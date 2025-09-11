«Порядок наводила». Алла Пугачева призналась, что тайно посещала свой подмосковный замок в деревне Грязь

Алла Пугачева тайно посещала свой подмосковный замок в деревне Грязь, призналась она в интервью Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Певица Алла Пугачева в ходе откровенного интервью Екатерине Гордеевой* поделилась подробностями своей жизни после отъезда из России и рассказала, что периодически наведывается в свое знаменитое подмосковное имение.

Отвечая на вопрос о том, боялась ли она вернуться в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина, Пугачева сделала неожиданное признание: на родину она возвращалась не только тогда.

«Не, что мне бояться-то? Я и домой в деревню Грязь заезжала часто, чтобы порядок как-то там наводить. Ну так, заеду, проверю и уезжаю. Но там мне делать-то нечего сейчас. Что мне туда ездить?» — поделилась артистка.

По ее словам, последний раз она была там прошлым летом: «На студию заезжала». Артистка подтвердила догадку о том, что песни последних лет записывались на родине.

«Да. А у меня есть путь тайный. Один раз я вот его нарушила с этой студии, ошибочка произошла. Увидели меня, а так никто и не замечал», — призналась Алла Пугачева.

Певица также прокомментировала постоянные слухи о возможной конфискации или сносе ее владения. По ее мнению, замок должен стоять — продавать она его не собирается.

«Он там и стоит, и пусть стоит. Всё время, правда, хотят его это что-то конфисковать, отобрать, как будто это ворованное что-то такое. Не знаю, он у меня заколдованный», — с иронией отметила Пугачева.

Она подчеркнула, что материальные блага для нее никогда не были главными — поэтому «денег не накопилось».

Да какая разница, в замке ты живешь или не в замке. Было бы здоровье, здоровье детей, мужа и счастье в семье. Больше ничего не надо, понимаешь? Алла Пугачева советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР

Говоря о будущем своего подмосковного замка, певица выразила надежду, что однажды дети смогут превратить его в музей.

«Я думаю, что вот дети когда-нибудь посетят дом, сделают там музей любви, фотографий много, не бесплатный вход будет. Но это будут небольшие деньги», — посмеялась Примадонна.

