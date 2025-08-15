НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Посланники с Марса»: как афроамериканских братьев-альбиносов похитили и превратили в цирковой аттракцион

История Джорджа и Вилли Мьюзов

Источник:

Городские медиа

«Эко и Ико — посланники с Марса» — так чаще всего представляли афроамериканских братьев-альбиносов в цирке больше ста лет назад.

Джордж и Вилли Мьюзы родились в штате Вирджиния, когда на юге США процветал расизм. Братья сильно выделялись на фоне остальных, поскольку оба были альбиносами. Именно эту особенность и оценил цирковой антрепренер, приметив Джорджа и Вилли, пока те еще подростками работали на табачном поле. Под одной из версий, Кэнди Шелтон заманил мальчишек конфетами и похитил, по менее популярной — мать сама отдала ему сыновей за плату. Но вскоре братья Мьюз стали диковинкой цирка. Подустав от вида карликов и бородатых женщин, публика требовала экзотики, какой и стали альбиносы. Братья развлекали толпу, играя на различных инструментах, но жили почти в рабских условиях, получая за работу лишь скудную еду.

Так продолжалось почти 30 лет, пока цирк с гастролями не приехал в родной штат братьев. Каким-то чудом их неграмотная мать смогла понять по афише, что Джордж и Вилли будут здесь, и пошла на представление.

«Джордж увидел их мать, толкнул локтем своего брата Вилли и сказал: „Смотри, вот наша дорогая старушка мама“. И они буквально побросали свои инструменты и бросились со сцены к ней в объятия», — рассказывала Бет Мэйси, написавшая книгу о братьях Мьюз.

Джордж и Вилли так привыкли к кочевой жизни, что не смогли привыкнуть к дому. Тогда их мать подала на цирк в суд и заставила руководство платить артистам зарплату. Позже на эти деньги братья купили для семьи дом, в котором и доживали дни в старости, окруженные заботой родственников.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Цирк Похищение Альбинос
