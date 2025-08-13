Шубы, водка, ядерное оружие и парад Победы. Вспоминаем все визиты президентов США в СССР и Россию

Во время своих визитов лидеры США посещали знаковые достопримечательности столицы Источник: архив «Известий», White House / photo by Eric Draper, пресс-служба президента РФ

На днях Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о личной встрече на Аляске. Во время выступления в Вашингтоне президент США заявил, что «летит в Россию». Это сбило с толку журналистов и общественность. Вероятнее всего, Трамп просто оговорился, и встреча пройдет по изначальным договоренностям на территории США.

Тем не менее мы решили вспомнить, когда и по каким поводам американские президенты приезжали в СССР и Россию. Каждый такой визит был моментом, когда две сверхдержавы пробовали понять друг друга, снизить напряженность или, наоборот, нарастить политический вес на международной арене. MSK1.RU рассказывает об исторических встречах и публикуем архивные фото.

Первая встреча: Рузвельт в Ялте

В феврале 1945 года, за несколько месяцев до окончания Второй мировой, в крымской Ялте встретились лидеры стран-союзников — Рузвельт, Черчилль и Сталин. С видом на Черное море решались судьбы послевоенного мира: от границ в Европе до участия СССР в войне против Японии. Для американского президента Рузвельта это был первый и единственный визит в Советский Союз. Он длился неделю.

Ялтинская конференция стала одной из самых ключевых вех в истории XX века. Ее итог — соглашения о территориальных изменениях (разделе Польши, передаче СССР Курильских островов и т. п.), а также создание ООН для принятия совместных решений и поддержания мира. Но многие договоренности не были полностью претворены в жизнь из-за начавшейся с весны 1946 года «холодной войны».

Черчилль, Рузвельт и Сталин (слева направо) во время Ялтинской конференции Источник: РГАКФД / ТАСC

Никсон: разрядка холодной войны

После десятилетий напряжения визит Ричарда Никсона в 1972 году выглядел как прорыв. В Кремле он встретился с Леонидом Брежневым, а на стол легли подписанные копии Договора об ограничении стратегического вооружения — ОСВ-1. Это было начало периода так называемой разрядки.

Во время второго визита Никсона в 1974 году они обсуждали с Брежневым предлагаемый пакт о взаимной обороне, а также экономическое сотрудничество. Никсон посетил Крым и Белоруссию. Визит оказался его последним международным турне в должности президента — спустя месяц он подал в отставку из-за Уотергейта.

Леонид Брежнев и Ричард Никсон в Крыму Источник: Сергей Смирнов / «Известия»

Форд: встреча во Владивостоке

Уже через пару месяцев после отставки Никсона, в ноябре 1974 года, новый президент США Джеральд Форд и Леонид Брежнев провели переговоры. Встреча состоялась во Владивостоке. Обсуждали «потолки» (максимальные размеры) для межконтинентальных ракет и шаги к будущему договору ОСВ-2.

Спустя почти два десятилетия уже как частное лицо Форд приехал в Крым, посетил Севастополь и мемориал Крымской войны.

На переговорах во Владивостоке президент США Джеральд Форд подарил Брежневу волчью шубу Источник: Дэвид Хум Кеннерли

Рейган: на заре перестройки

В 1988 году Рональд Рейган приехал в Москву, когда отношения между СССР и США уже смягчились после долгих лет холодной войны. На переговорах с Михаилом Горбачевым обсуждался подписанный до этого Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Речь также шла о предстоящем выводе советских войск из Афганистана.

Американский президент побывал в Свято-Даниловом монастыре, а в Доме литераторов Рейган беседовал с советской интеллигенцией о свободе слова. В доме американского посла США в Москве Рейган встретился с «отказниками» и «диссидентами», которые сетовали на нарушение прав человека в СССР. Для советских граждан этот визит стал символом того, что «лед» в отношениях действительно начал таять.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган на Красной площади Источник: Aleksandr Chumichev / TASS

Буш-старший: последний визит в СССР и первый — в Россию

Джордж Буш — старший до президентства несколько раз бывал в Москве на похоронах советских лидеров. Уже вступив в должность, в 1991 году он приехал на саммит с Горбачевым, буквально за месяцы до распада Советского Союза. Согласно подписанному договору СНВ-1, каждая из сторон обязывалась сократить общее количество боезарядов и количество носителей в два раза в течение семи лет.

В начале 1993 года Буш-старший вернулся уже в Москву, чтобы вместе с Борисом Ельциным подписать договор СНВ-2, запрещавший использование ракет с разделяющимися боеголовками.

Уже после сложения полномочий президента США, в 2001 году, Буш встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В 2007 году присутствовал на похоронах Бориса Ельцина.

Джордж Буш — старший и Борис Ельцин в Кремле, 1993 год Источник: Liu Heung Shing / AP

Клинтон: годы тесного контакта

При Билле Клинтоне российско-американские встречи были частыми и насыщенными. В 1994 году он вместе с Ельциным и Кравчуком договорился о ликвидации ядерного оружия на Украине. Также была принята российско-американская декларация о стратегическом партнерстве.

Год спустя Клинтон стал первым американским президентом, посетившим Парад Победы в Москве. Он также организовал завтрак с лидерами оппозиции — с Геннадием Зюгановым, Григорием Явлинским, Егором Гайдаром и другими (не пригласили туда лишь Владимира Жириновского, посчитав его «слишком ультраправым»).

В 2000 году он и Владимир Путин подписали заявления о принципах стратегической стабильности и создании совместного центра по обмену данными о запусках ракет — шаг, который общественность в тот момент восприняла как знак доверия между странами.

Владимир Путин и Билл Клинтон, 2000 год Источник: Chris Wilson / Daily Mail

Буш-младший: декларации и юбилеи

Джордж Буш — младший в 2002 году вместе с Путиным подписал декларацию о «новых стратегических отношениях» и договор о сокращении наступательных вооружений.

Он приезжал и по торжественным поводам — празднование 300-летия Петербурга в 2003-м и 60-летия Победы в 2005-м.

Владимир Путин и Джордж Буш — младший на параде Победы в 2005 году Источник: White House, photo by Eric Draper

Обама: либеральные нулевые и нарастающее напряжение

В 2009 году Барак Обама и Дмитрий Медведев согласовали шаги к сокращению ядерных арсеналов и подписали пакет документов по противоракетной обороне. Обама запомнился россиянам открытой манерой общения — он выступал перед студентами, завтракал с Путиным «по-русски» и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

В 2013 году Обама вновь приехал в Россию — на саммит G20 в Петербурге, уже в условиях растущих разногласий между странами. Это был последний визит американского президента в Россию.

Барак Обама с семьей за столом с видом на Кремль Источник: Wikipedia.org