кровопролитных сражений в истории. Потери сторон составили свыше 2 миллионов человек.

В конце июля немецкие войска продвинулись к предгорьям Главного Кавказского хребта и Волге. Началась битва за Кавказ. 28 июля издан знаменитый приказ № 227 «Ни шагу назад!», запрещавший отступление без приказа и вводивший штрафные батальоны.

1954 год

Период «оттепели» и культурных прорывов. В США завершился период маккартизма: сенатор Джозеф Маккарти потерял влияние после публичных обвинений в антикоммунизме. Страшный ящер Годзилла с премьерой появился в японских кинотеатрах в начале ноября, став культовым и породив франшизу. «Семь самураев» Акиры Куросавы также появились в этом году, оказав огромное влияние на мировое кино.

Мировая литература тоже не осталась без культовых произведений. Опубликованы третья часть «Властелина колец» Толкина и «Живи и дай умереть» Яна Флеминга — первый роман о Джеймсе Бонде.

В СССР после смерти Сталина смягчилась цензура, возобновились международные контакты. Перед Новым годом открылся после реконструкции ГУМ. Магазин стал символом возрождения потребительской культуры.

И в наше время рядом с ГУМом всегда много людей

Началось освоение целинных и залежных земель Казахстана, Сибири и Поволжья. Запускается цветное телевидение с первыми экспериментальными передачами, а в свободную продажу поступают автомобили «Победа» и «Москвич‑402». Выходит одна из первых послевоенных комедий — «Верные друзья» Михаила Калатозова.

Легендарный «Москвич-402»

1966 год

В Китае началась «культурная революция» Мао Цзэдуна: массовые репрессии против интеллигенции, закрытие университетов, уничтожение культурного наследия. США усилили военное присутствие во Вьетнаме. К концу года в стране находилось 385 000 американских солдат.

В ЮАР Нельсон Мандела приговорен к пожизненному заключению за борьбу против апартеида.

СССР тем временем активно продолжает осваивать космос. Хотя ключевые полеты пришлись на другие годы, ведется подготовка к лунной программе.

В литературе и кино нарастало противоречие между либеральными тенденциями и усилением цензуры. Проведен Всесоюзный съезд журналистов, закрепивший роль прессы в социалистическом строительстве. В СССР в этот год впервые опубликован «Мастер и Маргарита» Булгакова, а в США вышел культовый альбом The Beatles — Revolver.

На кадре — премьера мюзикла «Мастер и Маргарита» в Мюзик-холле

1978 год

Стал годом научных прорывов и культурного обмена. В Великобритании летом родилась Луиза Джой Браун, первый ребенок, зачатый с помощью искусственного оплодотворения, известного как ЭКО. Метод разработали Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу. Петр Капица удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные исследования в области физики низких температур.

Вышли альбомы Rumours группы Fleetwood Mac и Some Girls группы The Rolling Stones, ставшие классикой рока. А группа BoneyM дала серию концертов в Москве, став первой западной поп‑группой, официально выступившей в СССР.

Продолжались работы по строительству БАМа — в 1978 году уложено первое «золотое звено» на участке Тында — Беркакит.

Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток в России. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире — ее протяженность 4324 км

Советский спутник «Космос‑954» с ядерной энергетической установкой на борту упал в Канаде, вызвав международный скандал и радиоактивное заражение Северо-Западных территорий страны.

Китай и Япония заключили договоры о мире и дружбе. Соглашение между Китаем и США о нормализации дипломатических отношений также пришлось на этот год. А также «Год трех пап» в Ватикане. Над католиками всего мира стояли сразу три разных папы: Павел VI, Иоанн Павел I и Иоанн Павел II.

1990 год

Распад СССР и изменение геополитической картины мира пришлись на 1990 год. Но были тогда и другие, пусть и не такие значимые события. 24 апреля состоялся запуск космического телескопа «Хаббл» на борту шаттла «Дискавери». «Три тенора», легендарные Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас, впервые вместе выступили в Риме, на концерте в честь чемпионата мира по футболу.

В Южной Африке начался процесс демонтажа апартеида. Освобожден Нельсон Мандела. А в СССР на III Съезде народных депутатов СССР введен пост президента страны. Михаил Горбачев избран первым президентом. 12 июня состоялось принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 27 июля Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

При Горбачеве произошли серьезнейшие изменения, повлиявшие на весь мир

2002 год

2002 год ознаменовали трагические теракты и великие научные достижения. Российский математик Григорий Перельман опубликовал доказательство гипотезы Пуанкаре — одной из семи «задач тысячелетия». Американские ученые из Университета Южной Калифорнии создали искусственную сетчатку глаза, открывшую путь к лечению слепоты.