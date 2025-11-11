«Нужно быть готовым к тому, что вы можете увидеть». Россиянин удалил прошлое жены с порносайтов

Источник: «Фонтанка.ру» / Сгенерировано ChatGPT

Петербуржец Андрей (имя изменено по просьбе героя) удалил из интернета все интимные видео своей жены. До начала отношений девушка занималась вебкамом. Ее ролики с содержанием 18+ оказались на множестве самых разных площадок. Молодой человек знал о прошлом супруги, но через непродолжительное время отношений решил подчистить цифровой след.

Недавно пара рассталась, а к нашим коллегам из «Фонтанки» Андрей обратился с предложением опубликовать подробную инструкцию по удалению интимного контента. Журналисты ознакомились с гайдом, но, увы, опубликовать его нельзя. В инструкции упоминается очень много сайтов 18+, что грозит ответственностью за распространение порнографических материалов. Журналист «Фонтанки» попросил Андрея рассказать личную историю и поделиться приобретенным опытом.

Найти вебкамщицу — проще простого

— Как вы узнали, что ваша бывшая жена работала в вебкаме?

— Она сама рассказала где-то, наверное, на первом месяце отношений. Этим занималась за 5 лет до нашей встречи.

— Не было мыслей, что вебкам может стать проблемой для брака?

— Тогда никаких мыслей о браке и не было особо. Первые месяцы — конфетно-барный период. Нет, не было. Она сказала, что поработала там пару месяцев. Это после и подтвердилось.

— Зачем вы решили искать ее видео?

— В какой-то момент обсуждал с женой сталкинг. Ей часто на почту, в соцсети и в мессенджеры писали какие-то полумошенники без аватарок. Я со сталкингом в своей жизни не сталкивался. Решил прочитать об этом — в одной из статей увидел про «поиск по лицу». Решил так сделать и нашел.

Есть такие сервисы, которые сопоставляют лица девушек с вебкам-моделями. У них, как понимаю, полные базы: начиная со времен начала вебкама и до сегодняшнего дня. Всё работает очень хорошо. Находит профили моделей, выдает псевдонимы и названия ресурсов даже по фото девушки сбоку.

— Если девушка когда-то оказалась в вебкаме, то ее легко отыскать?

— На раз-два, да.

— Еще до нашего разговора вы упомянули, что часами искали видео. Опишите процесс?

— Сначала базово проходился по имени модели и определенным словам. Выдача в российских и зарубежных поисковиках разная. Например, в Google намного больше забаненных ресурсов. Попробовал DuckDuckGo, который позиционирует себя как свободный поисковик. Однако там оказалась еще более модерируемая выдача и всё забанено. Затем пошел в «Яндекс» и искал там по ключевым словам — нашел намного больше. Еще обратил внимание на Rambler — там вообще ничего не забанено. Через него отыскать что-то оказалось намного легче. Пробовал Bing и Yahoo — там тоже с жесткой модерацией.

Таким образом находил ресурсы, где вводил имя модели. Если сразу не высвечивалось, тогда использовал определенные теги. Иногда видео никак не называют, а по тегам можно найти.

— Эти теги вам сообщила бывшая жена?

— Нет. Она вообще не знала, чем я занимаюсь. Эти теги обычно забиты у вебкам-моделей на страничке профиля где-нибудь. Если он не удален, то их можно спокойно найти. Если профиль удален, то есть куча ресурсов, которые архивируют профили со всеми тегами.

— Понял, понял. Выходит, вы занимались поиском и удалением видео тайно от жены?

— Ну да. Я решил не запаривать ее этим. Она меня не просила таким заниматься. В разговоре напрямую мы тоже долго это не обсуждали. Кроме того раза, когда рассказала немножко, — и всё на этом. Поэтому да, делал в тайне.

— Правильно понимаю, что получилось удалить не все видео, но многие?

— Сейчас нет таких сайтов, куда человек мог зайти посмотреть ее видео. Таких ресурсов не осталось. Сами видеофайлы удалены. Остались на двух ресурсах лишь скрины.

Стримы 18+ копируются автоматически, но управа на порносайты есть

— Расскажите, как именно вам удалось добиться удаления видеороликов.

— Большинство таких сайтов и ресурсов существуют на доход от рекламы. Всякие баннеры показывают и прочее. У них есть юрлица, на которые условно идет выплата денег. Благодаря этому есть правовые обязательства как у юрлица. Есть раздел, кнопка, почта или форма под Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Это акт о том, что в эпоху цифровых технологий контент, произведенный автором, является его собственностью и не может размещаться без его согласия. Добиться удаления контента можно, если написать на почту или заполнить форму.

Сразу уточню, есть куча агентств, которые таким занимаются. Однако я все действия делал сам, бесплатно. Создал почту, спокойно писал свое полное имя и указывал, что представитель такой-то модели, которая желает остаться анонимной. После этого следовали обязательные шаблонные формулировки, без которых ресурсы будут иметь полное право заигнорить обращение. Понятно, что контент никто особо удалять не хочет, но если сделать грамотно, то зачастую быстро идут на контакт.

Иногда просят подтверждение. Ресурс по поиску вебкам-моделей по лицам запрашивал отправить фотографию с аббревиатурой их сайта. Только после этого готовы были удалить. Описал им ситуацию на почту: я не модель, но есть совместная фотография, а вот и моя отдельно с аббревиатурой. Просил пойти навстречу. Они такие: ну окей. Особо не сопротивлялись. Всё упирается в долгое и нудное заполнение форм и собирание ссылок.

— Наверное, такие сервисы есть зарубежные и российские. Кажется, на условном Западе письмом можно заставить удалить контент, а в России… ну прислал письмо — спасибо, иди в суд.

— Возможно, да. Может быть, мне повезло, но сервисов русскоязычных с доменами .ru я не встречал. У моей экс-жены не особо много было видеороликов, но одинаковые видео были на куче ресурсов. Всех онлифанщиц и вебкамщиц сливают на несколько популярных сайтов. Туда идут все, кто хочет найти пиратский контент, как мне кажется.

Еще есть способ: если не получается удалить контент с сайта, то можно написать запрос в Google и «Яндекс», чтобы удалили из выдачи.

— С какой самой большой трудностью в удалении контента столкнулись?

— Есть один портал, который имеет множество доменов. У него нет почты и никаких других способов связи. На нем есть скрины. Однако выйти на них нельзя, потому что поиск по лицу модели уже сделать невозможно. Ну шансы какие-то есть небольшие — тысячные доли процента.

Еще есть сайт со множеством зеркал, у которых абсолютно случайные названия. Там полное безумие. Судя по всему, сайт держат два эстонца с юрлицом в Исландии, а сервера хостятся в Белизе. Здесь тоже остались раскадровки скриншотов. Публикуемые здесь видео лежат на файлообменниках, которые спокойно всё удаляют. Прикол этих ребят — в жестких скриптах, потому что они каждый стрим всякой модели записывают со всех платформ. Почти сразу после окончания он появляется у них. Думаю, что там самый большой кладезь контента, если кому-то надо что-то отыскать в интернете.

— Ужас какой-то. Я вообще думал, честно говоря, записи вебкамщиц делают какие-нибудь безумные поклонники, а потом зачем-то выкладывают.

— Такие есть, да. Здесь же факт в том, что пишется каждый стрим автоматически. Физически невозможно просто сидеть и одновременно всё это записывать.

— Времени сколько заняло всё: разобраться в теме и разослать запросы?

— У меня есть небольшой перк (понятие из мира компьютерных игр, которое обозначает отличительную черту, элемент личности игрового персонажа. — Прим. ред.) в виде СДВГ и гиперфокуса. Я могу провалиться во что-нибудь и довольно быстро разобраться. Пару дней заняло, чтобы разобраться, как правильно составлять DMCA-запросы. Вся рассылка, общение и удаление заняли два месяца. Кто-то медленно отвечает, где-то есть ресурс с зеркалами. Были сайты, которые молчали и не отвечали, а спустя месяц удалили.

— Что посоветуете тем, кто захочет повторить ваш путь?

— Использовать Google и «Яндекс». Постепенно собирать информацию.

«Нужно быть готовым к тому, что вы можете увидеть»

— Понял, спасибо. Как отреагировала жена, что вы удалили ее видео из интернета?

— Жестко негативно.

— Негативно?

— Да, жестко негативно. Я сказал честно, что там осталось буквально две фигни, которые уже и не найти всё равно, но они физически остались — скриншоты. Она сказала: «Ну и зачем всё это было, если ничего не сделано?»

— Ох, понятно. А мотивация всего этого дела у вас была в чём?

— На тот момент она всё же была моей женой. Я не хотел, чтобы прошлое ее преследовало. Понятно, что она должна была отдавать себе отчет, что всё останется в интернете. Однако если у меня есть возможность как-то повлиять, то почему бы мне этого не сделать.

— Зачем вы решили сделать вашу историю публичной?

— Общался с девушками-вебкамщицами и выяснил, что многие из них не понимают, как им удалять видео. Либо они отдают огромные деньги и грустят, что им приходится платить. Другие вообще этим не занимаются, а только ноют, что их контент повсюду есть, и не знают, как быть. Усилия к удалению не прилагают, хотя вроде это в их же интересах, да и этого сами хотят. Еще хочу, чтобы люди поняли, что у них есть возможность разобраться в ситуации самостоятельно. Там ничего невозможного нет — делайте.

— Может быть, есть вопрос, который я не задал, а он должен быть?

— Не знаю… Если кто-то решит удалять контент своего партнера, то нужно быть готовым к тому, что вы можете увидеть. У всех были бывшие отношения. Однако надо отдавать себе отчет, что вы можете быть не готовы к тому, что увидите. Думайте, хотите ли вы туда лезть.