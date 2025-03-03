От коротких роликов в Сети до большого экрана. Куда пропал актер Антон Лапенко — видео

Актерская карьера Лапенко началась с эпизодических ролей Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Антон Лапенко в 2020 году стал одной из главных звезд Рунета. Его цитаты из сериала «Внутри Лапенко» вроде «Мне за эту разработку такую премию дадут» и «Мысли крысиные» расхватали на цитаты на все случаи жизни.

Казалось, после сериала Антон придумает что-то еще более грандиозное, но актер практически пропал из соцсетей.

Лапенко родился в огромной семье — у актера 11 братьев и 4 сестры. После учебы во ВГИКе он устроился в театр на мизерную зарплату. Поначалу в кино ему доставались лишь эпизодические роли. Вскоре Лапенко создал авторский проект «Внутри Лапенко». Он за год набрал более четырех миллионов просмотров. В съемках Антону помогали братья и сестры.