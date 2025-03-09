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Развлечения SHAMAN подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной. И поцеловал ее: видео

SHAMAN подтвердил, что встречается с Екатериной Мизулиной. И поцеловал ее: видео

Пара призналась в своих отношениях во время концерта

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16 комментариев

SHAMAN и Екатерина Мизулина раскрыли правду о своих отношениях

Источник:

SHAMAN подтвердил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Екатерина вышла к нему на сцену во время концерта в московской Live «Арене».

 — Ты моя целая вселенная, — обратился к общественнице певец.

Девушка вышла на сцену в белом платье, SHAMAN вручил ей букет белых роз.

— Должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении, что же между нами. Официально заявляю при всех: мы пара. Мы встречаемся. И мы вместе. Екатерина, что ты на это скажешь? — обратился SHAMAN к возлюбленной.

— Да, — ответила Мизулина.

— Она сказала: «Да!», — объявил певец.

В зале закричали: «Горько!». SHAMAN тем временем уже вовсю целовал Екатерину. Видео с концерта сняли наши коллеги из MSK1.RU — они ведут онлайн-трансляцию с шоу.

К слову, Мизулина заранее подразнила свою аудиторию. В ее телеграм-канале перед концертом появился загадочный кружок, на котором она едет «кое-куда». Подробности обещала раскрыть позже.

Источник:

На кружочке в автомобиле играет песня SHAMAN «Сердце плачет и болит».

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Комментарии
16
280808018
9 марта, 21:03
Можно этих дву личностей убрать с экранов...
Инженер1
9 марта, 21:20
начинаюий герантофил
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