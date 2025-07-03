3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом заявили в МИД Афганистана.
«В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией», — сообщило ведомство на платформе X.
Информацию об этом подтвердили в МИД России. 1 июля в Москву приехал новый посол Афганистана в РФ Гуль Хасан, а 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот (этот документ удостоверяет полномочия дипломата и подтверждает его право представлять свою страну в другом государстве).
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора и приостановил запрет на деятельность «Талибана» в стране. В МИД России отметили, что снятие террористического статуса с «Талибана» открывает путь к полноценному партнерству с Кабулом, что будет выгодно как для России, так и для афганского народа.
Предыстория
Исламский Эмират Афганистан был впервые провозглашен в 1996 году, когда талибы захватили Кабул и установили строгий исламский режим. Этот период завершился в 2001 году, когда США и их союзники пришли в страну, свергнув талибов и установив временное правительство. С тех пор Афганистан пережил почти два десятилетия конфликтов, нестабильности и попыток построения демократического государства.
В августе 2021 года талибы вновь захватили власть. Россия стала первой страной в мире, признавшей Исламский Эмират, сообщает агентство Reuters. Политбюро «Талибана» в Катаре призвало другие страны последовать примеру РФ, заявил РИА Новости глава политбюро.
Талибы не раз посещали Россию. Но Москва официально не признавала новое руководство Афганистана. Тем не менее власти РФ говорили о том, что планируют исключить «Талибан» из списка террористических организаций, чтобы наладить взаимодействие с Кабулом. В середине апреля Верховный суд приостановил запрет на деятельность «Талибана», и это решение вступило в силу 20 мая.