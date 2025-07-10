«Презервативы-капканы» вместо миграционной политики: в Европе придумали нестандартный способ борьбы с насилием

На Западе изучают способы самозащиты для женщин Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Германии с всплесками насилия решили бороться не законом, а ловить преступника на живца — использовать специальный вагинальный «капкан», который наносит травму мужчине при попытке изнасилования. Об этом сообщает The European Conservative.

По данным издания, в Германии за пять лет количество зарегистрированных случаев насилия увеличилось на 49,5% и превысило 12 тысяч в год.

«Вместо того чтобы устранять факторы, способствующие насилию, такие как массовая и неконтролируемая иммиграция, предлагается гротескное решение проблемы: „презервативы-ловушки“ с внутренними шипами, которые могут повредить пенис нападающего», — пишет The European Conservative.

Такие устройства используются не впервые. Идея была позаимствована у старого южноафриканского изобретения под названием Rape-aXe. Это условное средство самозащиты для женщин. Оно активируется и наносит травмы насильнику. Это облегчает поиск преступника.

Социолог Юлия Веге из Университета прикладных наук Равенсбург-Вайнгартен и врач Урс Шнайдер из Института медицинских технологий Фраунгофера в Штутгарте объявили о проведении исследования, в рамках которого они намерены изучить технические средства защиты от сексуального насилия, в том числе и это.