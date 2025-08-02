На сибирячку упало щедрое наследство спустя 50 лет после курортного романа: новости 2 августа

Влюбленным пришлось расстаться из-за матери мужчины Источник: Дарья Пона / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 августа.

Россиянам запретят держать дома пауков и крокодилов

Россиянам с 1 сентября запретят держать дома диких животных. Всего в список входит 121 разновидность животных. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет — до 1 сентября 2031 года.

В перечень запрещенных к содержанию хищников попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы или кустарниковые кошки, росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы.

Также в списке оказались тюлени и моржи, волк обыкновенный, рыжий волк и гривистый волк, все виды медоедов и все представители семейства медвежьих.

Помимо млекопитающих, в перечень входят рептилии, например крокодилы, питоны длиной более 4 метров, королевские кобры, комодский варан. Запретят заводить и некоторых пауков, таких как черная вдова и все виды тарантулов.

Среди птиц запретят заводить все виды филинов, африканских страусов, пингвинообразных и т. д. Из рыб под запрет попадают электрический угорь и муреновые. Также россиянам нельзя будет заводить коралловые полипы, а конкретно один вид — зоантарии.

Стало известно, насколько вырастут пенсии в августе

В августе в России увеличился еще один вид пенсионных выплат. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.

«В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32% (против 6,92%)», — пишет РИА Новости.

Отмечается, что перерасчеты сделают автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии составляет 1,4 тысячи рублей, а срочной пенсионной выплаты — 2,6 тысячи рублей в месяц.

Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии. Эти накопления не тратятся на текущие выплаты пенсионерам, а собираются на индивидуальных счетах, инвестируются и приносят доход. Эти выплаты формируются из накопленных отчислений работодателя, добровольных взносов, материнского капитала.

Срочная пенсионная выплата — это ежемесячная выплата пенсионных накоплений. Гражданин сам определяет ее продолжительность, но она не должна быть меньше 10 лет. Она формируется за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, средств материнского капитала и дохода от их инвестирования.

Дайвер в Китае чудом выжил после пяти дней в воде

Китайский дайвер выжил после пяти дней в глубоководной пещере на уровне 9 метров под водой. Он питался сырой рыбой, пишет газета South China Morning Post.

40-летний Ван пропал без вести в конце июля через 5 минут после погружения. Спасатели оперативно приступили к поисковой операции, но первоначальные поиски оказались безуспешными.

Мужчина питался сырой рыбой Источник: China Morning Post

Мужчине удалось выжить, найдя убежище в пустоте пещеры — воздушном кармане, который позволил ему дышать, несмотря на то, что он находился на глубине девяти метров под водой.

Спустя 5 дней он увидел спасателей, стучал по камням, но те не поняли, откуда доносится звук. А когда кислород упал до 4%, он нырнул в воду и посигналил спасателям фонариком. Когда Ван оказался на берегу, он попросил сигарету, а потом сам дошел до скорой.

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

На МКС встречают Crew Dragon Источник: Космонавт Кирилл Песков / Telegram

Автоматическая пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в 09:35 по московскому времени. Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между «Роскосмосом» и NASA.

В состав экипажа входят Майкл Финк и Зена Кардман из США, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

Части бюджетников проиндексируют зарплаты

Власти проиндексируют размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в своем telegram-канале.

Оплата труда вырастет у cотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей и других категорий работников. На эти цели предусмотрели 30,8 млрд рублей в федеральном бюджете на три года, включая 2025-й.

В Санкт-Петербурге родители сожгли ребенка

Во время застолья без помощи врачей родилась девочка. Предположительно, это случилось 12 июня. Точную дату появления на свет ребенка родители вспомнить не смогли.

Так выглядит дом, в котором умер ребенок Источник: Питерский Следком / Telegram

44-летняя мать призналась, что ребенок умер спустя месяц. Сначала младенца хотели похоронить на участке, но «могилу» быстро раскопали собаки. Тогда от тела решили избавиться иначе.

48-летний гражданский супруг несколько дней сжигал в бочке вещи и труп, а пепел разбросал по участку. Сообщать о случившемся пара не стала. Правда вскрылась быстро. В конце июля пара выпивала со знакомым работником приюта для собак и рассказала ему о родах и потере ребенка.

Женщина получила большое наследство через 50 лет после курортного романа

Жительница Новосибирска закрутила в студенчестве курортный роман. Но любовная связь прекратилась из-за вмешательства его матери.

Спустя 50 лет женщина узнала, что бывший возлюбленный помнил о ней и оставил ей квартиру в Москве, земельный участок, садовый дом, а также деньги на счетах.