Останемся без подарков? Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь из Пулково

Останемся без подарков? Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь из Пулково

Массовые задержи рейсов начались накануне вечером

В Пулково задержано более 40 рейсов на вылет, также свыше 20 задержек на прибытие | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Пулково задержано более 40 рейсов на вылет, также свыше 20 задержек на прибытие

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержано свыше 40 рейсов на вылет. Из-за этого на регистрации выстроилась очередь из сотни Дедов Морозов и Снегурочек, которые тоже не могут вылететь. Их заметили очевидцы.

«Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Путин в Telegram».

Деды морозы и Снегурочки стоят в очереди на регистрацию | Источник: Путин в Telegram / Telegram

Деды морозы и Снегурочки стоят в очереди на регистрацию

Источник:

Путин в Telegram / Telegram

Помимо того что в Пулково задержано более 40 рейсов на вылет, также свыше 20 задержек на прибытие. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что, несмотря на сложные погодные метеоусловия, аэропорт работает штатно.

Вылет. Скриншот с онлайн-табло ПулковоВылет. Скриншот с онлайн-табло Пулково
Прилет. Скриншот с онлайн-табло ПулковоПрилет. Скриншот с онлайн-табло Пулково

Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Многие задержки в расписании связаны в основном с поздним прибытием самолетов в город.

Некоторые авиалайнеры ожидают улучшения погоды в Калининграде. Аэропорт Пулково принял девять рейсов, следовавших в Храброво, в качестве запасного аэродрома.

По информации наших коллег из «Фонтанки», массовые задержки в Пулково начались вчера вечером. С 20:00 до полуночи задержали более 15 рейсов, еще около двух десятков отправились с опозданием от 20 минут до нескольких часов.

Алена Смагина
Алена Смагина
Санкт-Петербург Пулково Массовая задержка рейсов Аэропорт
Рекомендуем