Добраться до неба: башни в джунглях, мост над пропастью, белоснежные пляжи — во сколько обойдется отпуск в Малайзии

Башни Петронас — здание нефтяной компании в центре Куала-Лумпура Источник: Zimovic











Россиян уже сложно удивить поездками в Таиланд, Вьетнам или Турцию. Но на карте еще достаточно мест, которые пока не стали популярными, хотя там действительно есть на что посмотреть. Одно из таких направлений — Малайзия. На туристическом острове Лангкави есть белоснежные песчаные пляжи, синее море, комфортные отели и экзотические блюда. А столица Куала-Лумпур, возведенная на месте джунглей, славится небоскребами, в том числе башнями Петронас, и богатой историей. Чем еще может удивить Малайзия — в репортаже нашей новосибирской коллеги, редактора NGS.RU Екатерины Евстафьевой.

Перелет и проживание

Сейчас попасть в Малайзию можно с пересадкой в Бангкоке: рейсы до Таиланда выполняют несколько российских авиаперевозчиков, я добиралась на самолете «Аэрофлота». После этого перелет в Куала-Лумпур и на остров Лангкави выполняла компания Malaysia Airlines.

Проживание в Лангкави в мае, по данным OneTwoTrip, обойдется туристам от 1277 до 281 000 рублей за ночь, в зависимости от класса отеля и типа проживания. Но можно также заказать готовый пакет, в него будут включены перелет, проживание и экскурсии. На месте гиды помогают путешественникам сориентироваться и выбрать подходящие маршруты.

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Нашу группу поселили в пятизвездочном отеле PARKROYAL Langkawi Resort, цены на номер в нем в мае начинаются с 19 тысяч рублей за ночь. Его главное, на мой взгляд, преимущество — белоснежный песчаный пляж на территории. С него открывается отличный вид на море, а на рассвете можно сделать атмосферные фотографии.

Искупаться и позагорать можно и у бассейна, который находится на пятом этаже здания. Также гости могут посетить спортзал и спа, пообедать в ресторане (в стоимость проживания включен завтрак) или просто погулять по озелененной территории отеля. Недалеко есть улица с кафе и магазинами, где можно купить товары для туристов: летнюю одежду, сувениры, продукты. Те, кто скучает по ушедшим из России заведениям, смогут посетить McDonald's и Starbucks.

Недалеко от отеля также можно обменять деньги на местную валюту. Один рубль — это примерно 19 малазийских рингитт. Я рекомендую брать с собой евро, потому что эту валюту обменивают по одинаковому курсу вне зависимости от года выпуска купюры. На Лангкави за 100 евро мне выдали 453 ринггита, в Куала-Лумпуре — 483: в столице курс выгоднее, если найти хороший обменный пункт.

Доллары — более популярная у туристов валюта, но если будете брать их, то стоит найти купюры нового образца: их цена в обменниках выше. Лучше узнать у гида, в каком именно пункте курс выгоднее. Также не забудьте с собой загранпаспорт — без него операции с валютой не проведут.

Карты «Мир», Visa и MasterCard, выпущенные в России, в Малайзии не принимают, а карты UnionPay российских банков работают не всегда. Но стоит учесть и то, что в некоторых торговых точках нельзя расплатиться наличными.

Что посмотреть на Лангкави

Dream Forest

Здесь можно не только посмотреть на уникальное световое шоу, но и познакомиться с культурой страны Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Парк Dream Forest — уникальное место, где посетители могут увидеть многолетние тропические деревья, поражающие своими масштабами. На растениях и вдоль дорожек есть цветная подсветка, за счет которой создается впечатление, что вы оказались в волшебном лесу.

Вечерняя подсветка в парке создает атмосферу волшебного леса Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Посетителям здесь рассказывают мифы Малайзии (пока только на английском языке, поэтому может понадобиться помощь гида) и показывают анимационные фильмы по их сюжетам на больших экранах. В будущем возможно расширение территории парка — это поможет привлечь внимание к местной природе и сохранить ее.

Dream Forest открывается вечером, потому что именно в это время подсветка выглядит максимально эффектно. Посещение такого места наверняка будет особенно интересно для детей. Вход стоит 25 долларов.

Мангровый лес

Мангры — вечнозеленые леса, которые растут рядом с водоемами и затапливаются во время приливов, а при отливах корни находятся на поверхности. Деревья устроены таким образом, что способны выживать даже в соленой воде за счет мощной системы фильтрации.

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На Лангкави для туристов проводят экскурсии на лодках вдоль мангрового леса, поэтому рассмотреть его можно с минимального расстояния. На территории также обитают орлы — символ острова, которых подкармливают для туристов. Лодочник бросает в воду приманку, на которую слетаются птицы, и участники экскурсии могут рассмотреть, как орлы планируют, чтобы достать свою добычу из воды.

На лодочной экскурсии можно понаблюдать за обитателями мангрового леса Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Еще одни обитатели леса — обезьяны, которые, услышав приближение лодки, сразу сбегаются на берег. Им можно бросить угощение (как правильно, небольшие бананы) в воду или на берег: обезьяны ныряют за едой, а потом с радостью ее едят, не выходя на сушу. Самые наглые могут даже запрыгнуть на лодку и взять с туристов своеобразный налог сразу в несколько бананов.

На лодке из мангрового леса можно отправиться в небольшой ресторан, который построен прямо на воде. Гостям здесь подают блюда из свежей местной рыбы с рисом на гарнир. Единственный минус — одноразовая посуда, но это вполне оправдано: в заведении ощущается, как колышутся волны. Это придает месту особую атмосферу.

Канатная дорога Лангкави и Небесный мост

Еще одна достопримечательность острова — канатная дорога над тропическим лесом. По ней можно подняться на пешеходный мост, с которого открывается вид на море. Посещение обойдется примерно в 42 ринггита (цена на сайте для путешественников), если бронировать билет заранее.

Подъемник строили специально для того, чтобы привлечь в Малайзию туристов. Возведением занималась компания из Швейцарии, также в них участвовали российские специалисты — с помощью вертолетов они доставляли на вершину строительные материалы.

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Канатная дорога начинается в Oriental Village, торговой площадки с разноцветными зданиями, построенными в едином стиле. Там можно приобрести сувениры и другие товары для туристов. Протяженность канатной дороги — около двух километров, высота — 700 метров.

С самой высокой станции можно спуститься уже на Небесный мост. Лучше приезжать на место заранее, до открытия касс, то есть до 10 утра — тогда есть шанс попасть на мост одним из первых, когда туристов еще мало, и спокойно насладиться видами и сделать красивые фото между небом и землей.

Старинные храмы и небоскребы: Куала-Лумпур

Следующая остановка — столица Малайзии Куала-Лумпур, куда мы долетели с Лангкави примерно за час. Здесь, кроме огромных небоскребов, вроде башен Петронас, есть необычный индуистский храм в пещере, китайских храм, национальная мечеть, парк аттракционов и другие достопримечательности. Но обо всем по порядку.

Храм в пещере Бату

Бату (в переводе — «скала») — крупный индуистский храмовый комплекс. Раньше это был один храм, расположенный внутри горы. Сейчас к нему ведут 272 ступени, но раньше верующие добирались к нему по очень сложному и необорудованному подъему.

По легенде, Муруган смог одолеть опасного демона Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Храм в пещере начали обустраивать во второй половине XIX века. Вход в пещеру по форме напоминает наконечник копья божества Муругана — это стало одним из факторов выбора места для храма. Ежегодно его посещают тысячи паломников.

Уже на подъезде к храму можно купить венки из цветов и другие подношения, которые верующие несут в храм. Чтобы попасть в пещеру, нужно одолеть непростой подъем. Поучаствовать в обрядах за пожертвование могут не только индуисты, но и туристы других вероисповедований. Можно попросить у богов удачи в делах, любви и решения жизненных проблем.

К храму приезжают тысячи паломников и туристов Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











На территории бегает множество мартышек, а внутри пещеры обитают летучие мыши, но они живут на большой высоте и не доставляют неудобств туристам. С самой высокой ступени открывается красивый вид на город, также на территории Бату можно приобрести памятные сувениры. Билеты на экскурсию с трансфером можно найти примерно за 8 евро.

Малазийские близнецы

Башни Петронас — пожалуй, самое узнаваемое здание в Малайзии. Это небоскреб высотой в 88 этажей, построенный по заказу нефтедобывающей компании «Петронас». Попасть внутрь здания не так просто, записываться нужно заранее. Но зато рядом можно сделать фото на фоне башен.

Здания построены в форме восьмиконечной звезды Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Лучше всего масштабы здания видны вечером и ночью, когда включена подсветка. Рядом работает множество уличных фотографов, которые без проблем снимут вас у башен-близнецов в полный рост: один снимок обойдется в 10–15 ринггит (200–300 рублей).

Весь центр Куала-Лумпура застроен небоскребами. Город был основан во второй половине XIX века и построен буквально в джунглях. И сегодня, несмотря на большое количество многоэтажек, в городе повсюду есть зелень: деревья, кустарники и газоны.

Обзорная экскурсия

Наиболее значимые места Куала-Лумпура можно посетить за один день. В их числе национальная мечеть, расположенная в историческом районе города. Она была построена после того, как страна получила независимость от британских колонистов. Тогда власти было важно объединить людей, и так как большинство граждан были мусульманами, мечеть построили как символ нового времени.

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Рядом с мечетью находится главная площадь города, где в 1957 году был подписан документ о независимости Малайзии. Рядом находятся исторические здания, построенные англичанами в колониальный период.

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Следующая остановка — китайский храм Тянь Хоу, строительство которого спонсировали состоятельные уроженцы острова Хайнань. В Малайзии много выходцев из Поднебесной, поэтому и таких зданий здесь достаточно.

Короля Малайзии выбирают раз в пять лет из действующих руководителей разных частей страны Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Другое знаковое место в городе — Национальный дворец, где расположена резиденция короля. Попасть на территорию нельзя, но к входной группе регулярно приезжают автобусы, чтобы туристы могли взглянуть на здание и сделать фото на память.

Курорт Genting Highlands

Курорт Genting Highlands — популярное место и у местных жителей, многие из которых предпочитают отдых внутри страны, и у туристов. Он находится на высокогорье, добраться до его объектов можно по канатной дороге, подъем стоит 11 ринггит (220 рублей).

В первую очередь стоит посетить храм (вход в него свободный). На территории есть огромная статуя Будды, а внутри здания верующие проводят специальные обряды. Например, во время нашего посещения женщина сжигала красную бумагу с золотыми иероглифами. На вопрос о том, что значит ритуал и зачем он нужен, она ответила, что делает это по настоянию матери. Такая традиция.

Весь зал пропах благовониями — внутри много верующих, которые ставят их на специальный алтарь перед статуей божества. Можно оставить пожертвование в обмен на небольшое украшение или брелок. Также с высоты храма открывается вид на горный лес.

Для тех, кому больше нравятся более динамичные развлечения, на курорте работает парк Genting Skyworlds в бразильском стиле. Здесь есть аттракционы и для совсем маленьких детей, и для взрослых. На танцевальной площадке выступают артисты, исполняющие самбу. Через специализированный сайт можно приобрести вход на аттракционы за 80 ринггит со скидкой в 50% (примерно 1600 рублей). Без нее цена будет вдвое дороже.

На курорте также работает аутлет, в котором представлены магазины известных брендов — Puma, Karl Lagerfeld, Boss, Lacoste, Calvin Klein и другие. Так что за одно посещение можно и культурно обогатиться, и развлечься, и заняться шопингом.

В аутлете можно приобрести не только одежду, но также косметику и парфюм. Кроме этого, для туристов работают кафе и фудкорт.

О еде и культуре

Малайзия — многонациональная страна, поэтому здесь можно попробовать и национальные блюда, и азиатскую, и европейскую кухню. Если турист не хочет тратиться на кафе и рестораны, то вполне можно найти всё необходимое в местных продуктовых магазинах.

Среди наиболее примечательных, на мой взгляд, заведений Куала-Лумпура можно выделить ресторан Saloma, названный в честь малазийской певицы. Блюда подают по системе «шведский стол», но главная фишка заведения — выступление танцевального ансамбля, который исполняет национальные танцы.

Выступление в ресторане Saloma Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Другое место со вкусной едой — Samba Restaurant, расположенный в торговом центре Avenue K через дорогу от башен Петронас. Здесь на огне готовят мясо, птицу и рыбу.

В этом же торговом центре есть гастрокорт с блюдами на любой вкус: от роллов и суши до Chiken Borscht (куриный борщ) в узбекском заведении.

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На острове Лангкави стоит попробовать национальное блюдо Асан Педас — рыбу в пряном соусе, а также блюда из местных морепродуктов.

Цены на туры в Малайзию начинаются от 180 тысяч рублей на одного человека. Тур на 8 дней и 9 ночей с посещением самых интересных достопримечательностей и парков — примерно 250 тысяч рублей на человека. С собой на неделю стоит взять около 200 долларов, если вы не планируете крупных покупок, а развлечения и экскурсии уже включены в тур. В Малайзии круглый год теплая погода, поэтому отправиться на отдых можно в любой месяц.

Пока в этой стране мало туристов из России, поэтому сейчас самое время в ней побывать — пока она не изменилась так же, как, например, соседний Таиланд. Несмотря на долгие перелеты, оно того стоит.

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