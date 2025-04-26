НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Страна и мир Спецоперация на Украине Российские войска полностью освободили Курскую область

Российские войска полностью освободили Курскую область

Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ

1 696
45 комментариев
Боевые действия в Курской области продолжались около девяти месяцев | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБоевые действия в Курской области продолжались около девяти месяцев | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Боевые действия в Курской области продолжались около девяти месяцев

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня полностью освободили от украинских вооруженных сил Курскую область. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил президент.

Доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Курской области

Источник:

Kremlin.ru

Украинские войска начали наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, а боевые действия продолжались около девяти месяцев. ВСУ понесли значительные потери, включая потери среди наиболее подготовленных и оснащенных западной техникой подразделений ВСУ — штурмовых групп и спецназа. По мнению российских военных, эти потери могут повлиять на ситуацию по всей линии соприкосновения.

По состоянию на 22 апреля Министерство обороны оценивало потери украинских войск на курском направлении в 75,7 тысячи человек. В результате действий украинских войск погибло около 200 мирных жителей Курской области, около 500 получили ранения.

Следственный комитет России расследует многочисленные преступления украинских войск: убийства мирных жителей и мародерство в захваченных населенных пунктах.

Кроме того, активно продолжается освобождение Сумской области. По информации Герасимова, в настоящий момент взяты под контроль четыре населенных пункта области, а в приграничных районах региона созданы зоны безопасности.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Спецоперация Политика Освобождение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
45
Гость
26 апреля, 13:59
Лапти алладина рапортовал об этом еще осенью 2024.
Гость
26 апреля, 15:25
Мы здесь ещё помним, как он в начале августа, спустя 3 дня, говорил, что ВСУ остановлены, враг разбит. А оказалось, кхе-кхе, несовсем...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление