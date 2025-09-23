НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир В России появится новая банкнота: что на ней будет изображено

В России появится новая банкнота: что на ней будет изображено

Выбор символов вынесут на онлайн-голосование

426
При создании новой купюры будут использовать привычную цветовую палитру | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПри создании новой купюры будут использовать привычную цветовую палитру | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

При создании новой купюры будут использовать привычную цветовую палитру

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в таких же сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница», — рассказал Белов.

Той же цветовой палитры, что и банкнота 1997 года, решили придерживаться, чтобы людям было проще ее узнать. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску.

Сейчас идет подготовка к новому этапу выбора символов. В конце сентября планируется заседание Консультативного совета. На нем определят перечень объектов, которые затем вынесут на общественное онлайн-голосование.

Предварительный список достопримечательностей подготовили еще в 2022 году. Затем Центробанку пришлось взять паузу в работе над 500-рублевой банкнотой, чтобы завершить разработку 1000-рублевой. Эта купюра посвящена Приволжскому федеральному округу.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
