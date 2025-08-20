Мужчину унесло ветром на сапборде: он почти сутки блуждал в открытом море. Новости 20 августа

Спасатели искали туриста всю ночь Источник: МБУ «Служба спасения» МО г-к Анапа / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 августа.

В Госдуме планируют ввести новую выплату для супружеских пар

Поддерживать деньгами супружеские пары за долгие годы жизни в браке предложили депутаты. Выплаты таким семьям будут доступны, если супруги прожили в браке не менее 30 лет. Эту финансовую поддержку планируют закрепить на федеральном уровне.

«Многие регионы это делают, но мы должны вне зависимости от возможностей регионального бюджета для поддержки института брака, для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Выплаты планируют перечислять в таком формате:

30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет;

40 тысяч — к 40-летию брака;

50 тысяч — к 50-летнему юбилею;

60 тысяч — к 60-летию;

70 тысяч — к 70-летию.

Нилов подчеркнул, что пока законопроект отклонили, но депутаты намерены продолжить работу над ним.

Жуткая находка на трассе в Мексике

В мексиканском штате Тласкала на автомобильной трассе обнаружили шесть отрубленных человеческих голов. Прокуратура штата предварительно установила, что все жертвы являются мужчинами.

«На место прибыли агенты полиции и эксперты Института судебных наук, которые провели изъятие и первые проверки», — передает ведомство.

Администрация муниципалитета Истакуистла, на чьей территории были обнаружены останки, осудила инцидент и сообщила о налаживании взаимодействия с прокуратурой штата и правоохранительными органами с целью установления всех обстоятельств ЧП.

В местных СМИ опубликовали информацию, что на месте обнаружили записку с угрозами, подписанную преступной группировкой. Предполагается, что это была расправа в ходе криминальных разборок между местными бандами.

В России утвердили правила командировок

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила служебных командировок, касающиеся как внутренних, так и зарубежных поездок. Работодатель определяет продолжительность командировки, учитывая объем и сложность задач.

День отправления из населенного пункта считается началом командировки, день возвращения — ее окончанием. Время в пути до аэропорта или вокзала включается в командировку.

Сотруднику выдается аванс на транспорт, проживание и другие расходы. За каждый день командировки выплачиваются суточные, включая выходные и праздники, в валюте страны пребывания. Средний заработок сотрудника сохраняется на весь период поездки.

При зарубежных командировках компания оплачивает изготовление загранпаспорта, визы, консульские сборы и страховку. По возвращении сотрудник должен сдать авансовый отчет с подтверждающими документами в течение трех рабочих дней.

Новое положение заменяет старое, действовавшее с 2008 года, и будет актуальным до 1 сентября 2031 года. Работодателям необходимо обновить локальные нормативные акты.

Новые правила декретных выплат

С 1 сентября студентки, обучающиеся очно, начнут получать выплаты по беременности и родам от Социального фонда России. Это коснется студенток вузов, профессиональных организаций, дополнительного образования и научных учреждений, независимо от того, на какой основе они обучаются: на бюджете или на коммерческой.

Как оформить заявление:

Через портал «Госуслуги». В клиентских службах Соцфонда. В МФЦ.

При личном обращении понадобятся:

справка из медучреждения о нетрудоспособности.

справка из учебного заведения об очном обучении и сроке отпуска по беременности и родам.

Сроки:

рассмотрение заявления — до 10 рабочих дней, возможно увеличение до 30;

выплата — через 5 рабочих дней после одобрения.

Если заявление подано до 1 сентября, его оформляет учебное заведение. Ранее назначенные пособия по новым правилам не выплачиваются.

Председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков отметил удобство услуги и увеличение размера выплат.

Смертельное ДТП в Афганистане

В Афганистане автобус столкнулся с мотоциклом в провинции Герат. В ДТП погиб 71 человек, сообщает агентство Reuters.

«В результате ДТП в западной провинции Герат в Афганистане во вторник вечером погиб 71 человек, в том числе 17 детей», — говорится в публикации.

В пассажирском автобусе находились депортированные мигранты, которых перевозили в Кабул. От столкновения автобус вспыхнул. Огонь охватил салон транспортного средства.

Спасти никого не удалось Источник: Zawa

Россиянам рассказали о восьми мошеннических схемах, которые приведут к уголовке

Переводя деньги на чужую карту, можно попасть под закон о дропперах, то есть стать посредником в схеме мошенников. Если даже случайным образом человек попадет на одну из восьми уловок, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

Для своих махинаций злоумышленники активно используют социальные сети и сервисы знакомств. Втираясь в доверие к человеку, они просят «одолжить карту» или совершить якобы безопасный перевод. Также мошенники используют благие намерения, якобы предлагая помочь другому. Чаще всего из-за этого страдают подростки и студенты. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

В Польше упал и взорвался неизвестный объект

В Луковском районе Польши упал и взорвался неизвестный объект. Взрывная волна выбила стекла в нескольких домах села Осины. Подробности об этом сообщили в местной полиции.

«На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки», — уточнил собеседник.

Пострадавших нет. В полиции отметили, что упавший объект, скорее всего, «имеет неприродное происхождение». Специалисты изучили обломки и территорию, где случился взрыв.

Сейчас на месте происшествия специалисты изучают обломки и территорию, где произошел взрыв. Окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что это был поврежденный военный дрон.

По предварительной информации, дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а взорвался от столкновения с землей или линией электропередачи. Пока неизвестно, кому принадлежит дрон и где был произведен, передает РИА Новости.

В Китае врачи спасли жизнь пациенту с почти оторванной головой

Мужчина с почти оторванной головой чудом остался в живых. Голова пациента была практически отделена от тела из-за полученной на производстве травмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Во время работы мужчина получил удар по шее роботизированной рукой. Врачи диагностировали у него серьезное смещение шейных позвонков, похожее на «разделение головы и тела», разрыв нервных и кровеносных структур, а также размозжение спинного мозга. Пострадавший перенес паралич и остановку сердца, которое позже удалось запустить вновь.

«Это чуть ли не самая опасная ситуация, с которой я сталкивался за более чем 30 лет работы врачом. Мы изучили массу китайской и зарубежной литературы, но не видели настолько серьезного случая отделения шейных позвонков, не говоря уже о тех, кто выжил после лечения», — сказал заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника больницы Чэнь Хуацзян.

Операция шла три часа. Мужчине удалили огромную гематому, восстановили разъединенные шейные позвонки и закрепили специальный стальной фиксатор. Пациент уже пришел в сознание. Его выписали из больницы, он может самостоятельно двигать плечами и запястьями.

Бастрыкину пророчат новую должность

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин может стать председателем Верховного суда РФ. Прием откликов Высшая квалификационная коллегия судей проводит до 25 августа. Об этом 20 августа сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников. Трое собеседников издания близки к администрации президента, один — к Верховному суду, а еще один — к судейскому сообществу.

Должность стала вакантной после смерти Ирины Подносовой в июле этого года. Она занимала пост председателя Верховного суда с апреля 2024 года и сменила покойного Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с советских времен — с 1989 года.

21 августа кандидаты на пост главы Верховного суда должны пройти квалификационный экзамен. После получения положительного заключения ВККС президент вносит представление о назначении председателя ВС в Совет Федерации.

Турист почти сутки плавал на сапе в открытом море

В Анапе мужчина уплыл в море на сапе и не вернулся. Об этом спасателям сообщили 19 августа. Последний раз туриста видели около 16:00 в районе пляжа 40 лет Победы, а потом он пропал.