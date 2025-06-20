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Страна и мир «Очень много конфликтного потенциала». Путин — об угрозе третьей мировой войны

«Очень много конфликтного потенциала». Путин — об угрозе третьей мировой войны

Обеспокоенность президент высказал на пленарной сессии ПМЭФ

1 644
4 комментария
Он отметил, что особенно настораживает ситуация на Ближнем Востоке | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUОн отметил, что особенно настораживает ситуация на Ближнем Востоке | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Он отметил, что особенно настораживает ситуация на Ближнем Востоке

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокую озабоченность по поводу возможного начала третьей мировой войны. Он подчеркнул, что этот вопрос волнует его искренне и серьезно, без всякой иронии.

«Беспокоит. Очень много конфликтного потенциала, он растет, и нас это касается напрямую», — отметил он на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, текущие международные конфликты, как на Украине и события на Ближнем Востоке, добавляют тревожных нот в глобальную атмосферу. Особенно настораживает ситуация вокруг ядерных объектов Ирана.

«И это не только требует нашего пристального внимания к этим событиям, но и к поиску решений, причем желательно мирными средствами. По всем направлениям. Говорю совершенно искренне», — добавил Путин, подчеркивая необходимость активных действий для мирного разрешения конфликтов.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит 18–21 июня 2025 года. Главная его тема в этом году заявлена так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран и территорий. Центральным событием традиционно стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Подробнее обо всех заявлениях Владимира Путина — в нашем материале.

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Комментарии
4
Гость
20 июня, 20:23
Вековые старцы наслаждаясь безграничной властью над недумаюшими и безвольными думают что это будет вечно
Гость
20 июня, 20:58
Интересуюсь спросить. Всякие там Макроны, Бербоки, Шольцы, Трампы и прочая мелочь понимают ли, с каким великим мыслителем, политиком, лидером им приходится иметь дело. Они могут хотя бы оценить масштаб Президента России? Или они не доросли даже до понимания сего факта?
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