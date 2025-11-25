НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир

«В магазине только два вида йогуртов»: туристка из Ярославля рассказала, чем ее поразила Африка. Видео

Елена Михеева провела отпуск в экзотических местах

306

Видео о путешествии россиянка в Африку

Источник:

Елена Михеева, Городские медиа

Кинолог из Ярославля Елена Михеева провела отпуск этой осенью в Африке. Побывать на этом континенте, посмотреть, как там всё устроено, было ее мечтой. И ярославна не разочаровалась. Путешествие подарило ей бурю эмоций и калейдоскоп ярких моментов. Елена попала в групповой автомобильный тур, участники которого передвигались на машинах. Экскурсия охватила пять стран.

По словам Елены, Африка очень разная.

«ЮАР — цивилизованная. Там ощущение, что ты находишься в Европе. Но по мере продвижения вглубь континента — в Намибию, Ботсвану и другие страны — проявляется настоящая Африка. Ботсвана — это вообще одна большая заповедная зона, где можно запросто по дороге в метре от себя встретить слона, жирафа или льва в их естественной среде обитания. Это что-то нереальное!» — рассказала путешественница.

Вопреки расхожему мнению, что в Африке царит антисанитария, бытовые условия для туристов оказались вполне приемлемыми. По словам Елены, ни о каких дырках в полу вместо туалетов речи не шло.

«Мы останавливались в основном в кемпингах, реже в отелях. Везде всё было чисто. В кемпингах оборудованы теплые закрытые душевые, удобные уборные. Также везде есть кухонные зоны с грилем, обеденные зоны с большим столом, скамейками, освещением», — поделилась туристка.

Хотя некоторые особенности африканской жизни всё же поразили путешественницу. Например, отсутствие мобильной связи на большой части территории.

«В Намибии, Ботсване, Зимбабве связи не было. Мы общались с помощью раций в машинах», — рассказала Елена.

За пределами ЮАР много трущоб, в деревнях люди строят лачуги буквально из всего, что удается найти — веток, металлических листов. По мере продвижения вглубь континента редеют товары на полках магазинов.

«В одном из магазинов в Зимбабве два вида йогуртов были расставлены на всех полках. Больше там ничего не было», — поделилась наблюдениями туристка.

Впечатление на Елену произвело посещение одного их местных племен. Оно выживает только за счет туристов.

«Малыши там постоянно сопливые, так как разуты и раздеты, а ночами достаточно холодно. У них не принято демонстрировать ласку, заботу по отношению к детям. И, когда берешь малышей на руки, они прямо прижимаются, обнимают и потом не хотят уходить с рук. От этого слёзы наворачиваются», — рассказала Елена.

Впрочем, по словам ярославны, местные жители очень доброжелательные и открытые. Поэтому и положительных эмоций от приключения у путешественницы осталось гораздо больше.

Подробнее о путешествии Елены читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
