Талибы несколько рази приезжали в Россию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

3 июля Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом заявили в МИД Афганистана.

«В ходе встречи российский посол официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан. Охарактеризовав этот шаг как исторический, он подчеркнул его ключевую роль в укреплении связей между Афганистаном и Россией», — сообщило ведомство на платформе X.

Информацию об этом подтвердили в МИД России. 1 июля в Москву приехал новый посол Афганистана в РФ Гуль Хасан, а 3 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот (этот документ удостоверяет полномочия дипломата и подтверждает его право представлять свою страну в другом государстве).

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора и приостановил запрет на деятельность «Талибана» в стране. В МИД России отметили, что снятие террористического статуса с «Талибана» открывает путь к полноценному партнерству с Кабулом, что будет выгодно как для России, так и для афганского народа.

Предыстория

Исламский Эмират Афганистан был впервые провозглашен в 1996 году, когда талибы захватили Кабул и установили строгий исламский режим. Этот период завершился в 2001 году, когда США и их союзники пришли в страну, свергнув талибов и установив временное правительство. С тех пор Афганистан пережил почти два десятилетия конфликтов, нестабильности и попыток построения демократического государства.

В августе 2021 года талибы вновь захватили власть. Россия стала первой страной в мире, признавшей Исламский Эмират, сообщает агентство Reuters. Политбюро «Талибана» в Катаре призвало другие страны последовать примеру РФ, заявил РИА Новости глава политбюро.