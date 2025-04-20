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Страна и мир обзор В Китае запустили суперинтернет: новости 20 апреля

В Китае запустили суперинтернет: новости 20 апреля

Что произошло за сутки

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4 комментария
Интернет стал работать практически моментально | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Интернет стал работать практически моментально | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Интернет стал работать практически моментально

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 апреля.

Умер бывший директор группы «На-На»

Бывший директор поп-группы «На-На» Виталий Фроликов ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом 20 апреля сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте». Дату и место прощания обещали сообщить позднее.

В разговоре с РБК директор «На-На» Дмитрий Чунчинов рассказал, что у Фроликова была плановая операция по удалению бляшки из сонной артерии. Он два дня пролежал в реанимации, где у него стало плохо с сердцем. Его увезли в другую больницу, 18 апреля перезапустили сердце, однако «мозг не выжил». На следующий день Фроликов скончался. 

Дуров поздравил подписчиков с оголенным торсом 

Дуров опубликовал новое фото | Источник: Du Rove's Channel / Telegram Дуров опубликовал новое фото | Источник: Du Rove's Channel / Telegram

Дуров опубликовал новое фото

Источник:

Du Rove's Channel / Telegram

Миллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал поздравление с Пасхой. Короткий пост сопровождался фотографией с голым торсом в окружении козлят. Снимок появился в его Telegram-канале.

Шина отлетела от гоночной машины и вернулась на место во время заезда

Шина слетела и вернулась на место у одной из гоночных машин на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту LET'S DRIFT — 2025.  О произошедшем в воскресенье, 20 апреля, журналисту «Фонтанки» рассказали организаторы чемпионата. 

Момент, когда машина лишилась покрышки

Источник:

фрагмент из трансляции LET’S DRIFT / YouTube

Они уточнили, что шина смогла вернуться на место, так как машина не снизила скорость после потери покрышки. По данным Baza, хозяин магического Nissan — Артем Перепелица — занял в итоге третье место в личном зачете. 

Археологи в Египте нашли гробницу наследника фараона Усеркафа

Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от египетской столицы Каира гробницу сына фараона Усеркафа и статую фараона Джосера. Об этом сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта.

«Египетская археологическая миссия обнаружила в ходе работ в археологическом районе Саккара гробницу принца Васер-иф-ре — сына царя Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта», — говорится в заявлении министерства.

Внутри гробницы принца археологи нашли и статуи фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей. Исследования показали, что изначально статуи находились в помещении рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, но позднее были перенесены в гробницу Васер-иф-ре.

В Китае запустили интернет 10G

Huawei в сотрудничестве с China Unicom запустили первую широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй, об этом пишет Mydrivers. Это стало возможным благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа. 

По данным издания, фактическая скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. В результате модернизации произошло сокращение задержки в сети до уровня миллисекунд.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Китай Интернет Дуров На-На
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
надеюсь Табрический вложит Фонд Национального Благосостояния(остатки) в Афганистан и даже там будет лучше чем здесь
Гость
45 минут
Стоящим на коленях интернет не нужен и даже вреден
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