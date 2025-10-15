Мужчина в России хотел устроиться на работу, но сел в тюрьму. Новости 15 октября

Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 октября.

Россиян ждут еще два повышения выплат до конца 2025 года

До нового, 2026 года осталось два месяца, и пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Всеобщей индексации не будет, но некоторые категории получат повышение выплат.

В ноябре прибавку получат пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет: их фиксированная часть выплат увеличится. Эта выплата удваивается только один раз.

Кроме того, пенсия индексируется при увольнении с учетом всех пропущенных повышений, накопившихся с начала года. Сведения об этом получит Социальный фонд.

Шестидневка и длинные выходные в России

Россиян ждут длинные выходные, перед которыми придется отработать шесть дней. Но уже после этого можно будет отдохнуть три дня подряд — с 2 по 4 ноября.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В этом году День народного единства приходится на вторник, поэтому россияне смогут насладиться тремя выходными днями подряд: 2, 3 и 4 ноября. Однако за это им придется отработать шестидневный рабочий график, поскольку суббота, 1 ноября, будет рабочим днем. При этом предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.

После этого россиян ожидает трехдневная рабочая неделя — с 5 по 7 ноября. Затем они смогут отдохнуть еще два дня: 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье).

В России изменят график выплат пенсий и детских пособий

В ноябре 2025 года россияне, получающие детские пособия и пенсии, столкнутся с изменениями в графике выплат. Это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней, пишут «Известия».

Что изменится:

1 ноября — ожидается выплата детских пособий;

5 ноября — будет произведено начисление ежемесячного пособия из материнского капитала;

7 ноября — деньги поступят на счета работающих родителей детей до 1,5 года.

Пенсионеры также не будут ждать дольше обычного. По информации от «Коммерсанта», пенсии будут выданы досрочно. Напомним, что, если дата выплаты совпадает с праздником или выходным, средства традиционно поступают на счета в последний рабочий день перед праздниками.

Грузовик в Уфе протаранил 11 машин

В Уфе случилась страшная авария. По информации ГИБДД Башкирии, в результате происшествия погибли два человека.

В ведомстве отметили, что авария случилась по вине большегруза «Шахман». У него отказали тормоза, и он на скорости зацепил еще 11 авто, которые раскидало на дороге и тротуарам.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два человека из легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По пострадавшим информация уточняется», — сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Наши коллеги из UFA1.RU сообщают, что в аварии пострадало не меньше восьми человек, троих пострадавших доставили в больницу, еще несколько человек после осмотра отказались от госпитализации.

11 авто раскидало по дороге Источник: ГИБДД Башкирии

Двое погибли Источник: ГИБДД Башкирии

Редкое природное явление на сибирских водоемах

В Сибири жители стали свидетелями первых ледяных образований на реках. Например, река Мана в Красноярском крае покрылась рыхлой шугой. В Якутии и Кузбассе лед сформировал идеально круглые диски, напоминающие гигантские блинчики.

Источник: petr_anika / Telegram

Шуга — это скопления рыхлого губчатого льда, которые могут находиться в водной толще или на поверхности водоема.

Эти явления активно обсуждаются в социальных сетях и телеграм-каналах, привлекая внимание любителей природы и метеорологов. По информации наших коллег из NGS24.RU, на Мане шуга появилась раньше, обычно ее можно наблюдать в ноябре.

По словам эксперта по изменению климата, проректора СФУ Сергея Верховца, образование шуги связано с устойчивыми отрицательными температурами и наличием снега. Кристаллы льда, перемещаясь по течению, образуют рыхлые скопления.

Эксперт объяснил, что в этом нет ничего страшного.

Россиянам хотят помогать с покупкой лекарств

В России предложили ввести субсидии на жизненно важные лекарства для граждан с расходами на них более 10% дохода. Кроме того, предлагают полностью компенсировать стоимость лекарств для пенсионеров, чей доход не превышает полутора размеров прожиточного минимума.

С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, рост цен на медикаменты снижает их доступность, особенно для пенсионеров, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.

Он также предложил ограничить аптечную наценку и продавать жизненно важные препараты по себестоимости, а также расширить их список, пишет ТАСС.

Поддерживаете ли вы эту идею? Да, это необходимо для помощи людям в сложной финансовой ситуации. Да, но необходимо тщательно контролировать и регулировать этот процесс. Нет, считаю, что такие меры не решат проблем доступа к лекарствам. Нет, лучше направить средства на развитие здравоохранения и аптечной сети. Нужно учесть мнение экспертов и врачей, прежде чем принимать решение.

Оформить налоговый вычет теперь можно по-новому

Оформить налоговый вычет россияне смогут не только в личном кабинете на сайте ФНС, но и на портале «Госуслуги». По информации руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко, этот сервис позволяет пользователям самостоятельно пройти все этапы оформления вычета и определить, какой именно вид вычета им подходит.

Важно отметить, что налоговый вычет дает возможность уменьшить налогооблагаемый доход и снизить сумму налога на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога, к примеру с заработной платы.

Также вычет позволяет снизить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, при определенных операциях, таких как продажа недвижимости, передает ТАСС.

Россиянина посадили в тюрьму во время трудоустройства на работу

Суд в Тюмени приговорил мужчину к наказанию за двойное убийство, которое он совершил из-за оскорбления. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

По информации следствия, в марте 1998 года мужчина пил алкоголь со своей знакомой у нее дома. Во время вечеринки женщина его оскорбила, что привело к ссоре. Мужчина разозлился и начал бить женщину молотком по голове. Он нанес ей 34 удара, а после задушил ее телефонным проводом.

В тот момент в квартире был еще один человек — племянник женщины, который был инвалидом и находился в душе. Мужчина также убил его и скрылся с места преступления.

Убийство раскрыли только в 2024 году. Мужчина устраивался на работу в частное охранное предприятие и сдавал отпечатки пальцев. Они и совпали с теми, что нашли на месте преступления.