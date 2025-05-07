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Страна и мир «Сделали больше, чем любая другая страна». Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой

«Сделали больше, чем любая другая страна». Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой

Президент заявил, что без США война не была бы выиграна

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10 комментариев
На сайте Белого дома говорится, что США с гордостью отмечают годовщину победы | Источник: The White HouseНа сайте Белого дома говорится, что США с гордостью отмечают годовщину победы | Источник: The White House

На сайте Белого дома говорится, что США с гордостью отмечают годовщину победы

Источник:

The White House

Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы празднуем непревзойденную силу и мощь американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних», — говорится в прокламации.

Там также указано, что 8 мая 1945 года знаменует собой безоговорочную капитуляцию Германии и «начало конца долгой, жестокой и кровопролитной войны». Дональд Трамп отметил, что без жертв американских солдат Вторая мировая не была бы выиграна, и сегодня мир выглядел бы совсем иначе.

«Миллионы бессмысленно потерянных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру силой, — написал Трамп. — Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Мое главное наследие — быть миротворцем».

В своей соцсети Truth Social Трамп уже рассказывал, что провозгласит 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Тогда он заявлял, что Соединенные Штаты «сделали больше, чем любая другая страна» ради победы во Второй мировой войне.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем, потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!» — писал американский лидер.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Дональд Трамп День Победы Вторая мировая война США Праздник
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Комментарии
10
Гость
7 мая, 21:46
пенсионеры правят миром... больные поголовно
Инженер1
7 мая, 22:36
Про Вьетнам и Корею ему не напомнили.
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