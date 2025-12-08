НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Мужчин ждут военные сборы в 2026 году: Путин подписал указ об их проведении. Детали документа

Мужчин ждут военные сборы в 2026 году: Путин подписал указ об их проведении. Детали документа

Сборы продлятся не дольше двух месяцев

Военные сборы запасников проводятся ежегодно

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ разместили на портале публикации правовых актов 8 декабря.

В тексте указа говорится, что в следующем году запасников будут призывать для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии и спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах госохраны и органах ФСБ.

Ответственными за проведение сборов Путин назначил правительство РФ и органы местной власти.

Сколько именно запасников планируют призывать и когда пройдут сборы, пока неизвестно. Отметим, что длительность военных сборов не может превышать двух месяцев.

Подробнее о том, как проходят спецсборы и кто на них может попасть, читайте в этом материале.

Также Госдума приняла закон, согласно которому призыв на службу в России теперь будет проходить в течение всего года. О всех деталях рассказали здесь.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Военные сборы Владимир Путин Указ
Комментарии
Гость
30 минут
А я вот думаю с семьёй уехать из страны.
Гость
