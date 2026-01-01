Цены всё больше, отдыхающих всё меньше. Как по российскому туризму, а особенно по Сочи, ударят налоги в 2026-м

С января 2026 года ставка турналога поднимается на 100% Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

2026 год принесет неприятный сюрприз для туротрасли — повышение ставки туристского налога до 2% и снижение порога доходов, при котором бизнес должен платить повышенный НДС. О том, как это скажется на росте цен на отдых и турпотоке в крае и на главном курорте страны — Сочи, выясняют c экспертами наши коллеги из SOCHI1.RU.

Эксперты говорят о том, что цены заметно вырастут на все туры из-за повышения ставки турналога. И даже небольшой рост НДС негативно скажется на потребительском спросе. В первую очередь это отразится на путевках по системе «всё включено». Так как если по НДС льгота для отелей продлена до 2030 года, то остальные услуги, входящие в стоимость путевки, однозначно заметно подорожают. От льготы по НДС выиграют только небольшие средства размещения, но там, где есть комплексные услуги. В крупных гостиничных комплексах с широким спектром услуг, рост цен на отдых неизбежен.

Как было и как стало — плюсы и минусы

Во-первых, курортный сбор действовал не во всех регионах и был фиксированным: размер определялся местным самоуправлением. Взимался за каждый день проживания, не зависел от «звездности» отеля. Туристы платили его отдельно сами. На доходах средств размещения он не сказывался никак. Но было одно важное условие: средства, поступившие в бюджет от курортного сбора, могли быть использованы муниципалитетом только на развитие туристской инфраструктуры.

В Сочи курортный сбор работал на городскую казну с 2018 года. За семь лет (до 2025 года) было собрано в виде курортного сбора 1,9 млрд рублей. Сбор был направлен на благоустройство зон отдыха. К примеру, в 2024 году окультурили набережную реки Псахе, участок на одной из городских улиц, часть двух скверов и на пляжах смонтировали видеонаблюдение. В 2025 году от турналога город получил 847,6 млн рублей. На эти деньги благоустроили две улицы, сквер, зону отдыха, на 24 пляжах поставили видеокамеры и по городу 250 установок уличного освещения.

Напомним, с 2025 года курортный сбор был трансформирован в туристский налог с фиксированной ставкой в 1%, он уплачивается в одном чеке за проживание, как НДС. Еще одна отличительная черта налога — поступления теперь остаются в полном объеме в распоряжении муниципалитета и могут быть направлены на любые общегородские нужды.

Дмитрий Богданов — о растущих налогах Источник: Ирина Дружинина / SOCHI1.RU

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов говорит, в этих изменениях есть свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, правовой статус налога более понятен. А с другой, по оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), практика показывает, что фактически налог составил не 1%, как указано законодательно, а доходил в 2025 году до 2,5%.

— Дело в установленной минимальной ставке налога в 100 рублей. Если бы номер стоил 10 тыс. рублей в сутки, то как раз 100 рублей — это и есть 1%. Но в подавляющем большинстве в средствах размещения номер стоит меньше 10 тыс. рублей в сутки. И, к примеру, за номер в 5 тыс. рублей турист всё равно заплатит те же самые 100 рублей, а это уже 2%, так не платится меньше установленного минимального уровня турналога. Если мы говорим о размещении в несезон в недорогой гостинице, то по некоторым хостелам налог доходит (исходя из стоимости их номеров) до 16%. Этот аспект вызывает много вопросов, — говорит Богданов.

Ставки повышаются

С января 2026 года ставка турналога поднимется на 100%, в два раза, и составит 2%. Далее ежегодно налог будет повышаться на 1% и к 2029 году составит 5%.

Дмитрий Богданов, как один из членов экспертного совета Ассоциации отельеров, считает, что эти цифры нереальные.

— Сейчас, когда налог повышается до 2%, отелям придется фактически платить где-то 3–3,5%. То, что указано в распоряжении о росте ставки налога до 5% к 2029 году, — это нереальные цифры. 2% отрасль еще как-то выдержит, 3% — уже нет. Я уверен, что законодательно это будет урегулировано. Так как мы уже сейчас столкнемся с большими проблемами. Это уже сейчас видно по ситуации в экономике объектов размещения, — заключил эксперт.

Ситуация с турпотоком может измениться

Сейчас идут серьезные дискуссии, в которых участвует Российский союз туриндустрии (РСТ), Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Ассоциация отельеров (АМОС). Обсуждаются разные форматы турналога. Мнения экспертов туротрасли сходятся в том, что ставку турналога повышать нельзя. Это приведет к снижению турпотока и кризису в отрасли.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что каждый лишний процент турналога увеличивает стоимость. Надо понимать, что ситуация на рынке изменилась ввиду социально-экономических и политических событий.

— Мы видим замедление спроса, в том числе на курортах Краснодарского края, в этом году по разным причинам. И, соответственно, дальнейший рост цен, на мой взгляд, невозможен. Цены нужно снижать, и мы видим, что ряд отелей уже в этом году, к концу 25-го года, они снизили цены ниже уровня 24-го года. Соответственно, закладывать дополнительный процент на турналог, ну на мой взгляд, уже невозможно. Кроме того, этот налог надо рассматривать в контексте других фискальных действий государства. В условиях, скажем так, стагнации спроса, которые мы, видимо, наблюдаем, я бы считал, что наращивание налоговой нагрузки приведет к дальнейшему снижению спроса, — приводятся его слова на сайте АТОР.

Дмитрий Богданов также отмечает заметное сокращение турпотока в Краснодарском крае, несмотря на то что край всё еще остается лидером по числу принимаемых туристов. Спад турпотока в 2025 году отмечен в Сочи, Анапе, Геленджике и других курортах региона. Поэтому повышение ставки турналога вызывает много вопросов в области рентабельности и экономической обоснованности.

— Если удастся решить проблему с загрузкой курортов в край сезона и в межсезонье, то с 2% турналога отрасль справится. Но если продолжится тенденция на спад, а к этому есть все основания, так как авиабилеты очень дорогие и в целом падает платежеспособность населения в ряде отраслей. Например, в угольной промышленности. Шахтеры и сотрудники угольной отрасли сильно сократили приобретение путевок на курорты Краснодарского края, и наши предприятия это почувствовали. С этим придется что-то делать. Диалог идет между отельерами и представителями муниципальной, краевой власти, Минкурортов на федеральном уровне. И здесь хочется более быстрого рассмотрения и более быстрого принятия мер, — подытожил Богданов.

У Сочи — свой формат

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил о необходимости повышения качества отдыха до уровня, сопоставимого с турецкими курортами. В интервью ТАСС он отметил, что Сочи должен стремиться к внедрению системы «всё включено», столь популярной среди российских любителей отдыха за границей.

Эксперты Ассоциации отельеров считают, что формат отдыха по системе «всё включено» не подходит для Сочи, так как на курорте развита обширная туристская инфраструктура, включающая в себя большую сеть ресторанов, кафе, заведений общепита и развлечений.

— Что касается отдыха по системе «всё включено», в Сочи несильно прибавится таких объектов, несмотря на рекомендации главы подумать в эту сторону, так как путевки данной системы хорошо продаются там, где объекты отдыха находятся где-то на периферии и где есть проблемы с инфраструктурой. Да, это хорошо для Турции, но у отдыха в Сочи несколько иная специфика, так как задумка курорта другая. Ты можешь остановиться в гостинице, получить там завтрак, а далее ты выходишь в город и выбираешь, где пообедать и поужинать и где к твоим услугам сотни ресторанов, кафе и столовых, а также экскурсий и мест развлечения. Разнообразие, которое предлагают Большой Сочи и Сириус, гораздо больше, чем по системе «всё включено», — прокомментировал предложение об отдыхе по системе «всё включено» Дмитрий Богданов.

На «халяву» не получится?

В планы Департамента курортов, туризма и потребительской сферы города Сочи на 2026 год входит дальнейшая классификация средств размещения. В большей мере это касается мини-отелей или гостевых домов. Ранее они не платили турналог, теперь их хотят подвести к выполнению требований закона о турналоге.

Как заявили в администрации города, с 1 января 2026 года запрещено размещение туристов, если гостиница не внесена в реестр классифицированных средств размещения. В городе 138 гостевых домов уже самостоятельно прошли процедуру самооценки через сайт Росаккредитации. Другим только предстоит это сделать.

— В 2026 году будет продолжена работа по включению средств размещения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, что приведет к увеличению поступления туристического налога в последующие года, — сообщил глава департамента курортов, туризма и потребительской сферы Александр Девин.

В АМОС подтвердили, что средства, не прошедшие классификацию, не платят туристический налог. Но здесь есть свои нюансы. Большинство предпочитает уклониться от официальной аккредитации и уйти в формат краткосрочного найма жилья. Фактически получается так: кто легально делает бизнес, на того ложится дополнительная финансовая нагрузка. И здесь госрегулирование требует серьезного пересмотра самих принципов подхода к формированию нормативно-правовой базы.