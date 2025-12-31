Останемся без подарков? Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь из Пулково

В Пулково задержано более 40 рейсов на вылет, также свыше 20 задержек на прибытие Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержано свыше 40 рейсов на вылет. Из-за этого на регистрации выстроилась очередь из сотни Дедов Морозов и Снегурочек, которые тоже не могут вылететь. Их заметили очевидцы.

«Сотни Дедов Морозов и Снегурочек не могут вылететь», — говорится в сообщении Telegram-канала «Путин в Telegram».

Деды морозы и Снегурочки стоят в очереди на регистрацию Источник: Путин в Telegram / Telegram

Помимо того что в Пулково задержано более 40 рейсов на вылет, также свыше 20 задержек на прибытие. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что, несмотря на сложные погодные метеоусловия, аэропорт работает штатно.

Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты. Многие задержки в расписании связаны в основном с поздним прибытием самолетов в город.

Некоторые авиалайнеры ожидают улучшения погоды в Калининграде. Аэропорт Пулково принял девять рейсов, следовавших в Храброво, в качестве запасного аэродрома.