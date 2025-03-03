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Развлечения От коротких роликов в Сети до большого экрана. Куда пропал актер Антон Лапенко — видео

От коротких роликов в Сети до большого экрана. Куда пропал актер Антон Лапенко — видео

Цитаты из его сериала «Внутри Лапенко» разлетелись по всему Рунету

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Актерская карьера Лапенко началась с эпизодических ролей

Источник:

Антон Лапенко в 2020 году стал одной из главных звезд Рунета. Его цитаты из сериала «Внутри Лапенко» вроде «Мне за эту разработку такую премию дадут» и «Мысли крысиные» расхватали на цитаты на все случаи жизни.

Казалось, после сериала Антон придумает что-то еще более грандиозное, но актер практически пропал из соцсетей.

Лапенко родился в огромной семье — у актера 11 братьев и 4 сестры. После учебы во ВГИКе он устроился в театр на мизерную зарплату. Поначалу в кино ему доставались лишь эпизодические роли. Вскоре Лапенко создал авторский проект «Внутри Лапенко». Он за год набрал более четырех миллионов просмотров. В съемках Антону помогали братья и сестры.

После завершения своего сериала Антон Лапенко стал сниматься в крупных проектах, в двух из них он сыграл главные роли. Подробнее — в видео выше.

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