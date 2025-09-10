НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Мнение Apple показала четыре новых iPhone. Но не спешите их покупать, пока не прочитаете обзор

Apple показала четыре новых iPhone. Но не спешите их покупать, пока не прочитаете обзор

Также презентовали наушники и обновленную линейку часов

Вся новая техника в продаже с 19 сентября | Источник: apple.com

Вся новая техника в продаже с 19 сентября

Источник:

apple.com

Компания Apple провела большую презентацию новинок. Пользователям показали линейку из четырех iPhone (среди которых есть один уникальный), а также новое поколение наушников и часов. Колумнист 74.RU и директор авторизованного сервисного центра Apple и «Яндекс» iCentreService Анна Мартыновская посмотрела презентацию и ответила на главный вопрос: стоит ли всё это внимания. Далее — от первого лица.

iPhone 17 и компания

Начнем с главного. Линейка iPhone 17 всё так же включает четыре модели. Модели iPhone, iPhone Pro и iPhone Pro Max уже проверены временем и просто получают каждый год свое заслуженное обновление. А вот с четвертым номером в линейке Apple продолжает экспериментировать. И честно, он никогда не становится хитом продаж. Никогда после презентации не врывались в магазин люди с криками: «Хочу iPhone 13 mini!» или «Сделайте мне предзаказ на iPhone 15 Plus!»

Почему-то мне кажется, что и с новым iPhone Air этого не случится. Хотя выглядит он, конечно, круто. Его толщина всего 5,6 мм. Для сравнения: это тоньше, чем некоторые пластиковые чехлы на старых iPhone! Apple подчеркивает легкость и элегантность, впрочем дальше начинаются жирные но, из-за которых я и сомневаюсь, что модель станет хитом: это урезанная версия в сравнении с остальными. Батарея будет держать меньше (но всё равно больше, чем наши нынешние айфоны, которые сегодня превратились в тыкву). Только eSIM, никакой физической сим-карты. Экран — около 6,6 дюйма, процессор A19 Pro, поддержка Wi-Fi 7. Камера — Fusion с режимом 2х, но без привычного «ширика». По сути это стильный, легкий и чуть ограниченный в возможностях айфон — для тех, кто выбирает дизайн.

Самый тонкий iPhone в истории | Источник: apple.com

Самый тонкий iPhone в истории

Источник:

apple.com

Все цвета модели Air | Источник: apple.com

Все цвета модели Air

Источник:

apple.com

Обычный iPhone 17 получил 6,3-дюймовый экран с частотой 120 Гц, с суперяркостью до 3000 нит и чипом A19. Камера — 48 Мпк, памяти теперь от 256 ГБ. Вроде бы всё логично: Apple дает «чуть больше», чем раньше, но чтобы захотелось обновиться.

Базовые iPhone мало чем отличаются от прошлогодних | Источник: apple.com

Базовые iPhone мало чем отличаются от прошлогодних

Источник:

apple.com

Даже выглядят аналогично | Источник: apple.com

Даже выглядят аналогично

Источник:

apple.com

Флагманские версии — 17 Pro и 17 Pro Max — теперь в алюминиевом корпусе (легче и холоднее, чем титан). Камеры, батарея, процессор — всё по классике, всё мощнее. Доживу ли я до того времени, когда iPhone будет уже снимать как профессиональный фотоаппарат, а?

Флагманское устройство компании | Источник: apple.com

Флагманское устройство компании

Источник:

apple.com

Источник:

apple.com

По-моему, дизайн смешной: задняя крышка говорит «прицепи ко мне кардхолдер». И всего 3 цвета! Да и в целом урезали цветовую линейку на все модели.

Наушники AirPods Pro 3

Главная фишка — мгновенный перевод с другого языка. Но пока не на русский | Источник: apple.com

Главная фишка — мгновенный перевод с другого языка. Но пока не на русский

Источник:

apple.com

Третье поколение AirPods Pro получило двойное усиленное шумоподавление, обещают, что будет как в космосе. Датчик для измерения пульса — свежая идея, хорошо придумали. И еще живой перевод на лету. Правда, пока только на английском. Когда появится русский — большой вопрос. Но перспектива заказать кофе в Париже без знания французского уже выглядит заманчиво. Siri ведь тоже когда-то только на английском говорила, ну и ничего, подучилась за пару лет.

Хотя, честно сказать, в мире искусственного интеллекта странно это, что какие-то языки поддерживаются, а какие-то нет.

Часы: Series 11, Ultra 3 и SE 3

Apple Watch тоже не остались без апгрейда.

Слушайте, ну когда на пятки уже наступает трекер Whoop, который меряет всё на свете, начиная от давления и заканчивая уровнем восстановления во сне, Apple Watch уже просто стыдно быть дорогим шагомером.

Series 11 стали тоньше, прочнее и научились предупреждать о гипертонии. И добавили трекинг сна. Если вы не знали, нынче это очень модно мерять, до какой степени вы продуктивно поспали.

Дизайн остался похожим на часы прошлых поколений | Источник: apple.com

Дизайн остался похожим на часы прошлых поколений

Источник:

apple.com

Ultra 3 теперь держат заряд до 42 часов и даже поддерживают спутниковую связь. Туристы и бегуны по горам явно обрадуются.

Так будут выглядеть часы Ultra-серии | Источник: apple.com

Так будут выглядеть часы Ultra-серии

Источник:

apple.com

SE 3 — бюджетный вариант с чипом S10 и всегда включенным дисплеем.

Софт и новый дизайн iOS

Ранее я уже рассказывала про iOS 26 с интерфейсом Liquid Glass. Это визуально напоминает прозрачные стекла. Красиво? Да. Будем вместе бороться с Альцгеймером, потому что, конечно же, всё это будет дико непривычно.

Также обновили macOS, iPadOS и watchOS — стандартный ежегодный набор.

Что в итоге?

Все-таки Apple уже давно не выпускала суперчудес. Однако же каждый год их презентация это событие! Все ее ждут, все ее смотрят. Чего-то удивительного опять не показали. Разочарована ли я? Совсем нет. В следующем году снова буду ждать презентацию.

Анна МартыновскаяАнна Мартыновская
Анна Мартыновская

Директор авторизованного сервисного центра Apple и Яндекс iCentreService

