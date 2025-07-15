Посмотреть на дельфинов за 2000. В Сочи задрали цены на морские развлечения, чтобы «догнать» упущенную в июне выгоду

Релаксировать на сочинских пляжах не получается. Многочисленные зазывалы просто вам не дадут этого сделать. Каждые пять минут они кричат в рупоры и приглашают на морские прогулки, дискотеки на корабле, предлагают прокатиться на «банане», катамаране, «ватрушке», катере. К этой вакханалии присоединяются десятилетиями отработанные голоса: «Пиво, рыба, горячая кукуруза». Всё меняется, цены растут, а эти дочерна загорелые люди ходят и ходят по сочинским пляжам. Только успевай отслюнявливать кровно заработанные. SOCHI1.RU узнали, что почем.
«Жалко потраченных денег»
Обгорелый Василий ходит по берегу и орет в рупор. Он созывает туристов на вечеринку на корабле. Подзываю, интересуюсь стоимостью. 3 тысячи 200 рублей за трехчасовую прогулку с дискотекой вдоль берегов вечернего Сочи. Вручает буклет с ценами, но предупреждает, что они неправильные.
— Июнь же холодный был, туристов не было. Все простаивали, поэтому в июле повысили все цены на 200 рублей, чтобы отбить упущенный заработок, — говорит Василий. Что касается вечеринки на корабле, то это дискотека с музыкой девяностых и нулевых в открытом море. В программе диджей, конкурсы — все дела. Бар с прохладительными напитками — так в буклете написано. На самом деле можно купить алкогольные коктейли и пиво прямо на борту. Но это Василий говорит шепотом.
— Можно и с собой пронести немного. Мы сильно досматривать не будем, — доверительно сообщает он. Оставляет номер телефона и настоятельно советует звонить как можно раньше, мол, желающих много, а мест мало.
Услышав наш диалог, молодая семейная пара из Уфы, Земфира и Юрий Столяровы, поделились своими впечатлениями от подобной дискотеки. На двоих они отдали 6 тысяч 400 рублей и были шокированы тем, что там увидели.
— Некоторые туристы поднялись на борт уже изрядно подшофе. Догнались еще там, плюс укачало. В результате полкорабля блевало в море, кто-то спал. Стоимость коктейлей в баре запредельная. Мы вообще ничего не пили. Навязчивый фотограф всё время фотографировал, а потом предлагал выкупить у него фотографии. Музыка неплохая, диджей так себе. Жалко потраченных денег, — резюмировала Земфира.
Пляжные развлечения
Огромная надувная утка вместо традиционного «банана» давно стала достопримечательностью пляжа «Чайка» в Адлере. Она уже несколько лет катает туристов. Для того чтобы организовать ее стоянку, посадку и высадку пассажиров, отгородили даже часть берега. Утка буквально несет золотые яйца. Стоимость 15-минутной поездки — тысяча рублей. Вмещает плавательное средство 10 человек. Желающих, как ни странно, достаточно: только причаливают одни — уже отчаливают другие.
Хочешь прокатиться на «ватрушке»? Выкладывай еще тысячу за 15 минут. Аренда катамарана — 2 тысячи рублей за час. Детская надувная горка на пляже — 300 рублей 15 минут.
Хочется морской прохлады? Можно отправиться в часовую морскую прогулку на встречу с дельфинами. Ее стоимость — 2 тысячи рублей с человека, с ребенка — 1 тысяча рублей. Полуторачасовое путешествие на корабле с живой музыкой по вечерам, с экскурсоводом днем обойдется в 2–2,3 тысячи рублей.
За морскую рыбалку в открытом море придется заплатить 2800–3000 рублей с человека. Ее длительность — 2,5 часа.
Одиночный десятиминутный полет с парашютом с катера стоит 8 тысяч 700 рублей, в тандеме — 10 тысяч 700 рублей, втроем — 13 тысяч 700 рублей.
Стоимость стрельбы в тире зависит от игрушки, которую хочешь выиграть. Если маленькую, выкладывай 600 рублей, среднюю — 800, крупную — 1000 рублей.
— Честно, хожу и фигею от цен. Вроде на отдыхе, не хочется своим детям отказывать ни в чем. Но это же просто невозможно! Они же навязывают свои услуги очень настойчиво, дети просят, расстраиваются, если не даешь денег. Десятками тысяч деньги улетают. В Сочи вообще кто-то следит за ценообразованием?! — возмущается туристка из Тамбова Людмила Якушенко. Видимо нет, иначе как объяснить массаж на пляже за 2,5 тысячи рублей за 30 минут.
Цена кукурузы напрямую зависит от курса рубля?
Традиционные пляжные вкусняшки — мороженое, кукуруза, разные напитки — тоже в этом году существенно подорожали.
Так, 0,5 мл безалкогольного мохито обойдется в 300 рублей, а стаканчик мороженого — в 200 рублей. Самый маленький бабл ти — 400 рублей, большой — 700 рублей. Молочные коктейли — от 350 до 500 рублей, в зависимости от объема. Пол-литра разных фрешей — 350 рублей. Айс-латте — 350 рублей. Гонконгская вафля с наполнителями — 400 рублей.
Большая часть туристов на пляже предпочитает приносить перекус и воду с собой и шуршит пакетиками из сетевых магазинов. Так дешевле, а продавцы дорогих вкусняшек грустят. Разве только пиво пользуется спросом.
— Больше всего я шокирована стоимостью вареной кукурузы — 200–250 рублей. Несколько лет назад мы ее покупали за 50–100 рублей. Я не понимаю, цена кукурузы напрямую зависит от курса рубля? От роста цен на нефть? Принципиально не покупаю, приеду в Курск, куплю несколько килограммов за копейки, сварю и съем, — говорит туристка из Курска Оксана Пшеничная.
Большинство прибрежных кафе в Адлере полупустые, цены, по сравнению с прошлым годом, выросли существенно. Если раньше тарелка мидий в сливочном соусе, самого популярного блюда в Сочи, стоила 650 рублей, то теперь — 850–900 рублей. Сотрудники общепита говорят, что не могут снизить цены и работать себе в убыток. Ведь за этот год существенно выросла стоимость сырья, воды, электроэнергии, бензина.