Боевые действия в Курской области продолжались около девяти месяцев Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня полностью освободили от украинских вооруженных сил Курскую область. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.

«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — заявил президент.

Доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Курской области Источник: Kremlin.ru

Украинские войска начали наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, а боевые действия продолжались около девяти месяцев. ВСУ понесли значительные потери, включая потери среди наиболее подготовленных и оснащенных западной техникой подразделений ВСУ — штурмовых групп и спецназа. По мнению российских военных, эти потери могут повлиять на ситуацию по всей линии соприкосновения.

По состоянию на 22 апреля Министерство обороны оценивало потери украинских войск на курском направлении в 75,7 тысячи человек. В результате действий украинских войск погибло около 200 мирных жителей Курской области, около 500 получили ранения.

Следственный комитет России расследует многочисленные преступления украинских войск: убийства мирных жителей и мародерство в захваченных населенных пунктах.