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Страна и мир «На улице +20 градусов и снег»: турист рассказал, как путешествовал летом по Ямалу

«На улице +20 градусов и снег»: турист рассказал, как путешествовал летом по Ямалу

Он побывал на полярном круге, где большую часть года лежит снег

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Алексей побывал на полярном круге&nbsp;— это воображаемая линия на поверхности Земли | Источник: Лисьи тропки / TelegramАлексей побывал на полярном круге&nbsp;— это воображаемая линия на поверхности Земли | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Алексей побывал на полярном круге — это воображаемая линия на поверхности Земли

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Пока одни изнывают от жары, оправляясь в путешествия по южным регионам России, другие едут на Север, где даже летом лежит снег. Депутат думы Сургута Алексей Кучин свой отпуск провел на Ямале. Он ставил перед собой конкретные цели: побывать на полярном круге, посмотреть на горы Приполярного Урала и Карское море. Путешествует он на автомобиле, в арсенале есть палатка, спальные мешки и всё необходимое на случай остановок вне цивилизации. Подробности маршрута — в материале наших коллег из 86.RU.

«Есть в тундре свое очарование»

По словам Алексея, природа Ямала по-своему красива | Источник: Лисьи тропки / TelegramПо словам Алексея, природа Ямала по-своему красива | Источник: Лисьи тропки / Telegram

По словам Алексея, природа Ямала по-своему красива

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Первое, что отмечает Алексей, когда он въехал на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, — это снег в июне и белые ночи, во время которых солнце даже полностью не исчезает за горизонт. А еще названия местных речушек, выговаривая которые можно, по словам туриста, отлично прокачать свой артикуляционный аппарат.

Вот такие белые ночи на Ямале в июне | Источник: Лисьи тропки / TelegramВот такие белые ночи на Ямале в июне | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Вот такие белые ночи на Ямале в июне

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Сможете выговорить название реки? | Источник: Лисьи тропки / TelegramСможете выговорить название реки? | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Сможете выговорить название реки?

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Как рассказывает Алексей, города Ямала похожи друг на друга. Возраст у большинства — около пятидесяти лет. Один из них путешественник даже назвал северным Дубаем. Настолько быстро и динамично он развивается.

«Там нет красивых старинных зданий, мало зелени, хватает заброшек и деревяшек. Но видно, что местные власти стараются сделать жизнь жителей ярче и комфортней в суровых сибирских условиях. Дома красят в яркие цвета, много красивых муралов, низкоэтажная красивая застройка, большие благоустроенные парки, — поделился Алексей. — А Новый Уренгой — это вообще наш северный Дубай. Невероятно, как за 10 лет, с моего последнего визита, преобразился город. Современная архитектура, скверы и игровые площадки, столько всего интересного строится! Например, крытая пешеходная зона площадью 80 тысяч квадратных метров, где можно будет гулять и заниматься спортом круглый год».

Новый Уренгой особенно впечатлил туриста | Источник: Лисьи тропки / TelegramНовый Уренгой особенно впечатлил туриста | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Новый Уренгой особенно впечатлил туриста

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Источник: Лисьи тропки / TelegramИсточник: Лисьи тропки / Telegram
Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Источник: Лисьи тропки / TelegramИсточник: Лисьи тропки / Telegram
Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Симпатичные домики Ямала | Источник: Лисьи тропки / TelegramСимпатичные домики Ямала | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Симпатичные домики Ямала

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

В городах, где большую часть года царит зима, особенно хочется ярких красок | Источник: Лисьи тропки / TelegramВ городах, где большую часть года царит зима, особенно хочется ярких красок | Источник: Лисьи тропки / Telegram

В городах, где большую часть года царит зима, особенно хочется ярких красок

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Место творчеству тут тоже есть | Источник: Лисьи тропки / TelegramМесто творчеству тут тоже есть | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Место творчеству тут тоже есть

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Источник: Лисьи тропки / TelegramИсточник: Лисьи тропки / Telegram
Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Путь до столицы Ямала шел по бескрайней пустынной тундре, в которой, по словам Алексея, есть свое особое очарование. Дорога к Салехарду стала круглогодичной лишь несколько лет назад, сейчас это вполне проходимая дорога, хотя местами не лучшего качества, иногда вместо привычного асфальта бетонные плиты, есть и стокилометровый гравийный участок. Из глобальных плюсов турист отметил отсутствие гнуса и аллергии, которая испарилась, поскольку местные растения еще не начали раскидывать пыльцу.

Это остатки Трансполярной железной дороги, которую строили в начале 50-х силами заключенных. Мегапроект должен был соединить Мурманск и Чукотку. Дорога, стоившая многим жизни, большей частью теперь заброшена. Потихоньку превращается в тундру | Источник: Лисьи тропки / TelegramЭто остатки Трансполярной железной дороги, которую строили в начале 50-х силами заключенных. Мегапроект должен был соединить Мурманск и Чукотку. Дорога, стоившая многим жизни, большей частью теперь заброшена. Потихоньку превращается в тундру | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Это остатки Трансполярной железной дороги, которую строили в начале 50-х силами заключенных. Мегапроект должен был соединить Мурманск и Чукотку. Дорога, стоившая многим жизни, большей частью теперь заброшена. Потихоньку превращается в тундру

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

«Салехард — столица Ямала. Он не самый крупный город Ямала, сюда не просто попасть, но это уютный и симпатичный город, без него на западе региона было бы грустно, — поделился Алексей. — На улице +20 градусов, но местами всё еще лежит снег. Людей можно встретить и в пуховиках, и в шортах, салехардцы стремятся урвать короткое лето».

В Салехарде живет около 50 тысяч человек | Источник: Лисьи тропки / TelegramВ Салехарде живет около 50 тысяч человек | Источник: Лисьи тропки / Telegram

В Салехарде живет около 50 тысяч человек

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Город украшает семейство мамонтов | Источник: Лисьи тропки / TelegramГород украшает семейство мамонтов | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Город украшает семейство мамонтов

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Источник: Лисьи тропки / TelegramИсточник: Лисьи тропки / Telegram
Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Источник: Лисьи тропки / TelegramИсточник: Лисьи тропки / Telegram
Источник:

Лисьи тропки / Telegram

«Морозный воздух и греча с тушенкой»

Следующей целью путешественника стали горы Приполярного Урала. Для этого Алексею пришлось переправиться на пароме через реку Обь, а потом преодолеть участок заболоченной тундры и быстрый ручей. С ночлегом тоже было непросто.

На своем автомобиле Алексей проехал тысячи километров | Источник: Лисьи тропки / TelegramНа своем автомобиле Алексей проехал тысячи километров | Источник: Лисьи тропки / Telegram

На своем автомобиле Алексей проехал тысячи километров

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

«Найти место для ночевки, как ни странно, тут непросто. Кругом либо заболоченная тундра, либо реки и озера, вышедшие из берегов. Но после нескольких неудачных попыток мне повезло. Быстрая речушка, тишина, свежий морозный воздух и, конечно, греча с тушенкой. А на следующий день были горы, — рассказал Алексей. — Одна из целей моего путешествия — ледник романтиков, — к сожалению, оказался недоступен. Сейчас в горах слишком много снега, без спецсредств не дойти, да и небезопасно. Но в легком трекинге по окрестным горам отказать себе не мог».

Алексей мечтал посмотреть на горы Приполярного Урала | Источник: Лисьи тропки / TelegramАлексей мечтал посмотреть на горы Приполярного Урала | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Алексей мечтал посмотреть на горы Приполярного Урала

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

На свежем воздухе бутерброд&nbsp;— самый вкусный | Источник: Лисьи тропки / TelegramНа свежем воздухе бутерброд&nbsp;— самый вкусный | Источник: Лисьи тропки / Telegram

На свежем воздухе бутерброд — самый вкусный

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

По пути к Карскому морю путешественник побывал еще в двух небольших населенных пунктах Ямала. Неожиданно приятное впечатление, по словам Алексея, оставили Лабытнанги и древние поселения Горнокнязевск и Аксарка на самой северной части Оби.

В путешествии Алексей познакомился с богатой культурой Ямала | Источник: Лисьи тропки / TelegramВ путешествии Алексей познакомился с богатой культурой Ямала | Источник: Лисьи тропки / Telegram

В путешествии Алексей познакомился с богатой культурой Ямала

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Побывал в местных музеях | Источник: Лисьи тропки / TelegramПобывал в местных музеях | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Побывал в местных музеях

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Посетил достопримечательности | Источник: Лисьи тропки / TelegramПосетил достопримечательности | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Посетил достопримечательности

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

По дороге к морю югорчанину попадались вот такие местные жители | Источник: Лисьи тропки / TelegramПо дороге к морю югорчанину попадались вот такие местные жители | Источник: Лисьи тропки / Telegram

По дороге к морю югорчанину попадались вот такие местные жители

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

«Море! Вторая цель моего путешествия была достигнута. Самый крупный залив Карского моря — Обская губа, — к сожалению, в июне еще был подо льдом. Виднелась лишь дымка от испаряющегося в двадцатиградусном тепле льда», — рассказал Алексей.

Обская губа в июне еще не освободилась ото льда | Источник: Лисьи тропки / TelegramОбская губа в июне еще не освободилась ото льда | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Обская губа в июне еще не освободилась ото льда

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

На обратном пути путешественник заехал в Ямбург — закрытый вахтовый поселок, самый северный населенный пункт. Люди там живут по несколько месяцев в модулях, стоящих на сваях. Их планировка, по словам туриста, напоминает полярные станции.

Чтобы попасть в поселок, нужен пропуск | Источник: Лисьи тропки / TelegramЧтобы попасть в поселок, нужен пропуск | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Чтобы попасть в поселок, нужен пропуск

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Те самые дома на сваях | Источник: Лисьи тропки / TelegramТе самые дома на сваях | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Те самые дома на сваях

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

А это мерзлотник&nbsp;— хранилище холода | Источник: Лисьи тропки / TelegramА это мерзлотник&nbsp;— хранилище холода | Источник: Лисьи тропки / Telegram

А это мерзлотник — хранилище холода

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

Бесплатный природный холодильник, вырытый в вечной мерзлоте, освежает туристов | Источник: Лисьи тропки / TelegramБесплатный природный холодильник, вырытый в вечной мерзлоте, освежает туристов | Источник: Лисьи тропки / Telegram

Бесплатный природный холодильник, вырытый в вечной мерзлоте, освежает туристов

Источник:

Лисьи тропки / Telegram

А еще дорога домой шла через Тарко-Сале, где его впечатлила природа и красивая набережная.

«Ямал — это край, способный удивить красотой и разнообразием природы, добротой и теплым отношением местных жителей. Возможно, не все смогут это оценить, но приехать сюда и прочувствовать неповторимое обаяние Севера стоит каждому», — резюмировал Алексей.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Ямал Путешествие Отпуск
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