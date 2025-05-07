«Сделали больше, чем любая другая страна». Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой

На сайте Белого дома говорится, что США с гордостью отмечают годовщину победы Источник: The White House











Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы празднуем непревзойденную силу и мощь американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних», — говорится в прокламации.

Там также указано, что 8 мая 1945 года знаменует собой безоговорочную капитуляцию Германии и «начало конца долгой, жестокой и кровопролитной войны». Дональд Трамп отметил, что без жертв американских солдат Вторая мировая не была бы выиграна, и сегодня мир выглядел бы совсем иначе.

«Миллионы бессмысленно потерянных душ служат напоминанием о том, почему мы должны стремиться к миру силой, — написал Трамп. — Как я заявил в своей инаугурационной речи, мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Мое главное наследие — быть миротворцем».

В своей соцсети Truth Social Трамп уже рассказывал, что провозгласит 11 ноября и 8 мая в США днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Тогда он заявлял, что Соединенные Штаты «сделали больше, чем любая другая страна» ради победы во Второй мировой войне.