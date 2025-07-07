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Страна и мир Экология В Абхазии признали незначительное превышение нормы нефтепродуктов в воде. Что это значит

В Абхазии признали незначительное превышение нормы нефтепродуктов в воде. Что это значит

Публикуем объяснение климатолога

139
2 комментария
Климатолог Асида Ахсалба предупредила о нефтепродуктах в море в районе Абхазии | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUКлиматолог Асида Ахсалба предупредила о нефтепродуктах в море в районе Абхазии | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Климатолог Асида Ахсалба предупредила о нефтепродуктах в море в районе Абхазии

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов в морской воде, не опасное для купальщиков, показали пробы в Абхазии. Об этом заявила климатолог Асида Ахсалба.

«Лаборатории Абхазского государственного центра экологического мониторинга мониторят эту ситуацию. Но в силу отсутствия финансирования, ежедневные, конечно же, анализы не проводятся. Они проводятся по срочным наблюдениям ежемесячно. И на сегодняшний день по данным, которые получают химики-аналитики, можно констатировать факт, что есть небольшое превышение. Но это ПДК именно для рыбохозяйственных целей, ни питьевого, ни, соответственно, бытового назначения. Это говорит о том, что это самая минимальная ПДК, относительно которой можно говорить о небольшом превышении», — сказала Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik.

Климатолог Асида Ахсалба рассказала, как часто в Абхазии проверяют воду на наличие нефтепродуктов

Источник:

Sputnik Абхазии / telegram

Как пишет издание в своем телеграм-канале, Ахсалба пояснила, что распространение мазута после крушения танкеров в Керченском проливе может быть связано с потеплением: при низких температурах он опускается на дно, а при высоких становится текучим.

У специалистов нет возможностей мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать. Пробы, взятые у берегов Абхазии, показывают незначительное превышение, не опасное для человека, но влияющее на морских обитателей.

В Сочи, в отличие от Абхазии, пробы берут ежедневно, и, как утверждает пресс-служба мэрии курорта, вода в норме. Мазут с берегов Анапы сюда не добрался.

Ранее наши коллеги из Sochi1.ru сообщали, что туристы заметили на пляже мазутные пятна. Власти пояснили, что это из лодочных ангаров, построенных на пляже.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Отдых в Абхазии Черное море Нефтепродукты Климатолог
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Уже распиарили эту тему с мазутом - больше некуда. Там где грузят, перевозят мазут, нефть всегда будут утечки. И в каком то количестве присутствует у берегов разных морей. Например, в Эмиратах, кто был там на пляжах, то наверняка иногда замечали на планах чёрные мазутные пятнышки. В Новороссийске в море мазут зачастую, тк загрузка . Если так боятся мазута, то в больших городах вообще жить нельзя, опасно. Сегодня вечером от НПЗ такая вонь, дышать трудно. И всем пофиг
Гость
23 минуты
🤮👎💩☠️
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