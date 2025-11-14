«Будто приехал к другу»: актер Лапенко посетил хоспис в Ярославской области. Трогательные фото

Актер Антон Лапенко вместе со своим псом Шершнем посетил хоспис в Поречье-Рыбном Источник: пресс-служба фонда «Вера»

Звезда соцсетей, актер Антон Лапенко побывал в Ростовском округе Ярославской области. Вместе с учредителем и директором фонда «Вера» Нютой Федермессер он посетил подопечных хосписа «Дом милосердия кузнеца Лобова» в Поречье-Рыбном 30 октября.

«В „Доме милосердия“ меня сильно удивила абсолютно домашняя обстановка. Я как будто приехал в гости на дачу к другу или в деревню бабушке. Это очень классно», — рассказал Антон.

Антон Лапенко — актер театра и кино, видеоблогер. Получил широкую известность благодаря авторскому проекту «Внутри Лапенко» в соцсетях, где он перевоплощался в разных героев. Историю его успеха смотрите в этом материале.

В хосписе живут, как правило, тяжелобольные подопечные. Это место, где приговоренные врачами люди коротают последние месяцы, а бывает, и дни жизни. Люди вокруг облегчают их муки.

«Антон привёз угощения для пациентов — но еще больше радости вызвало появление его пса по имени Шершень. К слову, сегодня всё больше хосписов в России открывают двери не только для друзей и родственников пациентов, но и для домашних животных», — рассказали в фонде.

Нюта Федермессер провела для Антона экскурсию по хоспису, показав палаты, прачечную и пищеблок, больше похожий на обычную кухню. Она рассказала о работе «Дома милосердия», а также поделилась, что сотрудники хосписа также оказывают паллиативную помощь на дому.

«Если здесь в стационаре бывает 18-25 человек, то дома — 70-100. И человек дома может быть в крайне тяжелом состоянии, но он внутренне хочет оставаться в своих стенах. Он хочет уйти из жизни дома, он устал от больницы, от лечения, от белых халатов, от всего. Значит, к нему должен приехать врач, медицинская сестра, социальный работник, иногда юрист, иногда психолог. А главное — к нему должны привезти обезболивающий препарат», — рассказала Нюта Федермессер.

Фонд Нюты Федермессер «Вера» стал участником проекта «Курс добра» от Т-Банка.

Пациентов особенно удивил питомец Антона Источник: пресс-служба фонда «Вера»

Благотворитель также поделилась: самая дорогая вещь в «Доме милосердия» — каталка для мытья лежащего человека, стоимостью 500 тысяч рублей. Она позволяет грамотно ухаживать за пациентами.

Антон уехал из Ростовского округа не с пустыми руками Источник: пресс-служба фонда «Вера»