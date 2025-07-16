Температура поднималась до +37 градусов! Россияне рассказали об адских условиях в поезде до Анапы

Россияне пожаловались на жару в вагонах Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Отпуск россиян, решивших отдохнуть на юге, начался с невыносимых условий в поезде. Одна из пассажирок рассказала нашим коллегам из E1.RU, в первую же ночь в пятом вагоне поезда Екатеринбург — Анапа сломался кондиционер, который так и не смогли починить до прибытия в пункт назначения. Состав был в пути три дня.

«Сломался кондиционер и вентиляция в вагоне. Из-за этого почти весь день температура в вагоне держалась около +34 градусов. Сказали, что починят в Самаре, куда мы приехали в конце дня. Но электрик там сказал, что поломка серьезная и на ходу не починить. Всё, что мог предложить начальник поезда, — бесплатный душ в 12-м вагоне (где вода быстро закончилась) и воду из кулера, но на следующий день и её перестали выдавать», — рассказала Анастасия.

На этом проблемы не закончились. Утром во второй день сломался титан, его стали топить вручную, и стало еще жарче.

В вагоне стояла невыносимая жара Источник: читательница E1.RU

Днем температура в вагоне достигала +37 градусов, а ночью не опускалась ниже +32. Вечером на улице температура была ниже, чем в вагоне. Анастасия пассажирка поезда Екатеринбург — Анапа

Даже ночью температура не опускалась ниже +32 градусов Источник: читательница E1.RU

Анастасия поехала на отдых вместе с сестрой и братом, отпуск они проведут в станице Голубицкая. По словам девушки, проводники делали всё возможное, чтобы хоть как-то помочь пассажирам.

«Было тяжело, у меня и брата гипертония. Проводник сам предложил нам одним из первых переселиться в соседний вагон, на боковушки, где обычно белье лежит. Мы сами попросили только две полки, чтобы не занимать много места, потому что могли сидеть там втроем — двое сидят, один лежит. Там было получше, но вечером всё равно возвращались, так как много вещей», — говорит Анастасия.

В вагоне были пожилые и дети, которые плакали по ночам от жары. Пары с маленькими детьми отказались переселяться, потому что с малышами на боковых местах неудобно. Анастасия пассажирка поезда Екатеринбург — Анапа

Редакция E1.RU направила запрос в Федеральную пассажирскую компанию, ответа к моменту выхода публикации не поступило.