Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру

Гала выехала из Ростова 14 июня Источник: Анатолий Карбинов / 161.RU

Путешественница Гала из Ростова отправилась в кругосветку. Она планирует объехать Азию и добраться до Африки. Раз в неделю Гала будет рассказывать о своих приключениях в дороге. Первый выпуск «Дневника кругосветки» публикуют наши коллеги из 161.RU.

Гала родом из города Шахты Ростовской области. Ей 36 лет. Образование историческое. Сначала Гала работала в юридической фирме, а потом стала ИП — занималась бижутерией, галантереей, канцелярией. Потом Гала увлеклась духовными практиками, йогой. У нее есть разряд по плаванию и разряд по шахматам. Гала стоит на сноуборде, погружалась с аквалангом, забралась на Эльбрус, умеет стрелять из лука и арбалета. Была в браке 9 лет, до 2023 года.

Я вышла из дома 14 июня и выдвинулась в путь. Впереди меня ждет путешествие вокруг света. Мне всегда казалось, что я скажу это будничным тоном, как будто собралась сходить до соседней булочной. Но сейчас, когда это действительно происходит, мне не хочется в это верить, меня одолевают страх и сомнения. И главный вопрос крутится у меня в голове — зачем?

В последние полгода я продумывала всё до мелочей, я представляла себя в разных ситуациях, и только для того, чтобы мой мозг был готов ко всем поворотам судьбы. А еще за полтора года до этого я впервые допустила к себе эту идею — кругосветка автостопом.

Но что же заставило меня тогда помыслить бросить всё, оставить свои планы, желания, поставить свою жизнь на паузу, сбежать от всех? От чего бежит тот, кто готов пожертвовать всем ради призрачной мечты, а мечта ли это? Гала, окстись.

Стоя на трассе и наблюдая за проносящимися мимо машинами, дыша придорожной пылью и вбирая в себя лучи всё еще холодного, но уже летнего солнца, я вспоминала себя, свой путь, что привело меня к той точке, в которой я сейчас оказалась.

Источник: Гала Ермошкина

Несколько последних лет у меня сохранялось непреодолимое ощущение потерянности. Раньше я продумывала свою жизнь на несколько лет вперед, у меня всегда был план. А потом этот карточный домик рухнул. Помню, как я ощущала гнетущее чувство одиночества. Мои друзья рассыпались как бусины на ожерелье. Весь мой налаженный мир сгорел, и только прах разносился по ветру. Я осталась один на один с завтрашним днем и каждый раз проигрывала ему. В моих глазах потух свет. Меня ничего не зажигало, дни тянулись за днями.

Но еще раньше мне в руки попалась книга об одном безумце, решившем проехать весь мир. Я вспомнила те ощущения, как в моей груди появилась надежда на то, что я снова смогу испытывать простое мирское счастье — от новых людей, неожиданных встреч, красивейших мест, от тех переживаний. И у меня снова появилась надежда.

Я захотела этим путешествием разделить свою жизнь на до и то, что ждет меня после.

Полгода ежедневных попыток подготовиться к тому, к чему невозможно быть готовым.

Источник: Гала Ермошкина

И вот я стою на обочине трассы, мимо мчат машины, наполняя мои легкие пылью, мой рюкзак уместил в себя остатки моей прошлой жизни. Квартира сдана, что смогла я распродала, остальные вещи разложены по коробкам и увезены к родителям. Возвращаться больше некуда. Обратной дороги нет. Я поднимаю руку и сажусь в первую остановившуюся машину. Так начинается мое путешествие…

Источник: Гала Ермошкина

Думаю, в ближайший месяц направлюсь в сторону моря, повидаться с теми, с кем не успела попрощаться, и после, к середине июля, надеюсь пересечь границу с Грузией. А дальше уже двигаться исходя из политической ситуации.

Первоначально был план идти в сторону Индонезии через Иран, Пакистан и Индию, но по понятным причинам пришлось его пересмотреть. Сейчас рассматриваю направление Турции, потом Египет и открыть сезон под названием «Африка».

Источник: Гала Ермошкина

Думаю, стоит ответить на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть после прочтения моего рассказа.

1. Я иду одна, но не исключаю возможности находить в пути попутчиков.

2. В дорогу я отправилась без денег, с собой у меня музыкальный инструмент, с которым я планирую стритовать (уличные выступления), и также доходы от блогинга.

3. За спиной у меня палатка, и также рассматриваю варианты ночлега через каучсерфинг (сайт, где путешественники могут бесплатно останавливаться по всему миру). Есть еще такой вариант, как ночевки в монастырях, они не только бесплатные, но и могут там накормить путника.

4. Передвижение в основном автостопом, ну а между материками рассматриваю яхтстоп или, как говорят некоторые путешественники, гидростоп. Это не мной придумано, есть достаточно людей, кто проходил этот путь таким образом, так что я иду проторенной дорогой.

Источник: Гала Ермошкина

5. У меня три паспорта — 2 заграна и российский. Из прививок сделала от желтой лихорадки с выдачей международного сертификата для прохождения границ.

6. Страховку я не оформляла, но одна подписчица включила меня в свою, которая заработает сразу после пересечения границы и будет действовать первые месяца полтора путешествия. Дальше у меня только надежда на свои силы и на ту полуторакилограммовую аптечку, что я несу на себе.

7. Также для отдыха от путешествия рассматриваю различные волонтерские проекты, которые можно найти на HelpX и Workaway.

8. За месяц до путешествия я съездила в Белоруссию, чтобы оформить международную банковскую карту Visa и заодно чтобы обкататься, так как опыта в автостопе до этого не было.

Но если копнуть в мою биографию глубже, то за спиной у меня спортивный разряд по горному туризму, восхождение на Эльбрус, дайвинг, парашют, спелеология и многое другое. Так что это очередной вызов самой себе и проверка на доверие этому миру.

Итак, поехали…

Источник: Гала Ермошкина