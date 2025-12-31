Останемся без подарков? Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь из Пулково

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержано свыше 40 рейсов на вылет. Из-за этого на регистрации выстроилась очередь из сотни Дедов Морозов и Снегурочек, которые тоже не могут вылететь. Их заметили очевидцы.
«Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Путин в Telegram».
Помимо того что в Пулково задержано более 40 рейсов на вылет, также свыше 20 задержек на прибытие. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что, несмотря на сложные погодные метеоусловия, аэропорт работает штатно.
Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Многие задержки в расписании связаны в основном с поздним прибытием самолетов в город.
Некоторые авиалайнеры ожидают улучшения погоды в Калининграде. Аэропорт Пулково принял девять рейсов, следовавших в Храброво, в качестве запасного аэродрома.
По информации наших коллег из «Фонтанки», массовые задержки в Пулково начались вчера вечером. С 20:00 до полуночи задержали более 15 рейсов, еще около двух десятков отправились с опозданием от 20 минут до нескольких часов.