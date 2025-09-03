«Подростки начнут танцевать стриптиз»: Мизулина — о номере с поцелуем на концерте Крида

Екатерина Мизулина сравнила один из концертных номеров Егора Крида со стриптиз-клубом Источник: «Москва на максималках» / T.me, Олег Фёдоров / CHITA.RU

Из-за концерта Егора Крида в столичных «Лужниках» разгорелся скандал. На днях именитая ярославна, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила певца в развратных действиях и попросила провести проверку. По ее словам, концерт не соответствовал маркировке «12+».

Сам певец в ответ на обвинения общественницы заявил, что поцелуи — это нормальная часть здоровых отношений, и ничего криминального в этом нет. И добавил, что Мизулина разрушила брак SHAMAN'а в год семьи. Он напомнил, как пара целовалась перед учениками столичной школы.

Новый ответ от Екатерины Мизулиной долго ждать не пришлось. В своем Telegram-канале она сообщила, что не только ее возмутил концертный номер: на него обратили свое внимание движение «Сорок Сороков» и общественник Виталий Бородин. Все они известны критикой артистов — Бородин долгое время пытался добиться признания иноагентом Аллы Пугачевой. Мизулина же сравнила концертный номер Крида со стриптизом.

«Форменная агония у организаторов и их покровителей произошла почему-то только после моего вчерашнего поста. Довольно глупо, ведь своими публикациями они еще больше привлекли внимание всего общества и правоохранительных органов к стриптиз-клубу на сцене „Лужников“, — считает глава „Лиги безопасного интернета“.

По словам Екатерины Мизулиной, выступление возмутило многих родителей, которые пришли на концерт Егора Крида вместе со своими детьми. И заверила, что каждый из них готов написать обращение в Следственный комитет.

«Если кому-то нравится стриптиз, то можно сходить в стриптиз-клуб и посмотреть. Это их личное дело. Но зачем репертуар стриптиз клубов тащить на сцену и аудиторию в 86 тысяч человек, большая часть из которых маленькие дети?» — спросила она.

Девочки-подростки теперь начнут повторять и танцевать стриптиз после этого концерта. Этого добивались организаторы? Екатерина Мизулина глава «Лиги безопасного интернета»

Мизулина также заявила, что прошедший концерт Крида — «очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время».

«Попытка снова прощупать почву, чтобы в будущем отменить указ Президента о сохранении традиционных ценностей и другие стратегические документы. Это уже не первый такой „шаг“, — написала общественница (орфография и пунктуация автора. — Прим. Ред.). — Сегодня концерт со стрипушником на сцене, завтра — Пугачева с Галкиным (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году) в Москве. Вектор вполне понятен».

Екатерина Мизулина напомнила Егору Криду и про скандал с рекламой онлайн-казино на его стримах в 2023 году. Тогда она назвала певца «главным скамером страны». Twitch заблокировал канал Егора Крида, но позже отменил блокировку.

«Кстати, занимательно, что сегодня покровители онлайн казино прямо обнажили себя, выступив в защиту скамера и этого мероприятия. Эти люди прямо показали обществу, что они против ценностей, за которые ратует наш Президент. Стало очевидно, кто лично в нашей стране затягивает молодежь в лудоманию, кредиты и микрозаймы», — заключила общественница.

Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU, из-за большого потока зрителей, отправившихся на концерт Крида, в Лужниках перекрывали дороги и закрывали станции метро на вход.