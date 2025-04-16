НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Страна и мир «Я с детства помню боль, страх и ужас»: история теннисистки Елены Докич, которую избивал отец

«Я с детства помню боль, страх и ужас»: история теннисистки Елены Докич, которую избивал отец

Жизнь спортсменки стала налаживаться, когда она рассказала о своих проблемах всему миру

1 353
Написать комментарий
Источник:

Городские медиа

Елена Докич родилась в Хорватии. Когда там началась война, ее семья бежала в Австралию. Выживать на пособие беженцев было крайне сложно, а потому в увлечении девочки теннисом ее отец Дамир увидел возможность выбраться из нищеты. Он сам стал тренировать Елену и делал это весьма жестко.

Елена ярко заявила о себе, в 16 лет в своем дебюте обыграв тогда первую ракетку мира Мартину Хингис. А в 2000-м теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на 4-е место в мировом рейтинге. Ей аплодировали стадионы, пресса пестрила хвалебными заголовками, но ее отцу этого было мало. В грубой форме он требовал, чтобы дочь играла лучше, а за каждый проигрыш избивал.

«Он бил меня ремнем по спине, и у меня оставались сильные синяки по всей спине, на тыльной стороне рук», — вспоминала Елена.

Только в 19 лет она решилась сбежать из дома, но желаемого спокойствия это не принесло — девушка страдала паническими атаками, пропускала игры, боясь, что там появится ее отец.

Завершив карьеру, Елена сильно поправилась, заедая детские травмы. Ее жизнь стала налаживаться, когда бывшая спортсменка решила рассказать всю правду миру. Докич написала свою автобиографию. Книга стала бестселлером и вызвала скандал в мире тенниса. После этого с юными спортсменами начали работать психологи, а тренеров стали строже проверять.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Теннис Тиран Спорт Семья
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление