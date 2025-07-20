В России запретят расчеловечивание. О чем речь и при чём тут дети

Законопроект не затронет перевоплощение детей на утренниках, в театре и фильмах Источник: Дарья Костомина / E1.RU

В России планируют запретить пропаганду идеологии «расчеловечивания» среди детей. Подробности о новом законопроекте рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — отметила парламентарий.

Буцкая уточнила, что расчеловечивание может проявляться в форме детской игры. В этом случае дети отказываются от человеческой идентичности, отрицая при этом природные и правовые нормы. Например, в прошлом году в России стали популярны квадроберы. Особенно широко это движение распространилось среди школьников, когда в социальных сетях и медиа начали появляться видео и мемы с участием квадроберов.

Квадроберы — участники субкультуры, которая сочетает элементы физической активности и косплея. Ее представители передвигаются на четвереньках, имитируя животных.

Название движения происходит от латинского слова quattuor («четыре») и английского aerobics («аэробика»).

Если законопроект примут, что в России запретят распространять информацию, которая пропагандирует отказ от биологической и социальной принадлежности. При этом документ не затронет театральные постановки, фильмы и утренники, где речь идет о перевоплощении детей, передает РИА Новости.