«Мы не делаем никаких исключений»: что будет с Telegram после блокировки WhatsApp — предупреждение из Госдумы

Telegram необходимо включиться в правовую систему России для того, чтобы «было с кем общаться» в части противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму. Иначе мессенджер ждет судьба WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ), который уже начали блокировать. Подробности о судьбе популярного мессенджера рассказал председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

«Что касается Telegram, вопросы к нему ровно те же, что и к WhatsApp*. Они остаются, потому что у нас есть правила организаторов распространения информации, правила социальных сетей. И в этом смысле мы не делаем никаких исключений, мы никаких специальных требований ни к WhatsApp*, ни к Telegram не предъявляем», — подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике.

С недавних пор Роскомнадзор ограничивает работу WhatsApp*. Однако блокировка мессенджера происходит поэтапно, но она неизбежна из-за сбоев и нарушений законодательства. На прошлой неделе в Госдуме отметили, что мессенджер могут полностью отключить в России в ближайшие 4-6 месяцев.

Telegram тоже попал под частичные ограничения. В первую волну блокировки в мессенджерах ограничили видео и голосовые звонки. Однако окончательного решения по отключению Роскомнадзор пока не принял, но недавно ведомство выступило «с последним предупреждением» в отношении WhatsApp*. Причем претензии к этим мессенджерам схожи.

«Если бы они хотели, они бы могли эти базовые требования реализовать так, как это делают отечественные сервисы. Поэтому очень надеемся на то, что Telegram проявит благоразумие и встроится в правовую систему Российской Федерации. <…> Мы знаем, что [в Telegram] пытаются вербовать наших людей, вводят в заблуждение, в том числе подростков. И, к сожалению, в Telegram действительно очень много и запрещенного контента, с которым они неохотно, так сказать, и неоперативно борются», — сказал депутат в эфире «Радио России».

Сам миллиардер и сооснователь Telegram Павел Дуров считает, что его мессенджер может быть заблокирован в России. Подробнее об этом он рассказал в интервью подкастеру Лексу Фридману..

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.