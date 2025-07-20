В США новая валюта, а россиян начнут лишать гражданства: итоги недели

Речь идет о приобретенном гражданстве Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

В России настаивают на индексации каждые три месяца

Ежеквартальную индексацию пенсий предложили ввести в России, чтобы их размер не отставал от роста цен. Автором инициативы стал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«При текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции прошлого года, размер пенсии обречен всё больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат. Последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным. Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — сказал Миронов ТАСС.

Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Кроме того, с осени в России вновь повысят пенсии до 7,6%. Индексация коснется всех, кто получает пенсию от силовых структур. Это включает бывших военнослужащих Министерства обороны, которые ушли в отставку по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в результате сокращения штата.

Также это касается сотрудников органов внешней разведки и некоторых категорий работников прокуратуры и Следственного комитета, если их пенсии рассчитываются по правилам, установленным для военнослужащих.

В России одобрили закон о массовом внедрении цифрового рубля

В Совфеде одобрили закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем, по QR-коду такая обязанность появится с 1 сентября 2026 года, с этой же даты начнется массовое внедрение цифрового рубля — с крупнейших банков и продавцов.

Функции по выдаче универсального платёжного кода будет выполнять «Национальная система платёжных карт» (НСПК), которая на 100% принадлежит Центральному банку. Важно отметить, что услуги по выдаче кода будут предоставляться бесплатно.

С 1 сентября 2026 года все банки должны будут внедрить универсальный QR-код. Это требование касается как системно значимых банков и банков, работающих на рынке платёжных услуг, так и их клиентов — продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, а также владельцев агрегаторов с годовым оборотом более 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2027 года это требование распространится на банки с универсальной лицензией и их клиентов — продавцов товаров, исполнителей работ и услуг, владельцев агрегаторов с годовым оборотом более 30 миллионов рублей. А с 1 сентября 2028 года — на все остальные банки и продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов, передают РИА «Новости».

В России меняют правила сделок по продаже жилья

В России изменятся сделки по продаже жилья с 1 сентября. В ЕГРН начнут отражаться сведения обо всех членах семьи бывшего собственника (если у них остается право пользоваться жильем). Это сделает сделки прозрачнее, а выселение таких людей — сложнее. Подробности о новых правилах сделок недвижимости мы публиковали в отдельном материале.

В Краснодарском крае нашествие ядовитых медуз и новые выбросы мазута

Азовское море превратилось в суп из медуз. Тысячи гигантских особей заполонили побережье. Они жалят отдыхающих и мешают купаться. Биолог Вениамин Голубитченко предупредил, что купаться в таком месиве опасно для жизни.

«Даже одна медуза-корнерот может довольно серьезно нанести ожоги, если с ней плотно соприкоснуться в воде», — рассказал он нашим коллегам из 93.RU.

Большинство медуз плавает прямо у самого берега Источник: Типичный Краснодар и край / Telegram

Медузы в таком количестве опасны Источник: Краснодар | Телетайп / Telegram

Кроме того, в Темрюкском районе Краснодарского края устраняют локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

На берегу от поселка Волна до Веселовки по состоянию на 18 июля протяженность загрязнения участка составила свыше 15 километров. Там обнаружили пятна нефтепродуктов диаметром до 10 сантиметров.

Это первый серьезный выброс нефти за долгое время Источник: Оперштаб Кубани / Telegram

Россиянам предлагают новый заграничный курорт

Туроператоры России начали предлагать путешествия в КНДР. На новый курорт «Вонсан-Кальма» можно отправиться на 8 дней. Примечательно, что курорт совсем новый и его недавно построили. Он является прототипом испанского Бенидорма.

Россиянам обещают незабываемый отпуск в одном из самых экологически чистых мест мира с лучшими развлечениями на любой бюджет, ресторанами на любой вкус и 5-километровой пляжной зоной для отдыха на берегу моря. Подробнее о том, сколько будет стоить такой отпуск, мы рассказали здесь.

В России предложили сократить сроки обучения в школах и вузах

В России могут вернуться к прежней системе школьного обучения, которая была принята еще в Советском Союзе. В школах предложили сократить обучение на один год. По такой же схеме предлагают сократить сроки обучения в вузах.

Председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что в университетах необходимо учиться на один год меньше ради улучшения демографической ситуации. Эксперт уверен, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества.

Уклонистов от армии начнут лишать гражданства

Россиян, которые уклоняются от службы в армии, будут лишать гражданства. Однако далеко не всех. В новом законопроекте речь идет о приобретенном гражданстве, а не о полученном по факту рождения.

Законопроект уже направили в Госдуму председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Авторы инициативы предлагают внести изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».

Новые правила предполагают, что военкоматы будут выносить заключение по тем, кто приобрел российское гражданство и уклонился от постановки на воинский учет без уважительной причины. После, в течение 5 рабочих дней, его направят в территориальный орган МВД, где будут принимать решение о прекращении гражданства. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Новые законы про мемы, VPN и поиск в интернете

Пользователям, которые специально ищут и смотрят в интернете материалы, считающиеся экстремистскими, будут грозить штрафы. Это касается и использования специальных программ, которые помогают обходить блокировки в интернете. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Однако штрафовать за поиск экстремистских материалов будут только в случае обращения граждан, на основе материалов СМИ или в рамках проверочных мероприятий. Массового мониторинга поисковых запросов россиян не будет, заверяют в Госдуме и Совете Федерации.

При этом речи о запрете VPN-сервисов или запрещенных площадок не идет, сказали в Минцифры. А вот в списке Минюста более 5 тысяч позиций, которые считаются запрещенными материалами. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

В этот список скорее всего также попадет и популярный мессенджер WhatsApp. Мнения россиян на этот счет были неоднозначны. Кто-то из пользователей отнесся к таким новостям положительно, а кого-то эти нововведения не порадовали. Об этом рассказали отдельно.

В США начали принимать оплату фруктами

Новая валюта в виде манго появилась во Флориде, но не везде. О необычной акции под названием «Принеси своё манго» рассказал телеканал Fox News.

Несколько ресторанов в обмен на манго предложили посетителям коктейль «Манго Танго», а компания, специализирующаяся на безалкогольных напитках, предлагает за манго безлактозный десерт. За шесть манго в одной из местных пекарен можно получить буханку хлеба.

«Сейчас пик сезона манго, и они являются яркой частью латиноамериканской культуры Майами, поэтому мы подумали: почему бы не отпраздновать это событие?» — рассказал телеканалу один из организаторов акции, добавив, что многие приносят на обмен манго, выращенные собственноручно.

Расплачиваться за хлеб и напитки манго можно будет до конца лета.

Наводнение в Турции

В конце недели столицу Турции Анкару парализовало мощное наводнение. Тогда на город обрушился сильный ливень со штормом, в результате которого улицы ушли под воду.

Источник: Anadolu

Источник: TRT Haber

В нескольких районах стихия затопила первые этажи домов и предприятий. Городская канализация не справилась с количеством осадков и вышла из строя. Местных жителей, оказавшихся в ловушке, муниципальные службы эвакуировали в безопасные районы.

Транспортный коллапс с авиа и Ж/Д рейсами по всей России

Атака украинских беспилотников к концу недели вновь спровоцировала транспортный коллапс в России. В регионах задерживают поезда из-за аварии контактной сети в Ростовской области. Было сбито расписание поездов. С опозданием следуют 75 пассажирских составов. Их список мы публиковали здесь.

Однако расписание было нарушено не только у поездов, но и в авиарейсах. Пассажиры спят где придется и часами ждут возможность улететь. Что происходит в главных аэропортах страны, рассказали здесь.

Источник: читатель MSK1.RU

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