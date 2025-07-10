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Страна и мир «Презервативы-капканы» вместо миграционной политики: в Европе придумали нестандартный способ борьбы с насилием

«Презервативы-капканы» вместо миграционной политики: в Европе придумали нестандартный способ борьбы с насилием

Количество изнасилований выросло почти на 50%

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3 комментария
На Западе изучают способы самозащиты для женщин | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа Западе изучают способы самозащиты для женщин | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На Западе изучают способы самозащиты для женщин

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Германии с всплесками насилия решили бороться не законом, а ловить преступника на живца — использовать специальный вагинальный «капкан», который наносит травму мужчине при попытке изнасилования. Об этом сообщает The European Conservative. 

По данным издания, в Германии за пять лет количество зарегистрированных случаев насилия увеличилось на 49,5% и превысило 12 тысяч в год. 

«Вместо того чтобы устранять факторы, способствующие насилию, такие как массовая и неконтролируемая иммиграция, предлагается гротескное решение проблемы: „презервативы-ловушки“ с внутренними шипами, которые могут повредить пенис нападающего», — пишет The European Conservative.

Такие устройства используются не впервые. Идея была позаимствована у старого южноафриканского изобретения под названием Rape-aXe. Это условное средство самозащиты для женщин. Оно активируется и наносит травмы насильнику. Это облегчает поиск преступника.

Социолог Юлия Веге из Университета прикладных наук Равенсбург-Вайнгартен и врач Урс Шнайдер из Института медицинских технологий Фраунгофера в Штутгарте объявили о проведении исследования, в рамках которого они намерены изучить технические средства защиты от сексуального насилия, в том числе и это.

По мнению авторов издания, такой способ решение проблемы говорит о неспособности обеспечить безопасность граждан. The European Conservative утверждает, что в большинстве случаев изнасилований и сексуальных домогательств в Западной Европе преступниками являются не граждане Германии, Франции или Швеции, а молодые люди из культур, которые «не разделяют европейские ценности», намекая на мигрантов.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Европа Насилие Германия Капкан
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Комментарии
3
Гость
21 минута
Скоро и в России такое появится. А что ещё делать?
Гость
11 минут
А в России вместо этого изобретиения бесплатно выдают сертификаты на жильё. Вот такая у нас миграционная политика.
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