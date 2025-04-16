«Я с детства помню боль, страх и ужас»: история теннисистки Елены Докич, которую избивал отец

Елена Докич родилась в Хорватии. Когда там началась война, ее семья бежала в Австралию. Выживать на пособие беженцев было крайне сложно, а потому в увлечении девочки теннисом ее отец Дамир увидел возможность выбраться из нищеты. Он сам стал тренировать Елену и делал это весьма жестко.
Елена ярко заявила о себе, в 16 лет в своем дебюте обыграв тогда первую ракетку мира Мартину Хингис. А в 2000-м теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на 4-е место в мировом рейтинге. Ей аплодировали стадионы, пресса пестрила хвалебными заголовками, но ее отцу этого было мало. В грубой форме он требовал, чтобы дочь играла лучше, а за каждый проигрыш избивал.
«Он бил меня ремнем по спине, и у меня оставались сильные синяки по всей спине, на тыльной стороне рук», — вспоминала Елена.
Только в 19 лет она решилась сбежать из дома, но желаемого спокойствия это не принесло — девушка страдала паническими атаками, пропускала игры, боясь, что там появится ее отец.
Завершив карьеру, Елена сильно поправилась, заедая детские травмы. Ее жизнь стала налаживаться, когда бывшая спортсменка решила рассказать всю правду миру. Докич написала свою автобиографию. Книга стала бестселлером и вызвала скандал в мире тенниса. После этого с юными спортсменами начали работать психологи, а тренеров стали строже проверять.