Посмотреть на дельфинов за 2000. В Сочи задрали цены на морские развлечения, чтобы «догнать» упущенную в июне выгоду

Несказанное удовольствие — 15 минут на «банане», в данном случае — на утке Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Релаксировать на сочинских пляжах не получается. Многочисленные зазывалы просто вам не дадут этого сделать. Каждые пять минут они кричат в рупоры и приглашают на морские прогулки, дискотеки на корабле, предлагают прокатиться на «банане», катамаране, «ватрушке», катере. К этой вакханалии присоединяются десятилетиями отработанные голоса: «Пиво, рыба, горячая кукуруза». Всё меняется, цены растут, а эти дочерна загорелые люди ходят и ходят по сочинским пляжам. Только успевай отслюнявливать кровно заработанные. SOCHI1.RU узнали, что почем.

Арендаторы пляжей делают деньги буквально из воздуха Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Жалко потраченных денег»

Обгорелый Василий ходит по берегу и орет в рупор. Он созывает туристов на вечеринку на корабле. Подзываю, интересуюсь стоимостью. 3 тысячи 200 рублей за трехчасовую прогулку с дискотекой вдоль берегов вечернего Сочи. Вручает буклет с ценами, но предупреждает, что они неправильные.

— Июнь же холодный был, туристов не было. Все простаивали, поэтому в июле повысили все цены на 200 рублей, чтобы отбить упущенный заработок, — говорит Василий. Что касается вечеринки на корабле, то это дискотека с музыкой девяностых и нулевых в открытом море. В программе диджей, конкурсы — все дела. Бар с прохладительными напитками — так в буклете написано. На самом деле можно купить алкогольные коктейли и пиво прямо на борту. Но это Василий говорит шепотом.

— Можно и с собой пронести немного. Мы сильно досматривать не будем, — доверительно сообщает он. Оставляет номер телефона и настоятельно советует звонить как можно раньше, мол, желающих много, а мест мало.

Услышав наш диалог, молодая семейная пара из Уфы, Земфира и Юрий Столяровы, поделились своими впечатлениями от подобной дискотеки. На двоих они отдали 6 тысяч 400 рублей и были шокированы тем, что там увидели.

— Некоторые туристы поднялись на борт уже изрядно подшофе. Догнались еще там, плюс укачало. В результате полкорабля блевало в море, кто-то спал. Стоимость коктейлей в баре запредельная. Мы вообще ничего не пили. Навязчивый фотограф всё время фотографировал, а потом предлагал выкупить у него фотографии. Музыка неплохая, диджей так себе. Жалко потраченных денег, — резюмировала Земфира.

Продавцы пива и рыбы в Сочи будут всегда Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пляжные развлечения

Огромная надувная утка вместо традиционного «банана» давно стала достопримечательностью пляжа «Чайка» в Адлере. Она уже несколько лет катает туристов. Для того чтобы организовать ее стоянку, посадку и высадку пассажиров, отгородили даже часть берега. Утка буквально несет золотые яйца. Стоимость 15-минутной поездки — тысяча рублей. Вмещает плавательное средство 10 человек. Желающих, как ни странно, достаточно: только причаливают одни — уже отчаливают другие.

Следующая партия готова к отплытию Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Хочешь прокатиться на «ватрушке»? Выкладывай еще тысячу за 15 минут. Аренда катамарана — 2 тысячи рублей за час. Детская надувная горка на пляже — 300 рублей 15 минут.

Хочется морской прохлады? Можно отправиться в часовую морскую прогулку на встречу с дельфинами. Ее стоимость — 2 тысячи рублей с человека, с ребенка — 1 тысяча рублей. Полуторачасовое путешествие на корабле с живой музыкой по вечерам, с экскурсоводом днем обойдется в 2–2,3 тысячи рублей.

За морскую рыбалку в открытом море придется заплатить 2800–3000 рублей с человека. Ее длительность — 2,5 часа.

Одиночный десятиминутный полет с парашютом с катера стоит 8 тысяч 700 рублей, в тандеме — 10 тысяч 700 рублей, втроем — 13 тысяч 700 рублей.

Стоимость стрельбы в тире зависит от игрушки, которую хочешь выиграть. Если маленькую, выкладывай 600 рублей, среднюю — 800, крупную — 1000 рублей.

— Честно, хожу и фигею от цен. Вроде на отдыхе, не хочется своим детям отказывать ни в чем. Но это же просто невозможно! Они же навязывают свои услуги очень настойчиво, дети просят, расстраиваются, если не даешь денег. Десятками тысяч деньги улетают. В Сочи вообще кто-то следит за ценообразованием?! — возмущается туристка из Тамбова Людмила Якушенко. Видимо нет, иначе как объяснить массаж на пляже за 2,5 тысячи рублей за 30 минут.

Умные люди берут с собой надувные матрасы и игнорируют утку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Цена кукурузы напрямую зависит от курса рубля?

Традиционные пляжные вкусняшки — мороженое, кукуруза, разные напитки — тоже в этом году существенно подорожали.

Очередь за пляжными вкусностями не стоит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Так, 0,5 мл безалкогольного мохито обойдется в 300 рублей, а стаканчик мороженого — в 200 рублей. Самый маленький бабл ти — 400 рублей, большой — 700 рублей. Молочные коктейли — от 350 до 500 рублей, в зависимости от объема. Пол-литра разных фрешей — 350 рублей. Айс-латте — 350 рублей. Гонконгская вафля с наполнителями — 400 рублей.

Большая часть туристов на пляже предпочитает приносить перекус и воду с собой и шуршит пакетиками из сетевых магазинов. Так дешевле, а продавцы дорогих вкусняшек грустят. Разве только пиво пользуется спросом.

— Больше всего я шокирована стоимостью вареной кукурузы — 200–250 рублей. Несколько лет назад мы ее покупали за 50–100 рублей. Я не понимаю, цена кукурузы напрямую зависит от курса рубля? От роста цен на нефть? Принципиально не покупаю, приеду в Курск, куплю несколько килограммов за копейки, сварю и съем, — говорит туристка из Курска Оксана Пшеничная.