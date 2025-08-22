НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Невозможно зайти на „Госуслуги"»: сервис не работает целый день

«Невозможно зайти на „Госуслуги“»: сервис не работает целый день

Пользователи жалуются на проблему

Сервис не открывается | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСервис не открывается | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сервис не открывается

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Сегодня днем пользователи по всей России столкнулись с проблемами при работе с порталом «Госуслуги». Примерно с 11:00 (по московскому времени) многие не могут войти в личный кабинет через мобильное приложение или официальный сайт.

В соцсетях и на мониторинговом сайте Downdetector появляются многочисленные жалобы от пользователей, которые сталкиваются с ошибками при попытке авторизации. Официального объяснения причин сбоя пока нет: представители сервиса еще не прокомментировали ситуацию.

На графике показано, в какое время и сколько жалоб поступало | Источник: DowndetectorНа графике показано, в какое время и сколько жалоб поступало | Источник: Downdetector

На графике показано, в какое время и сколько жалоб поступало

Источник:

Downdetector

«Не загружается сайт»; «Невозможно зайти на „Госуслуги“»; «Страница постоянно обновляется»; «Приложение „Госуслуги“ не запускается», — жалуются пользователи на сайте Downdetector.

А у вас работают «Госуслуги»?

Да
Нет
Были неполадки, но сейчас всё работает

Обновлено (16:30 по мск)

В Минцфиры раскрыли причину неполадок. Там сообщили, что сервис подвергся «массированной DDoS-атаке из-за рубежа».

«Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются. Данные пользователей находятся под защитой», — передали в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор решил ограничить звонки через Telegram и WhatsApp. Проблемы с работой в мессенджерах начались 11 августа. Пользователи жаловались на массовый сбой. Тогда в первые сутки портал Downdetector зафиксировал 3200 жалоб, а на следующий день — свыше 7500.

В мессенджерах у многих перестали грузиться файлы, другим не приходили сообщения, у кого-то несколько дней не работают звонки. Кроме того, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о массовой блокировке каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Госуслуги Сбой Приложение
