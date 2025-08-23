«Ты реально сумасшедшая». Химик бросила работу и уехала на велосипеде в Японию

Ксения уже больше месяца в пути Источник: Еду к себе | И немного дальше / T.me

29-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Дементьева бросила работу в косметической отрасли и отправилась в путешествие до Японии. Большую часть пути она преодолевает на велосипеде. Причем в одиночестве. О своих приключениях и трудностях Ксения рассказывает в онлайн-дневнике в telegram-канале. E1.RU пообщался с путешественницей и узнал, как она решилась на такой кардинальный и необычный шаг.

«Тебя только что обнулили»

Несколько лет Ксения работала химиком на производстве косметики, но в марте 2025 года она вдруг решила уволиться.

— Не потому что устала, не потому что нашла себя, а потому что в какой-то момент услышала от руководства: «А ты вообще зачем здесь? Толку от тебя — ноль». И вот ты стоишь с огромным опытом, построенной с нуля лабораторией, крутой командой, десятками продуктов — и понимаешь, что тебя только что обнулили, — так объясняет свое решение Ксения.

Она призналась, что отказалась от работы в найме, потому что столкнулась с выгоранием. После увольнения надеялась почувствовать свободу, а ощутила пустоту.

Пару месяцев я просто лежала — спала и плакала. Ксения Дементьева путешественница

«Может, передумаешь?»

А потом Ксения вспомнила про подаренный дедушкой в детстве велосипед. Она решила, что двухколесный транспорт поможет ей понять, каким должен быть следующий шаг в жизни, и задумала отправиться в путешествие.

Вот по таким дорогам с частыми перепадами высоты иногда приходится ездить

— С велосипедом никогда не возникало никаких вопросов — едешь, медитируешь, растворяешься в улыбке. Мыслей ноль, стресса ноль — один сплошной дзен. В детстве я частенько проезжала вокруг озера Шарташ на велосипеде, и у меня появилась идея проехать вокруг Черного моря, — отмечает Ксения.

Ксения счастлива

Но с визой в Болгарию возникли трудности, а вот оформить документы для поездки в Японию оказалось проще. Так в начале июля Ксения в одиночку отправилась туда из Екатеринбурга.

«Ты с ума сошла? — Ты шутишь? — Офигеть… — Может, передумаешь? — Ты с кем поедешь? Одна? Ты реально сумасшедшая, — это стандартный набор фраз, который я слышу каждый день, сообщая о своих планах», — написала Ксения незадолго до старта.

Источник: Еду к себе | И немного дальше / T.me

Еще один вопрос, который беспокоил знакомых: как отреагировал муж? Ксения отвечает на это так:

— Влад постоянно заказывает нужные вещи в ближайшие для меня города, помогает с контентом и вообще постоянно морально поддерживает.

Путешественница добавляет, что муж хотел бы поехать с ней, но не стал делать этого.

«Потому что он такой же свободолюбивый человек. Он понимает, что мне нужно пройти этот путь одной, и принимает мой выбор. Это очень достойно», — написала Ксения в одном из постов.

Расплакалась из-за холодной воды

В первый день своего путешествия Ксения добралась до Каменска-Уральского. Поначалу она не верила, что всё это путешествие реально с ней происходит, и даже думала бросить затею. Она боялась замерзнуть при первой ночевке в палатке и столкнулась с болью в шее от долгой езды. Только через несколько дней тело привыкло к нагрузке и отсутствию комфорта.

Ксения не сразу привыкла к походным условиям На велосипеде не всегда было удобно

Ксения в путешествии уже почти полтора месяца, она преодолела большую часть из намеченного пути. Ей не страшны ни дождь, ни холод, ни жара.

С собой у путешественницы внушительный багаж с палаткой, спальником, сменной одеждой и запасом еды. Но иногда она снимает квартиры в крупных городах или останавливается у друзей или незнакомцев.

Велопутешественница ездит по обочине вдоль дороги. Водители часто подбадривают ее.

— Вот опять проехала фуру на обочине. А там такой дальнобой с усами кричит: «Давай подвезу!», — рассказывает Ксения.

Где-то она ночует в палатке и готовит еду на костре, а где-то останавливается в гостиницах или снимает квартиру.

Например, на пятый день Ксении пришлось сделать многокилометровый крюк, чтобы принять теплую ванну, а когда она заселилась в квартиру, там отключили горячую воду. Сначала путешественница расплакалась, но потом успокоилась и стала греть воду в кастрюлях, чтобы набрать ванну.

Часто попадались населенные пункты с забавными названиями

«Злились, что я с велосипедом»

В своем дневнике Ксения часто рассказывает про людей, которые попадаются ей на пути. Многие хотят помочь. Так, еще в начале путешествия водитель предложил довезти путешественницу до Новосибирска. Дальнобойщики часто ей сигналят, а байкеры — машут рукой в знак поддержки. Не раз незнакомые люди принимали Ксению у себя на ночевку.

Но бывают и вредные персонажи. В гостинице в тюменском селе Бердюжье попались две недовольные сотрудницы.

— Заселили меня какие-то вредные женщины (я уж было подумала, что мне только хорошие люди будут встречаться). Злились, что я с велосипедом, и куда бы я на улице его ни прицепляла, всё было не так. Тут у них клумба, а тут вообще этот столб им нужен. А я молчу да улыбаюсь, — рассказывает Ксения.

— У вас тут ошибка, — подписала Ксения это фото шуткой, понятной только жителям Екатеринбурга (там есть гора Уктус (с буквой «с» на конце), а в Бердюжском районе Тюменской области — село Уктуз (с буквой «з» на конце)

Каждый день Ксения проезжает по несколько десятков километров (пока ее рекорд — 145,8 километра в день). Иногда приходится делать остановки из-за недомогания или необходимости починить велосипед, а еще чтобы не мокнуть под дождем или не сгореть на солнце. Часто в пути глушили мобильную связь.

Кроме того, Ксению не раз подстерегала опасность. Например, в Кемеровской области она увидела рядом с дорогой тело мертвого медведя. В том же регионе наткнулась на объявление о розыске сбежавшего из колонии зэка.

Но, несмотря на все трудности и опасности, Ксения признается, что ее часто накрывают моменты счастья. В крупных городах она успевает погулять и посетить музеи.

Лайфхаки для велопутешественников

Иногда Ксения делится лайфхаками. Например, она рассказала, что лучшее средство от комаров — это спрей с ванилином (порошок нужно просто развести в воде).

— Я пробовала разные антикомариные средства — репелленты и эфирные масла цитрусов, но ваниль — это пока лучшее, — написала велопутешественница в одном из постов.

Лучшее средство от комаров — ванилин, разведенный в воде

В другом своем посте она перечислила 13 вещей, которые оказались полезны для нее. Среди них:

велотуфли и контактные педали (помогают правильно распределять нагрузку по ногам);

вибромассажер (снимает напряжение в мышцах);

надувной матрас (чтобы было не холодно спать в палатке);

изотоники и электролиты (для восполнения водно-солевого баланса);

сигнализация, поворотники и зеркало заднего вида для велосипеда;

солнцезащитный крем;

солнечная батарея или портативное зарядное устройство.

