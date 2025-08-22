«Невозможно зайти на „Госуслуги“»: сервис не работает целый день

Сервис не открывается Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сегодня днем пользователи по всей России столкнулись с проблемами при работе с порталом «Госуслуги». Примерно с 11:00 (по московскому времени) многие не могут войти в личный кабинет через мобильное приложение или официальный сайт.

В соцсетях и на мониторинговом сайте Downdetector появляются многочисленные жалобы от пользователей, которые сталкиваются с ошибками при попытке авторизации. Официального объяснения причин сбоя пока нет: представители сервиса еще не прокомментировали ситуацию.

«Не загружается сайт»; «Невозможно зайти на „Госуслуги“»; «Страница постоянно обновляется»; «Приложение „Госуслуги“ не запускается», — жалуются пользователи на сайте Downdetector.

В Минцфиры раскрыли причину неполадок. Там сообщили, что сервис подвергся «массированной DDoS-атаке из-за рубежа».

«Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются. Данные пользователей находятся под защитой», — передали в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp. Проблемы с работой в мессенджерах начались 11 августа. Пользователи жаловались на массовый сбой. Тогда в первые сутки портал Downdetector зафиксировал 3200 жалоб, а на следующий день — свыше 7500.