Мужчин ждут военные сборы в 2026 году: Путин подписал указ об их проведении. Детали документа

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ разместили на портале публикации правовых актов 8 декабря.

В тексте указа говорится, что в следующем году запасников будут призывать для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии и спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах госохраны и органах ФСБ.

Ответственными за проведение сборов Путин назначил правительство РФ и органы местной власти.

Сколько именно запасников планируют призывать и когда пройдут сборы, пока неизвестно. Отметим, что длительность военных сборов не может превышать двух месяцев.

