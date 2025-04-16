«Я с детства помню боль, страх и ужас»: история теннисистки Елены Докич, которую избивал отец

Источник: Городские медиа

Елена Докич родилась в Хорватии. Когда там началась война, ее семья бежала в Австралию. Выживать на пособие беженцев было крайне сложно, а потому в увлечении девочки теннисом ее отец Дамир увидел возможность выбраться из нищеты. Он сам стал тренировать Елену и делал это весьма жестко.

Елена ярко заявила о себе, в 16 лет в своем дебюте обыграв тогда первую ракетку мира Мартину Хингис. А в 2000-м теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на 4-е место в мировом рейтинге. Ей аплодировали стадионы, пресса пестрила хвалебными заголовками, но ее отцу этого было мало. В грубой форме он требовал, чтобы дочь играла лучше, а за каждый проигрыш избивал.

«Он бил меня ремнем по спине, и у меня оставались сильные синяки по всей спине, на тыльной стороне рук», — вспоминала Елена.

Только в 19 лет она решилась сбежать из дома, но желаемого спокойствия это не принесло — девушка страдала паническими атаками, пропускала игры, боясь, что там появится ее отец.