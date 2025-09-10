Apple показала четыре новых iPhone. Но не спешите их покупать, пока не прочитаете обзор

Вся новая техника в продаже с 19 сентября Источник: apple.com

Компания Apple провела большую презентацию новинок. Пользователям показали линейку из четырех iPhone (среди которых есть один уникальный), а также новое поколение наушников и часов. Колумнист 74.RU и директор авторизованного сервисного центра Apple и «Яндекс» iCentreService Анна Мартыновская посмотрела презентацию и ответила на главный вопрос: стоит ли всё это внимания. Далее — от первого лица.

iPhone 17 и компания

Начнем с главного. Линейка iPhone 17 всё так же включает четыре модели. Модели iPhone, iPhone Pro и iPhone Pro Max уже проверены временем и просто получают каждый год свое заслуженное обновление. А вот с четвертым номером в линейке Apple продолжает экспериментировать. И честно, он никогда не становится хитом продаж. Никогда после презентации не врывались в магазин люди с криками: «Хочу iPhone 13 mini!» или «Сделайте мне предзаказ на iPhone 15 Plus!»

Почему-то мне кажется, что и с новым iPhone Air этого не случится. Хотя выглядит он, конечно, круто. Его толщина всего 5,6 мм. Для сравнения: это тоньше, чем некоторые пластиковые чехлы на старых iPhone! Apple подчеркивает легкость и элегантность, впрочем дальше начинаются жирные но, из-за которых я и сомневаюсь, что модель станет хитом: это урезанная версия в сравнении с остальными. Батарея будет держать меньше (но всё равно больше, чем наши нынешние айфоны, которые сегодня превратились в тыкву). Только eSIM, никакой физической сим-карты. Экран — около 6,6 дюйма, процессор A19 Pro, поддержка Wi-Fi 7. Камера — Fusion с режимом 2х, но без привычного «ширика». По сути это стильный, легкий и чуть ограниченный в возможностях айфон — для тех, кто выбирает дизайн .

Самый тонкий iPhone в истории

Все цвета модели Air

Обычный iPhone 17 получил 6,3-дюймовый экран с частотой 120 Гц, с суперяркостью до 3000 нит и чипом A19. Камера — 48 Мпк, памяти теперь от 256 ГБ. Вроде бы всё логично: Apple дает «чуть больше», чем раньше, но чтобы захотелось обновиться .

Базовые iPhone мало чем отличаются от прошлогодних

Даже выглядят аналогично

Флагманские версии — 17 Pro и 17 Pro Max — теперь в алюминиевом корпусе (легче и холоднее, чем титан). Камеры, батарея, процессор — всё по классике, всё мощнее . Доживу ли я до того времени, когда iPhone будет уже снимать как профессиональный фотоаппарат, а?

Флагманское устройство компании

Источник: apple.com

По-моему, дизайн смешной: задняя крышка говорит «прицепи ко мне кардхолдер». И всего 3 цвета! Да и в целом урезали цветовую линейку на все модели.

Наушники AirPods Pro 3

Главная фишка — мгновенный перевод с другого языка. Но пока не на русский

Третье поколение AirPods Pro получило двойное усиленное шумоподавление, обещают, что будет как в космосе. Датчик для измерения пульса — свежая идея, хорошо придумали. И еще живой перевод на лету. Правда, пока только на английском. Когда появится русский — большой вопрос. Но перспектива заказать кофе в Париже без знания французского уже выглядит заманчиво. Siri ведь тоже когда-то только на английском говорила, ну и ничего, подучилась за пару лет.

Хотя, честно сказать, в мире искусственного интеллекта странно это, что какие-то языки поддерживаются, а какие-то нет.

Часы: Series 11, Ultra 3 и SE 3

Apple Watch тоже не остались без апгрейда.

Слушайте, ну когда на пятки уже наступает трекер Whoop, который меряет всё на свете, начиная от давления и заканчивая уровнем восстановления во сне, Apple Watch уже просто стыдно быть дорогим шагомером.

Series 11 стали тоньше, прочнее и научились предупреждать о гипертонии. И добавили трекинг сна. Если вы не знали, нынче это очень модно мерять, до какой степени вы продуктивно поспали.

Дизайн остался похожим на часы прошлых поколений

Ultra 3 теперь держат заряд до 42 часов и даже поддерживают спутниковую связь. Туристы и бегуны по горам явно обрадуются.

Так будут выглядеть часы Ultra-серии

SE 3 — бюджетный вариант с чипом S10 и всегда включенным дисплеем.

Софт и новый дизайн iOS

Ранее я уже рассказывала про iOS 26 с интерфейсом Liquid Glass. Это визуально напоминает прозрачные стекла. Красиво? Да. Будем вместе бороться с Альцгеймером, потому что, конечно же, всё это будет дико непривычно.

Также обновили macOS, iPadOS и watchOS — стандартный ежегодный набор.

Что в итоге?

Все-таки Apple уже давно не выпускала суперчудес. Однако же каждый год их презентация это событие! Все ее ждут, все ее смотрят. Чего-то удивительного опять не показали. Разочарована ли я? Совсем нет. В следующем году снова буду ждать презентацию.