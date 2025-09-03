НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Культура «Возомнила себя правосудием». Егор Крид ответил Екатерине Мизулиной, которая обвинила его в разврате

«Возомнила себя правосудием». Егор Крид ответил Екатерине Мизулиной, которая обвинила его в разврате

Певец заявил, что общественница и сама расшатывает семейные ценности

642
15 комментариев
Главу «Лиги безопасного интернета» возмутил номер с поцелуем на сцене | Источник: Егор Крид / T.me, Олег Фёдоров / CHITA.RUГлаву «Лиги безопасного интернета» возмутил номер с поцелуем на сцене | Источник: Егор Крид / T.me, Олег Фёдоров / CHITA.RU

Главу «Лиги безопасного интернета» возмутил номер с поцелуем на сцене

Источник:

Егор Крид / T.me, Олег Фёдоров / CHITA.RU

Рэпер Егор Крид ответил общественнице Екатерине Мизулиной после скандала из-за откровенных танцев и поцелуя на сцене стадиона «Лужники». Глава «Лиги безопасного интернета» обвинила певца в развратных действиях и попросила провести проверку. По ее словам, концерт не соответствовал маркировке «12+».

В своем Telegram-канале Егор Крид публиковал пост, в котором сказал, что поцелуи — нормальная часть здоровых отношений.

«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в „откровенном костюме“ (шорты и топ), исполненный красивой девушкой, и поцелуй с ней — это „развратные действия в отношении несовершеннолетних“ или это как-то может пошатнуть „семейные ценности нашей страны“», — заявил музыкант.

Егор Крид

Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой. В мультиках, в кино, в сказках — это нормально.

Егор Крид

музыкант

После этого певец сообщил, что Екатерина Мизулина сама расшатывает семейные ценности. Он считает ее отношения с Ярославом Дроновым (SHAMAN) наигранными, а общественница развалила его брак в год семьи.

«Разрушать семью и потом бегать по школам, пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид.

Егор Крид

Можно еще много чего сказать про этого «безгрешного ангела», которая возомнила себя правосудием, и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так много чести.

Егор Крид

музыкант

По словам Егора Крида, концертный номер с поцелуем доработают, чтобы «не давать никому возможность докопаться».

В защиту Егора Крида высказался и президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев. Он назвал певца воспитанным парнем, который много делает для развития культуры России.

«Всяким общественникам нужно заняться действительно социально значимыми вещами. Например, хотя бы для начала провести субботник, помочь нуждающимся, а не пиариться на громком имени и чувствах человека, который открылся своим единомышленникам», — написал он.

Как сообщали наши коллеги из MSK1.RU, из-за большого потока зрителей, отправившихся на концерт Крида, в Лужниках перекрывали дороги и закрывали станции метро на вход.

Весной 2025 года певец SHAMAN объявил во время концерта на московской «Live Арене» рассказал об отношениях с Екатериной Мизулиной. Объявление пара сопроводила поцелуем.

Напомним, Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. Также однажды она рассказала подписчикам, что школа № 4 в Ярославле для нее «родная».

С 2017 года Екатерина возглавляет Лигу безопасного интернета (ЛБИ), в частности она следит за творчеством музыкантов и блогеров, оказывает поддержку школьникам со всей России, обращает внимание на конфликты среди подростков. Подробнее о деятельности именитой ярославны мы рассказывали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гость
1 час
Эта чайлдфри особа всех уже достала. Пусть к своему дронову лезет.
Гость
1 час
Молодец Егор!
