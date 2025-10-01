НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Павел Дуров допустил полную блокировку Telegram в России

Павел Дуров допустил полную блокировку Telegram в России

Создатель мессенджера предположил, что россиян переведут на другие платформы

85
Павел Дуров дал большое интервью американскому блогеру | Источник: Lex Fridman / YouTube

Павел Дуров дал большое интервью американскому блогеру

Источник:

Lex Fridman / YouTube

Миллиардер и сооснователь Telegram Павел Дуров считает, что его мессенджер может быть заблокирован в России. Об этом стало известно из интервью Дурова подкастеру Лексу Фридману, которое опубликовали накануне.

«Такое вполне возможно… Будет крайне печально, если Россия возобновит свои попытки заблокировать его», — считает Павел Дуров.

По его словам, россияне используют мессенджер не только для личного общения или бизнеса, но и для чтения различных источников информации. Сооснователь Telegram согласился с ведущим о существовании признаков, что Россия якобы планирует перевести пользователей из существующих мессенджеров на отечественный инструмент. Такую тенденцию Павел Дуров назвал тревожной. Главное из его интервью Лексу Фридману читайте — тут.

Замглавы ИТ-комитета Госдумы Андрей Свинцов в интервью «Фонтанке» заявлял, что Telegram «практически полностью соблюдает действующее законодательство». По его словам, меры в отношении мессенджера могут быть приняты, только в случае нарушения им российского законодательства.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что в России необходима работа иностранных мессенджеров, таких как Telegram и WhatsApp*, чтобы создать здоровую конкурентную среду для отечественной платформы MAX.

Звонки в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp* де-факто заблокировали в середине августа 2025 года. Роскомнадзор официально сообщил, что сделано это с целью борьбы с мошенниками.

*Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.

