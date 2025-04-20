«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями

Кисловодск — замечательный город для прогулок и здоровья, но не для культурного туризма Источник: Юрий Скородумов











Отпуска у всех проходят по-разному, и с севера многие спешат куда-нибудь на юг. Журналист 29.RU Юрий Скородумов впервые побывал на Кавказе — в Кисловодске и других соседних городах. Гостей там много, а вот туристический потенциал, по его мнению, не реализован в полной мере. Впечатлениями Юрий поделился в этой колонке.

Я провел несколько дней на Ставрополье. Кавказ, горы, весна, которая наступает здесь намного раньше, минеральная вода и прочее. Больше всего времени провел в Кисловодске (в Ессентуках и Пятигорске был наездами, поэтому о них рассуждать сложнее).

Во-первых, Кисловодск выглядит довольно провинциально, несмотря на отстроенный центр с кучей санаториев, железнодорожным вокзалом и архитектурой конца XIX — начала XX века. Здесь большой частный сектор с «южными» домиками. А кроме того, нет многих торговых сетей, поэтому тем, кто хочет от них отдохнуть, здесь должно понравиться.

В городе много старой архитектуры Источник: Юрий Скородумов











С другой стороны, суматоха торговых центров тут заменяется на суматоху на центральном Курортном бульваре. Там постоянно гуляют люди, а по выходным шумно и не протолкнуться. Атмосфера — примерно как в Сочи или Геленджике.

Впрочем, на бульваре шумно не всё время — иногда можно найти и тихие местечки Источник: Юрий Скородумов











В Кисловодске есть свои уличные музыканты, причем играют и поют они гораздо разнообразнее. Гитаристов с репертуаром из русского рока минимум. Зато есть скрипачи, играющие исключительно инструментальную музыку; старый дедуля с гармонью, задушевно поющий советские песни; кришнаиты с кучей перкуссий; две женщины, поющие на индийском языке; одинокий печальный мужик, играющий на флейте. И мои фавориты — семья музыкантов, которым подпевает их собака.

Выступление собаки-певицы Источник: Юрий Скородумов

Кисловодск стоит на горах и холмах, и любая долгая прогулка здесь накачает вам мышцы ног. Сходить пешком в горы — замечательно, но для тех, кто не любит таких нагрузок, есть вариант проехать на гольф-каре или канатной дороге.

Река Ольховка — на ней устанавливают пирамиды из камней Источник: Юрий Скородумов











Я люблю реки и водоемы, всю жизнь провожу возле них. Но вот в Кисловодске с ними беда: река Ольховка, протекающая по центру города, скорее похожа на ручей (при этом параллельно ей тянется набережная имени Лермонтова — весомое название!), а Новое озеро оказалось почти полностью высохшим. Не знаю, в чём тут дело, может быть, снег в горах еще не растаял весь, и затем реки будут полноводнее, но такое отсутствие воды расстроило.

Новое озеро. Точнее, то, что от него осталось Источник: Юрий Скородумов











Несмотря на обилие туристов, как раз туристические фишки города не очень развиты. Обычно ведь каждый город выбирает, чем гордиться и славиться. В Кисловодске есть свой набор: горы Кавказа, местные лечебные воды, а также Пушкин и Лермонтов, которые приезжали сюда и, что важно, писали об этом крае. Да, здесь есть несколько памятников писателям, но на этом всё как будто и заканчивается. Романтику гор здесь почему-то реализуют на уровне типичных дешевых сувениров с джигитами или рогов, из которых по традиции нужно пить вино.

Пушкин, Лермонтов — не уроженцы Кисловодска, но его почитаемые гости Источник: Юрий Скородумов











Здесь почти нет местных мастеров, которые бы создавали стильные сувениры. И чтобы отправить домой хорошие нестыдные открытки, вначале придется постараться их найти.

Другой момент — гастротуризм. Конечно, пообедать в Кисловодске можно в десятке мест, переходя целый день от одного заведения к другому, но в целом все будут кормить одним и тем же. Хочется разнообразия, которого, к сожалению, нет.

Но, всё это, конечно, ерунда и придирки. Едут в Кисловодск совсем не за этим. Всё перевешивает природа: чистый воздух, минеральные источники (и для питья, и для купаний), огромные парки и длинные горные тропы. Вот там как раз тихо и спокойно, в отличие от центра. Так что в Кисловодске всегда будет много туристов, независимо от качества сувениров и прочих мелочей. Рад, что съездил.

Вид на город с горы Источник: Юрий Скородумов











Источник: Юрий Скородумов











Юрий Скородумов Корреспондент Получил филологическое образование в САФУ. Журналистикой занимается с 2015 года, на 29.ru – c 2019-го. Работает на сайте над актуальными новостями, делает репортажи на социальные темы. В сфере интересов – местная культура, музыка и политика, а также – нетривиальный жизненный опыт жителей Поморья.